La série The Acolyte, qui s’est terminée fin juillet 2024, ne connaîtra pas de suite. Elle a été abandonnée par Disney. Voici 7 questions pour lesquelles on n’aura jamais de réponse.

Mae, Osha et Qimir ne reviendront jamais sur les écrans. La dernière série Star Wars en date, The Acolyte, vient d’être annulée par Disney, après une seule saison. La showrunneuse Leslye Headland avait pourtant d’autres idées pour son aventure, malgré le review-bombing et les accusations de wokisme que la série a dû subir, avant même sa sortie.

Voici donc 7 questions que l’on se posera pour toujours sur The Acolyte. À moins d’un éventuel développement ultérieur en roman ou en BD.

Attention, spoilers à venir sur The Acolyte !

Comment sont nées Mae et Osha ?

Dans l’épisode 8 de The Acolyte, Sol apprend à Osha que leur mère, Aniseya, les a créées grâce à la Force. Elles seraient a priori une même personne, une seule conscience, divisées dans deux corps différents. Leurs symbiotes sont d’ailleurs parfaitement identiques, comme le découvre Torbin dans l’épisode 7. Une technique permise grâce à la Vergence, une concentration particulièrement intense de Force, qui avait notamment été perçue chez le jeune Anakin Skywalker, dans La Menace Fantôme.

Mais la nature exacte de la connexion entre Mae et Osha reste tout de même floue : sont-elles de simples jumelles, ou pourraient-elles mobiliser le fameux « pouvoir des deux » évoqué dans la série ? Pourquoi les sorcières tenaient-elles à ce que les deux sœurs achèvent le rituel de l’Ascension ? Tant de questions qui resteront à jamais en suspens.

Osha et Mae en compagnie de leur mère, Aniseya // Source : Disney+

Pourquoi Dark Plagueis rôde-t-il dans l’ombre ?

C’était l’apparition la plus inattendue de toute la série : celle d’une silhouette maléfique tapie dans l’ombre, lors de l’épisode 8. Les fans ont reconnu Dark Plagueis, le maître de Dark Sidious (ou Palpatine). Son nom avait déjà été évoqué dans l’épisode III, La Revanche des Sith, mais il n’avait encore jamais été montré physiquement à l’écran depuis l’existence de la saga Star Wars.

Dark Plagueis convoite l’immortalité et cherche à tout prix à créer la vie, ce qui le lie forcément à l’histoire de Mae et Osha, a priori nées grâce à la Force. Mais le maître Sith a-t-il influencé Qimir pour qu’il entraîne Mae ? Il pourrait simplement attendre son heure, sans avoir aucune connexion avec Qimir. Il est en tout cas dommage d’avoir enfin intégré un personnage si attendu des fans, pour finalement lui laisser un caméo de quelques secondes, sans suite.

Dark Plagueis, es-tu là ? // Source : Capture écran Disney+

Vernestra est-elle le maître Jedi du fameux Sith ?

La fin de l’épisode 8 laisse penser que Vernestra Rwoh serait en réalité l’ancien maître Jedi de Qimir, le fameux Sith. Elle estime ainsi que le suspect à appréhender est « presque un Jedi » et, quand elle arrive sur Brendok pour retrouver Sol, elle sent immédiatement la présence de Qimir : « Toi ! Tu es vivant… ». Plus tard, Vernestra affirme même que Qimir était « l’un de ses élèves, avant qu’il ne se tourne vers le mal ».

Le doute est donc difficilement permis sur le sujet, mais on aurait tellement aimé avoir des détails sur leur relation, largement anticipée par les fans, et surtout sur les raisons qui ont poussé Qimir à rejoindre le côté obscur de la Force.

Vernestra dans The Acolyte. // Source : Lucasfilm

Quel est le rôle de Yoda ?

Voilà encore un caméo que l’on n’avait pas vu venir : celui de Yoda, dans les ultimes secondes de The Acolyte. Sa présence, ainsi que sa discussion avec Vernestra sur Qimir, suggèrent que le fameux maître Jedi allait être au courant de l’existence des Sith. Vernestra, elle, a menti au Sénat sur le sujet, pour empêcher l’ouverture d’une enquête sur les Jedi.

Elle pourrait donc avoir pu bénéficier de l’aide de Yoda, qui aurait ensuite pu faire l’innocent lors des événements de La Menace Fantôme : à ce moment-là, le monde entier est alors étonné lorsque les Sith font leur grand retour, après des siècles d’extinction. Une théorie que l’on ne pourra toutefois pas valider ou infirmer, faute de suite.

La fameuse silhouette iconique. // Source : Disney+

Quel est le véritable pouvoir d’Aniseya ?

La leader des sorcières de Brendok, et la mère de Mae et Osha, possède une capacité encore jamais vue dans l’univers de Star Wars : celle de se métamorphoser en un instant, en un spectre noir. Un pouvoir effrayant, qui rappelle celui des Sœurs de la Nuit, un autre clan magique déjà évoqué dans The Clone Wars notamment. On ne saura donc pas, en l’état, d’où vient cette puissance.

On me voit… On me voit plus ! // Source : Disney+

Qui sont les sorcières de Brendok ?

Durant leur enfance, Mae et Osha ont grandi dans un clan de sorcières, sur Brendok, avec leurs mères, Aniseya et Koril. Mais qui sont-elles et que veulent-elles ? Si leurs pouvoirs rappellent parfois ceux des Sœurs de la Nuit, elles semblent tout de même éloignées de cet autre clan bien connu de l’univers de Star Wars.

Leur maîtrise de la Force, qu’elles nomment le Fil, leur permet même d’obtenir des dons de télépathie relativement inédits. La question est d’autant plus brûlante que Koril a pu s’échapper lors des tragiques événements de Brendok, il y a 16 ans. Aurait-elle pu revenir dans une saison 2 ? Mystère et boule de gomme.

Les sorcières de Brendok sont puissantes. // Source : Disney+

Quel est le lien entre Qimir et Kylo Ren ?

Le fils de Han Solo et Leia Organa possède visiblement un lien étrange avec Qimir, de The Acolyte, censée pourtant se dérouler plus de 150 ans avant la naissance de Kylo Ren. Mais dans les épisodes 5 et 6 de la série, son thème musical peut être entendu à plusieurs reprises, dans une version revisitée. À chaque fois, ces notes résonnaient lors de scènes impliquant Qimir, le fameux Sith de The Acolyte. Pourrait-il être lié aux Chevaliers de Ren, un groupe avec lequel Kylo a formé une alliance ? Le casque de Qimir rappelle en tout cas celui des Chevaliers.

La créatrice de la série, Leslye Headland, confirmait au média américain Inverse que l’utilisation de ce thème musical était tout sauf anodine : « Tout cela est intentionnel. Je ne peux pas vous dire pourquoi, ni entrer dans les détails. Mais vous verrez bien ». On ne verra finalement rien du tout, The Acolyte étant dorénavant un petit ange parti trop tôt.

Qimir, un personnage qui cachait bien son jeu. // Source : Star Wars

