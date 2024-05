Lecture Zen Résumer l'article

Des fans de Star Wars dressent un parallèle entre l’énigmatique antagoniste de The Acolyte, qui apparait dans le trailer de la série, et une créature de l’univers étendu. Une théorie qui porte un nom : Abeloth.

C’est une scène qui ne dure qu’un bref instant, mais elle a suffi à agiter les fans de Star Wars au cours du week-end. Lucasfilm a diffusé samedi 4 mai 2024, une deuxième bande-annonce de sa future série The Acolyte, dont la sortie est prévue au début du mois de juin. Un trailer attendu, puisque le 4 mai est la journée de célébration de Star Wars.

Or depuis, la séquence finale de cette vidéo fait beaucoup parler. Pour une partie des fans, elle contient en effet un indice visuel qui n’aurait pas été placé là par hasard. Il s’agirait d’une référence à un personnage particulier de l’ancien univers étendu, que Disney a remisé au placard en 2012, pour en développer un nouveau.

La suite contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Un mystérieux guerrier Sith dans The Acolyte

À la toute fin de la vidéo, donc, on aperçoit un personnage énigmatique, et très menaçant. Il ne dit pas un mot, mais on nous fait comprendre qu’il est hostile : il refuse de décliner son identité et, alors qu’il semble faire face au maître Jedi Sol (incarné par l’acteur Lee Jung-jae), il dégaine son arme et l’attaque. C’est en tout cas ce que le montage suggère.

Évidemment, tout nous fait penser à un Sith : le sabre-laser rouge, la tenue aussi noire que le côté obscur de la Force, la musique angoissante, l’attitude du protagoniste vis-à-vis de Sol et la scène dans la pénombre. Et puis, il y a ce fameux casque qui cache son visage. Un casque fracturé comme celui de Kylo Ren.

Mais ce n’est pas ce détail qui a retenu l’attention : c’est l’étrange dentition qui semble gravée sur le casque de l’antagoniste, à la hauteur où doit se trouver sa bouche. Cette rangée de dents est également visible sur une affiche diffusée par Lucasfilm le 4 mai. Sur Reddit, un internaute a pris soin de zoomer dessus pour en révéler les détails.

Zoom sur l’affiche avec l’étrange casque de cet antagoniste. // Source : BlackholeMasked

Il n’est pas rare que des vilains dans Star Wars portent un casque : Dark Vador, Kylo Ren, Revan, Nihilus sont des exemples bien connus. Plus récemment, on pourrait aussi mentionner Marrok qui apparaît dans la série Ahsoka. À chaque fois, les designs changent, mais toujours en demeurant terrifiants à regarder. Le vilain d’Acolyte n’y coupe pas.

La théorie Abeloth dans The Acolyte

Or, cette mâchoire stylisée aurait — selon cette théorie soutenue par une partie des fans — un lien avec un personnage de Légendes (qui est le nouveau nom de l’ancien univers étendu). Et ce personnage serait Abeloth. « Acolyte a intégré Abeloth dans le canon officiel de Star Wars », analyse ainsi Levon226 sur Reddit.

Il n’est pas le seul à penser. Dans d’autres fils de discussion sur Reddit, le nom d’Abeloth a été évoqué — ici, là, mais aussi dans ce thread et dans celui-ci. Même chose sur X (ex-Twitter) : de nombreux internautes font aussi le rapprochement entre ce personnage de l’univers étendu et celui de The Acolyte, avec la dentition comme point commun.

Source : Capture d’écran

Dans l’ancien univers étendu, Abeloth est un personnage appartenant au côté obscur de la Force — plus précisément, il s’agit d’une créature qui s’en nourrit. Son histoire est racontée dans la saga littéraire Le Destin des Jedi, qui compte neuf tomes et qui se déroule quatre décennies après la bataille de Yavin.

L’une des particularités d’Abeloth est son âge immense. L’entité aurait au moins cent mille ans. Une autre caractéristique s’avère être…sa mâchoire. Les encyclopédies de référence que sont HoloNet et Wookiepedia insistent d’ailleurs bien sur la gueule d’Abeloth. Morceaux choisis sur les deux sites pour bien comprendre de quoi on parle :

« Abeloth se matérialisa sous la forme d’une créature fantomatique semi-éthérée à la bouche remplie de dents acérées », raconte HoloNet. « Elle avait une longue cascade de cheveux […] qui descendait jusqu’au sol et une grande bouche aux lèvres pleines qui s’étendait d’une oreille à l’autre et contenait des dents en forme d’aiguille », relate Wookiepedia.

La série The Acolyte sera diffusée en exclusivité sur Disney+, à partir du 4 juin 2024. Le service de streaming est disponible à partir de 5,99 euros par mois, ou bien à partir de 29,99 euros par mois avec l’offre Canal + Ciné Séries.

Abeloth est donc une créature hostile dont la mâchoire a fortement retenu l’attention des lecteurs et des lectrices du Destin des Jedi. D’ailleurs, l’une des représentations visuelles les plus courantes de cette monstruosité met bien l’accent sur cette bouche garnie de crocs, qui va pratiquement d’une oreille à l’autre.

Il apparaît improbable que le personnage que l’on voit dans ce trailer soit effectivement Abeloth. Peut-être est-ce un quelconque dévot qui agit en son nom. Certains suggèrent même que The Acolyte pourrait poser ainsi des bases scénaristiques solides pour faire intervenir Abeloth plus tard dans Star Wars, parmi les futurs projets de la saga.

L’hypothèse est d’autant plus plausible que l’on sait que Disney s’autorise à puiser dans l’ancien univers étendu pour nourrir le canon officiel de Star Wars. Par ailleurs, la cinéaste Leslye Headland, qui a eu la mission de créer, scénariser et diriger The Acolyte, est présentée comme quelqu’un ayant une affection toute particulière pour l’univers étendu.

Tout ceci est à ce stade hautement spéculatif. Cependant, c’est une petite musique que l’on entend depuis plusieurs mois : des fans parient sur l’idée qu’il pourrait être question d’Abeloth dès la saison 2 d’Ahsoka, vu ce qu’il se passe à la toute fin de la saison 1 et ce qui a déjà été évoqué et montré sur cette créature.

Vu l’immense âge de cette créature, cette piste est en tout cas viable. Elle règle aussi un problème chronologique, puisque The Acolyte et Ahsoka sont deux séries séparées par des dizaines d’années. Mais si elle est viable, sera-t-elle juste ? Pour les fans, la réponse aura au moins le mérite d’arriver vite : The Acolyte sortira début juin.

