Durant son Nintendo Direct du 2 avril 2025, Nintendo a officialisé l’arrivée d’Elden Ring sur la Nintendo Switch 2. Le jeu arrivera prochainement sur la console : sera-t-elle suffisamment puissante pour faire tourner le jeu ?

Ce mercredi 2 avril 2025, c’était le Nintendo Direct de présentation d’une nouvelle console : le fabricant a enfin présenté en détail la Nintendo Switch 2. Il en a profité pour présenter les jeux qui arriveront dessus. Parmi eux : le très connu Elden Ring de FromSoftware.

Elden Ring arrivera sur la Nintendo Switch 2

Dans le line-up de lancement de la Nintendo Switch 2 (qui comprendra notamment Mario Kart World), il n’y aura pas Elden Ring, mais le jeu arrivera plus tard.

Elden Ring arrivera en 2025 sur la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Pas de date de sortie, mais une promesse de FromSoftware et Nintendo : Elden Ring sera disponible en 2025. On imagine une sortie à l’automne, juste avant la période de Noël.

Le jeu rame même sur la bande-annonce

Ce qui a étonné durant ce Nintendo Direct, c’est à quel point le jeu semble manquer de fluidité. Dans la vidéo diffusée par Nintendo, Elden Ring paraît mal tourner, avec quelques ralentissements, dans une zone certes très dégagée et avec beaucoup d’éléments à afficher, mais pas durant une phase de combat. Pour le moment, difficile de se faire un avis plus détaillé : il faudra attendre la sortie de la console et du jeu en consultant les premiers tests.

Un rendu d’Elden Ring sur Switch 2. // Source : Nintendo

Quant à la qualité graphique, elle sera évidemment moindre que les versions PlayStation, Xbox ou PC du jeu. La console de Nintendo n’est pas conçue pour offrir les meilleures performances du marché. D’autant plus que contrairement à la Switch OOLED, la Switch 2 n’aura qu’un écran LCD : pas d’OLED pour profiter du contraste infini dans Elden Ring. Détail important à noter cependant : la Nintendo Switch 2 fonctionnera en 4K, on espère donc que le jeu sera jouable dans cette définition.

