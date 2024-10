Lecture Zen Résumer l'article

L’actrice Jodie Turner-Smith, qui tient un rôle important dans la série The Acolyte, estime que Disney aurait dû davantage soutenir la série Star Wars face aux vagues de haine, de sexisme et de racisme subies par le casting.

Le 28 août 2024, Amandla Stenberg postait une longue story sur Instagram, dans laquelle elle dénonçait l’annulation brutale de la série The Acolyte, dont elle tenait le rôle principal. L’actrice estimait alors que cette décision de ne pas produire une seconde saison n’était pas un « immense choc », considérant le déferlement de haine reçu avant même la diffusion de la production Star Wars sur Disney+. Depuis, le géant du streaming n’a pas dit un seul mot sur l’affaire, préférant le silence, et ne confirmant même pas lui-même l’annulation de sa dernière série phare.

Star Wars, épisode X: le retour du racisme

Pour rappel, plusieurs facteurs ont joué dans cette décision de la part de Disney : à la fois des audiences trop basses, un budget colossal qui explosait tous les compteurs (230 millions de dollars, tout de même), et surtout, des accusations de « wokisme » à l’encontre de The Acolyte, avant même la diffusion de son premier épisode.

Une partie de soi-disant fans de Star Wars ont ainsi lancé des campagnes de harcèlement à l’encontre du casting, estimant que des acteurs et actrices noirs n’avaient rien à faire dans l’univers de George Lucas, encore moins pour tenir des rôles principaux, comme c’est le cas d’Amandla Stenberg. La créatrice de The Acolyte, Leslye Headland, a également été visée par des centaines d’injures sexistes et lesbophobes.

Amandla Stenberg tient le rôle principal dans The Acolyte // Source : Star Wars

Ce n’est malheureusement pas la première fois que le monde de Star Wars connaît une telle campagne de haine. En 2020, déjà, l’acteur John Boyega dénonçait les vagues de racisme qu’il a dû subir, suite à sa participation à la saga en tant que Finn, dans la postlogie.

Un manque d’implication de la part de Disney

Mais une interview donnée par la comédienne Jodie Turner-Smith au média Glamour, le 2 octobre 2024, pourrait bien relancer la polémique autour de The Acolyte. Dans cet entretien, l’interprète d’Aniseya revient sur l’annulation chaotique de la série, et surtout, sur le manque d’implication de Disney+ : « Ils doivent arrêter de se comporter ainsi et de ne rien dire lorsque des acteurs et actrices sont engloutis sous une masse de commentaires haineux et racistes. Ce n’est pas juste de ne rien dire. C’est même vraiment injuste. »

Pour l’actrice, il serait appréciable que « celles et ceux qui détiennent tout l’argent, que ce soit Disney, ou n’importe quel studio, puissent montrer leur soutien et taper du poing sur la table. Ils devraient pouvoir dire que c’est inacceptable et que si vous faites cela, vous n’êtes pas de vrais fans. »

Osha et Mae en compagnie de leur mère, Aniseya (Jodie Turner Smith, au centre) // Source : Disney+

Jodie Turner-Smith estime que cette volonté de se prononcer sur le sujet permettrait de constater si effectivement « l’argent s’en va ou non. Je parierai que non, puisque les personnes de couleur, et particulièrement les personnes noires, composent un large pourcentage de la population et sont prêtes à avoir ce pouvoir. Disney et les autres studios pourraient alors se rendre compte que c’est davantage lucratif pour eux, mais tout le monde utilise le mot ‘woke’ comme si c’était un gros mot. »

« Ne choisissez pas d’être un raciste »

Pour autant, par le passé, Star Wars et Disney ont déjà officiellement réagi à des vagues de haines provoquées par une communauté de fans toxiques, à l’encontre de leurs productions. En 2022, après l’introduction de l’actrice Moses Ingram dans l’univers, grâce à la série Obi-Wan Kenobi, et suite à des centaines de messages racistes reçus par la comédienne à propos de son rôle, Lucasfilm a ainsi posté un tweet officiel sur X (ex-Twitter).

There are more than 20 million sentient species in the Star Wars galaxy, don’t choose to be a racist. — Star Wars (@starwars) May 31, 2022 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Le message était alors clair : « Il y a plus de 20 millions d’espèces sensibles dans la galaxie Star Wars, ne choisissez pas d’être un raciste ». Le compte officiel de la saga avait même partagé une vidéo d’Ewan McGregor, l’interprète d’Obi-Wan Kenobi, assurant que cette campagne raciste le rendait profondément « malade » et s’adressant aux haineux de cette façon : « Si vous envoyez des messages de harcèlement à Moses Ingram, vous n’êtes pas un fan de Star Wars, selon moi ».

Pour The Acolyte, en revanche, il est vrai que le silence de Disney et de Lucasfilm reste, pour le moment, assourdissant. Il est pourtant également de leur responsabilité de prendre position sur ces graves sujets de société, qui renforcent les discriminations et ont un impact négatif considérable sur la santé mentale des acteurs et actrices.

Quoi qu’il en soit, pour Jodie Turner-Smith, il est temps que les fans s’habituent à voir des personnes noires dans les productions, au cinéma ou à la télévision : « Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que nous n’allons absolument jamais nous arrêter d’y participer ».

