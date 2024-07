Lecture Zen Résumer l'article

C’est officiel : la Nintendo Switch est la console de salon avec la longévité la plus élevée depuis la NES. Un parcours remarquable, que Numerama retrace en infographie.

Encore un record pour la console de Nintendo. Sortie le 3 mars 2017 dans le monde entier, la Switch est depuis le 10 juillet 2024 disponible depuis 7 ans et 129 jours. C’est la même durée qui sépare les sorties de la NES (d’abord commercialisée en 1983 sous le nom de Famicom) et de la Super NES, sortie en 1989 au Japon.

Cette durée a la particularité d’être, jusqu’à présent, la plus longue entre les sorties de deux consoles de salon de Nintendo. Comme celle qui succèdera à la Switch n’a toujours ni de nom, ni de date de sortie (on sait néanmoins qu’elle sera probablement dévoilée avant mars 2025), elle est devenue dès le 10 juillet celle qui s’est fait le plus attendre de l’histoire de l’entreprise. Ce nouveau record témoigne encore une fois à quel point la console aura eu une durée de vie exceptionnelle.

Il est à noter que ces chiffres ne prennent en compte que les consoles de salon de la firme nippone, alors que la Switch est une console hybride : en plus de se connecter à un téléviseur, elle peut également être utilisée en mode nomade grâce à son écran intégré.

Si l’on compare uniquement les dates de sortie des consoles portables de Nintendo, alors c’est la Game Boy (ou le Game Boy, selon Nintendo), sortie en 1989 au Japon, qui reste indétrônable avec 9 ans et 182 jours avant la sortie de son successeur portable, la Game Boy Color en 1998.

Graphique montrant la longévité de des consoles de salon Nintendo // Source : Romain Pastureau

Graphique montrant la longévité de des consoles portables Nintendo // Source : Romain Pastureau

Cela n’enlève en rien l’exploit de la Switch, d’autant plus que si l’on combine les dates de sortie de toutes les consoles (portables et de salon) de Nintendo, on obtient en moyenne une sortie majeure tous les 2,62 ans pour le Japon, et 2,94 ans pour l’Europe — bien loin des 7,35 années depuis lesquelles Nintendo n’a sorti aucune nouvelle machine — en dehors de déclinaisons.

Les déclinaisons de la Switch ont allongé le temps entre deux consoles Nintendo

En effet, la Switch a connu deux modèles alternatifs, d’abord avec la version Lite (notre test), sortie en 2019, qui est vendue moins cher en contrepartie de n’être utilisable qu’en mode portable ; puis la version OLED, sortie en 2021, qui propose un écran légèrement plus grand et avec des couleurs plus profondes. En revanche, aucune de ces versions ne propose de changement au niveau de la puissance de la machine, qui restent donc les mêmes depuis 2017.

Il est également important de mentionner que ce n’est pas forcément parce qu’un successeur arrive sur le marché que la console qui l’a précédée arrête d’être vendue. La NES, par exemple, a connu une longévité exceptionnelle au Japon puisqu’elle n’a arrêté d’être produite qu’en 2003 — soit 20 ans après sa sortie.

D’autres consoles, comme la Nintendo DS ou la Wii, pouvaient être trouvées en magasin près de dix ans après leur sortie initiale. En revanche, les machines sorties par la firme n’ont pas toujours été synonymes de succès : la Wii U ne s’est vendue qu’à 13,56 millions d’exemplaires, avant d’être retirée des rayons à peine 4 ans après sa sortie. C’est d’ailleurs la Switch qui permettra à Nintendo de renouer avec le succès.

Combien de temps les consoles Nintendo sont-elles resté en vente ? // Source : Romain Pastureau

Notons également que la Switch est à la porte d’un autre record, puisqu’elle est troisième sur le podium des consoles ayant vendu le plus d’unités, avec 141,32 millions d’unités vendues au 31 mars 2024, derrière la Nintendo DS (154 millions) et la mythique PlayStation 2 de Sony (entre 155 et 160 millions, selon les sources).

Sans date d’arrêt de production en vue, et avec plusieurs exclusivités prévues au catalogue, dont le prochain Zelda: Echoes of Wisdom et Metroid Prime 4, la Switch a encore toutes ses chances de progresser dans ce classement. Nul doute que la console hybride a encore de beaux jours devant elle.

