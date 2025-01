Lecture Zen Résumer l'article

La Nintendo Switch 2 n’est en rien révolutionnaire, comparée à la console dont elle prend la suite. Mais elle est quand même dotée de quelques technologies inédites, comme un capteur optique dans les Joy-Con.

Nintendo a habitué ses fans à innover à chaque génération de console. De la 3D avec la Nintendo 64 au motion gaming avec la Wii, en passant par l’écran déporté avec la Wii U ou encore le concept hybride avec la Switch, la firme nippone a toujours eu ce petit « truc » pour se démarquer. La Switch 2, dévoilée le 16 janvier 2025, s’annonce beaucoup plus sage.

La Switch 2 est dans la continuité totale de la Switch, avec une philosophie identique et une poignée d’améliorations attendues (la puissance, notamment). Ce qui n’empêche pas la console de se doter de quelques technologies absentes de la première génération. Ainsi, l’un des Joy-Con reçoit un capteur optique. À quoi sert-il ?

Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Un Joy-Con transformé en souris sur la Switch 2 ?

Les différents leaks avaient été nombreux à mentionner l’existence de ce capteur optique, mais un flou entourait encore son intérêt pour les futurs propriétaires de la Switch 2. En réalité, il ne fallait pas chercher bien loin : la souris de votre ordinateur est équipée d’un capteur optique, et celui du Joy-Con servirait donc à le transformer… en souris. C’est ce que suggère la capture d’écran ci-dessous, avec un Joy-Con posé sur sa tranche.

Qui tiendrait son Joy-Con comme ça ? // Source : Nintendo

L’objectif serait d’améliorer l’ergonomie et le confort dans certains jeux vidéo compatibles. On n’est pas à l’abri non plus d’un usage auquel personne n’aurait pensé, Nintendo étant maître dans l’art de transformer des technologies en idées géniales (les cartons du Labo, par exemple).

Attention, cette spécificité de la Switch 2 ne serait en rien révolutionnaire : le PC portable déguisé en console de Lenovo, baptisé Legion Go, est doté de cette caractéristique. On se trouve alors dans la situation suivante : Lenovo a copié Nintendo sur les manettes détachables, et Nintendo aurait copié Lenovo sur le capteur optique qui transforme en souris. La boucle serait ainsi bouclée.

