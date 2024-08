Lecture Zen Résumer l'article

Après une seule petite saison, The Acolyte a été annulée par Disney+. Une décision qui a divisé les fans, et qui peut laisser perplexe : la série Star Wars vaut-elle le coup d’être vue malgré son absence de suite ? On vous aide à trancher, sans spoilers.

Chaque nouvelle production Star Wars est toujours un événement, et The Acolyte n’a pas fait exception à la règle. Mais après seulement 8 épisodes, diffusés au compte-goutte sur Disney+ en juin et juillet 2024, la sentence est tombée : la série de Leslye Headland ne sera pas renouvelée.

Un coup dur pour les fans, qui espéraient une suite au point de lancer une pétition, mais une satisfaction pour celles et ceux qui criaient au scandale et estimaient que The Acolyte abîmait leur saga préférée. Si vous n’avez pas d’opinion arrêtée, et que vous hésitez à la regarder, devez-vous lui donner une chance ?

Voici 7 raisons de vous lancer (ou pas), garanties sans spoilers.

Vous aimez les combats bien chorégraphiés

C’est l’argument de vente numéro 1 de The Acolyte : la beauté de ses séquences de combat. Non seulement la série convoque des techniques oubliées, ou des sabres laser inattendus, mais elle s’inspire également du cinéma asiatique, à la manière de Tigre & Dragon. Résultat : des affrontements diversifiés, rythmés, parfois sublimés par des ralentis, et surtout agrémentés d’une bonne dose d’arts martiaux.

Les combats incroyables de The Acolyte. // Source : Disney+

Rarement les combats dans Star Wars auront été aussi inspirés. Alors, certes, il faut attendre les épisodes 4 et 5 pour constater toute l’ampleur de ces duels. Mais une fois entrée dans le vif du sujet, The Acolyte n’en finit pas de nous proposer des séquences d’anthologie, jusqu’à l’épisode 8.

Vous aimez les personnages féminins badass

The Acolyte commence par un affrontement entre deux protagonistes que tout semble opposer : Indara, maîtresse Jedi grandement estimée, et Mae, une jeune femme aux motivations obscures. Dès ses premières minutes, la série pose les bases : ici, les personnages féminins ne sont pas de simples femmes objets à la personnalité inutile, mais brillent par leur complexité, leur noirceur et leurs choix de vie douteux.

Osha et Mae en compagnie de leur mère, Aniseya. // Source : Disney+

Un parti pris développé grâce à la présence de la showrunneuse Leslye Headland, connue pour son travail sur Russian Doll pour Netflix, qui explorait déjà des thématiques similaires. Dans The Acolyte, les femmes prennent toutes les formes possibles, qu’elles soient leaders, sorcières puissantes, padawan en crise existentielle ou apprentie dévouée. Et franchement, cela fait du bien de voir une telle diversité, d’autant plus dans un univers galactique où les hommes avaient souvent le dernier mot.

Vous aimez les muscles de Manny Jacinto

Il fallait bien un argument complètement superficiel, le voici : Manny Jacinto, qui incarnait l’incroyable idiot Jason Mendoza dans The Good Place, opère une transformation spectaculaire avec The Acolyte. L’acteur est ainsi devenu un sex-symbol pour tous les fans de la série, et c’est amplement mérité.

Manny Jacinto, le meilleur. // Source : Disney+

Les incohérences ne vous font pas peur

Des décisions incompréhensibles, des fils narratifs un brin tirés par les cheveux et des relations qui changent subitement : malgré ses qualités, The Acolyte n’échappe pas à certains défauts. Il ne faut pas être allergique aux incohérences pour apprécier la série (comme toute l’affaire autour de Ki-Adi Mundi), dont l’inconsistance peut agacer. Vous n’aurez jamais l’impression de déguster un chef-d’œuvre de l’univers Star Wars, on vous l’accorde. Mais le voyage est si rapide et sans prise de tête, qu’il serait dommage de le manquer.

Le personnage de Jecki souffre d’incohérences. // Source : Star Wars

Vous aimez les épisodes courts

Vous vous surprenez parfois à piquer du nez devant les épisodes interminables des Anneaux de pouvoir ou de House of the Dragon, qui durent plus d’une heure ? Alors, The Acolyte est là pour vous : aucun épisode ne dépasse les 40 minutes. Ils s’approchent davantage de 30 minutes. Un atout non négligeable pour la binge-watcher sans remords, même si ce format empêche la série de développer réellement sa narration. Dommage, puisqu’une saison 2 aurait aisément pu rectifier le tir.

Le sabre-laser le plus stylé de la galaxie. // Source : Lucasfilm

Vous aimez découvrir des détails obscurs

Les Sœurs de la Nuit, les sabres-laser en forme de fouet, le cortosis… Si ces éléments du lore de Star Wars ne vous disent rien, tant mieux : The Acolyte se fera un plaisir de vous les faire découvrir. Et c’est bien là l’une de ses forces : utiliser des détails moins connus de l’univers créé par George Lucas, pour les moderniser et leur offrir toute la lumière qu’ils méritent. L’épisode final a notamment dévoilé plusieurs caméos inattendus, qui devraient vous surprendre et vous faire regretter l’absence d’une saison 2, autant que nous.

Vous aimez Star Wars

Contrairement aux critiques infondées qui ont accusé la série de wokisme, avant même sa sortie, The Acolyte est probablement l’un des plus beaux hommages à Star Wars jamais produits. En puisant dans le lore obscur des Légendes ou en jetant un nouveau regard sur la pureté supposée des Jedi, la showrunneuse Leslye Headland a permis de renouveler certains aspects de la saga, sans jamais oublier de faire des clins d’œil aux fans les plus passionnés. Et rien que pour cet équilibre parfait entre la Force et le côté obscur, The Acolyte méritait amplement une saison 2.

