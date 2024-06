Lecture Zen Résumer l'article

Le Sith a beaucoup plus de temps d’écran dans l’épisode 5 de The Acolyte et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il le met à profit pour se mettre à son avantage. Il est indéniablement très fort. Et, surtout, il a un autre atout dans sa manche, en plus de son sabre laser.

Indéniablement, l’épisode 5 de la série The Acolyte diffusé sur Disney+ restera gravé dans les mémoires. Si les trois premiers épisodes n’ont pas reçu le meilleur accueil, les premiers retours que l’on peut lire en ligne témoignent d’un changement de ton net. L’histoire a, en effet, pris un tournant radical et les choses se sont brusquement accélérées. La suite contient des spoilers.

Le Sith est vraiment très fort

Ne tournons pas inutilement autour du pot : le Sith que l’on voit enfin en action est extrêmement fort. Il décime à lui seul presque toute l’équipe qui était avec le maître Jedi Sol (ils étaient pourtant huit au total). Même Yord Fandar et Jecki Lon se font tuer, alors qu’ils semblaient des héros importants pour la suite de l’histoire.

Le Sith utilise tout à la fois son sabre laser rouge pour lacérer ou transpercer ses opposants, et la Force pour prendre l’ascendant lors de certains duels. Il se montre d’ailleurs parfois très inventif dans sa manière de tuer. Mais il a aussi un autre atout, que l’on ignorait jusqu’à présent : son casque ainsi que certaines pièces de son armure.

Il est fort. // Source : Lucasfilm

Alors que le Sith fait face à deux Jedi, on le voit d’abord parer une première lame de sabre laser avec une protection située sur un avant-bras. Puis, juste après, il encaisse sans broncher un autre coup, cette fois avec son casque. Ni son bras ni sa tête ne sont endommagés. C’est remarquable, car il n’y a pas grand chose qui résiste à une lame de sabre laser.

Une armure et un casque en cortosis ?

À ce stade, on ignore de quoi sont faites ces deux pièces. On sait qu’il existe des matériaux dans le lore de Star Wars qui sont assez résistants face à une arme Jedi (ou Sith). Le plus célèbre d’entre eux est le beskar, popularisé par la série The Mandalorian. On l’appelle le « fer mandalorien ». L’armure de Din Djarin est faite de beskar.

Sol, au sol. // Source : Lucasfilm

D’autres matériaux peuvent être également mentionnés, à commencer par le phrik et le cortosis. Dans l’univers étendu, on a également pu croiser des matériaux comme le bâton Amphi des Yuuzhan Vongs ou le « songsteel », mais ils ne sont plus vraiment considérés comme faisant parti du canon de Star Wars.

Par ailleurs, certaines armes ont aussi fait leur preuve contre les sabres laser : c’est le cas du sabre noir que l’on voit dans The Mandalorian et l’épée de Talzin, visible dans Ahsoka.

Même Vador va se faire surprendre par une arme en cortosis. // Source : Hidden Empire 5

Compte tenu de ce que montre l’épisode 5 de The Acolyte, l’hypothèse la plus plausible est que le Sith utilise du cortosis. En effet, au moment où les lames des sabres laser entrent en contact avec l’équipement du Sith, elles se retrouvent immédiatement désactivées. Or, ce phénomène est une des caractéristiques du cortosis.

« Dans des conditions particulières, le contact d’un alliage de cortosis avec une lame de sabre laser provoquait un court-circuit qui désactivait l’arme pendant deux minutes », indique l’encyclopédie de référence HoloNet. Cette inactivation est aussi confirmée par Wookiepedia, une autre source fiable de Star Wars.

Reste une question, toutefois : comment le Sith s’est-il procuré ce matériau ?

