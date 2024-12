Lecture Zen Résumer l'article

Les indiscrétions sur la Nintendo Switch 2 se multiplient alors que le constructeur n’a quasiment rien dit à son sujet. En se concentrant sur le design, ces rumeurs passent à côté des caractéristiques essentielles de la console, ce qui les rend peu intéressantes.

À force de se taire, les autres finissent par parler à notre place. C’est ce que vit actuellement Nintendo avec sa future console, qu’il refuse toujours de dévoiler (pour offrir un dernier Noël en paix à la Switch ?). Depuis quelques jours, les accessoiristes se fendent de leaks, et les sources obscures ont progressivement laissé leur place à des acteurs plus légitimes. C’est ainsi que la marque dbrand s’est récemment lâchée, le 13 décembre 2024, en prétendant montrer le design de la Switch 2.

On se retrouve alors avec des photos qui matérialisent ce qu’on savait déjà, plus ou moins, à savoir que la future console de Nintendo sera une évolution de la première Switch. Écran plus grand, Joy-con magnétiques (et supposément plus fiables), concept identique : ce portrait robot n’a pas attendu ces fuites pour se dessiner. Les rumeurs ainsi partagées passent à côté des sujets essentiels : la puissance embarquée et la manière dont fonctionnera la rétrocompatibilité.

Dbrand le jure : il s’agit vraiment de la Switch 2. // Source : Capture Numerama

Le design de la Switch 2 n’est pas le plus important

Le design de la Switch 2 est loin d’être l’élément le plus important à connaître, tout simplement parce que celui de la première Switch n’a rien de sensationnel. Tout ce qu’on demande à une console portable est d’être pratique et ergonomique. Les mensurations, à la hausse, pourraient effrayer les joueurs et joueuses ayant de petites mains. On peut quand même faire confiance au savoir-faire de Nintendo pour créer une console agréable à utiliser.

Après autant de mois à spéculer sur la nature même de la console, qui assurerait donc une forme de continuité, il n’y a qu’une chose que l’on souhaite savoir : sa fiche technique. Quelle puissance ? Quelle définition en mode portable ? Quelles performances quand on pose la console dans son dock ? La Nintendo Switch 2 disposera-t-elle des caractéristiques nécessaires pour faire tourner un maximum de jeux tiers ? Autant de questions qui sont bien plus légitimes que le design, et auxquelles les fuites des accessoiristes ne répondent pas, pour des raisons évidentes.

Autre information qu’on aimerait connaître : le fonctionnement de la rétrocompatibilité. Sur ce point, Nintendo est resté évasif lors de sa dernière prise de parole : « Il a été annoncé durant le Corporate Management Policy Briefing du jour que les titres Nintendo Switch seront également jouables sur ce qui succèdera à la Nintendo Switch. Nintendo Switch Online sera aussi compatible avec ce qui succèdera à la Nintendo Switch. » À ce jour, nul ne sait si les jeux physiques fonctionneront et/ou s’il faudra passer par un abonnement.

Preuve que les quelques bruits de couloir insistants à propos de la Switch 2 ont si peu d’utilité ? Nintendo ne s’empresse pas de communiquer, alors que l’accumulation des leaks pourrait le pousser à le faire. La présentation devrait avoir lieu avant le 31 mars 2025.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+