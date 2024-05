Lecture Zen Résumer l'article

La nouvelle série Star Wars The Acolyte va mettre à l’honneur une arme méconnue du lore : le fouet laser. Ce type d’armement existe dans l’univers étendu, et depuis des dizaines d’années.

On ne pourra pas dire que la nouvelle série The Acolyte ne recherche pas une certaine originalité : un sabre-laser jaune, un Wookie Jedi, des chasseurs atypiques… et maintenant un fouet-laser. Dans une récente bande-annonce, parue le 18 mai, on peut distinguer une Jedi manier une arme souple, avec une lanière composée d’énergie. La scène est fugace : l’arme est dégainée, allumée et soudain, elle s’apprête à claquer.

Dans les principales œuvres de la saga Star Wars, notamment les films, ce genre d’armement est plutôt rare. On a certes quelques particularités notables, comme le double sabre laser de Dark Maul ou bien la crosse incurvée du comte Dooku. Ou même l’étrange sabre noir, dans la série The Mandalorian, ou l’épée de Talzin, dans Ahsoka.

Une arme qui claque. // Source : Lucasfilm

Oui, le fouet laser existe (et depuis longtemps)

On a moins l’habitude de croiser des équipements beaucoup plus exotiques. Ou plutôt, il faut jeter un œil du côté de l’univers étendu, particulièrement sa version canon, pour découvrir un arsenal plus varié. Or, on trouve bien des fouets laser dans Star Wars. C’est ce que confirment des encyclopédies en ligne réputées comme HoloNet et Wookiepedia.

Dans la version canon de l’univers étendu, le fouet laser est employé lors de la période dite de la Haute République, une période qui s’étale de -300 à -100 ans avant la bataille de Yavin (l’année zéro de la saga). Or, comme la série The Acolyte se passe justement environ un siècle avant La Menace fantôme, la présence de l’arme est cohérente.

Le fouet laser, qui fait aussi source d’éclairage. // Source : Star Wars

Le fouet laser est notamment mobilisé dans la série La Haute République et les romans Une Épreuve de courage, La tour des Trompe-la-mort, Hors de l’Ombre, Mission Catastrophe, Braver la Tempête, entre autres. Ce sera la première fois que l’on verra cette arme dans une production en prises de vues réelles.

Plusieurs internautes ont relevé ce détail dans le trailer, avec parfois une certaine propension à la moquerie. « Le fouet laser est une arme tellement géniale que 100 ans plus tard, plus aucun Jedi ne l’utilise », dit l’un. « Le sabre laser d’Herbert apparaît dans la nouvelle bande-annonce d’Acolyte », dit un autre.

Lumiya, avec la toute première apparition du fouet laser. // Source : Star Wars

D’autres s’agacent du manque d’enthousiasme d’une partie du public, qui est prompt à critiquer tout en permanence. Certains font aussi observer que le principe du fouet laser est loin d’être une nouveauté dans Star Wars. Ainsi, la première mention de ce type d’arme remonte à février 1985, dans un comic book mettant en scène Luke Skywalker.

Dans la BD, le jeune Luke affronte une certaine Lumiya, présentée comme la sombre dame des Sith. Et, déjà, la protagoniste mettait en scène un fouet laser, composé d’un crital Kaiburr et du fer mandalorien (le fameux beskar, qui sert à l’armure du Mandalorien). Bref, c’est un élément de lore vieux de prêt de quarante ans.

