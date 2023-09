Lenovo profite de l’IFA 2023 pour se lancer sur le marché des PC consoles portables. Comme l’ont révélé plusieurs fuites ces derniers jours, elle arbore des manettes détachables. Comme la Nintendo Switch.

A priori, rien ne ressemble plus à une Nintendo Switch qu’une Nintendo Switch. Sauf quand on s’appelle le Lenovo Legion Go, officialisé le 1er septembre à l’occasion de l’IFA 2023 alors que des fuites crédibles avaient révélé son existence. Comme prévu, cette console portable reposant sur une architecture PC se distingue de ses principales concurrentes — le Steam Deck de Valve et le Rog Ally d’Asus — par ses deux manettes détachables.

Sur la philosophie globale, le Legion Go de Lenovo se rapprochera plus du Rog Ally que du Steam Deck. À l’intérieur, on retrouve la même architecture, articulée autour du processeur AMD Ryzen Z1 Extreme (qui fait des merveilles chez Asus). Cela veut dire aussi qu’on retrouve le système d’exploitation Windows 11, avec ses défauts (interface moins pensée pour le jeu que SteamOS) et ses qualités (polyvalence imbattable). Les livraisons sont attendues pour novembre, à partir de 799 €. Soit le prix du Rog Ally.

Lenovo Legion Go // Source : Lenovo

Le secret du Legion Go ? Un mode FPS avec ses manettes détachables

Concernant l’écran, le Legion Go ose une dalle de 8,8 pouces d’une définition QHD+ (16:10), ce qui veut dire qu’on pourra jouer en 1600p si le cœur nous en dit (et si on ne veut pas être trop regardant sur l’autonomie). Cet écran LCD offre une plage de rafraîchissement comprise entre 60 et 144 Hz et propose une puissance lumineuse de 500 nits. Mais, là encore, plus de fluidité aura un prix sur la durée d’utilisation. La batterie de 49,2 Wh sera quand même compatible avec la charge rapide pour récupérer 70 % de sa capacité en 30 minutes.

Comparaison des écrans :

Legion Go Rog Ally Steam Deck Diagonale 8,8 pouces 7 pouces 7 pouces Ratio 16:10 16:9 16:10 Définition QHD+ FHD HD Luminosité 500 nits 500 nits 400 nits Rafraîchissement 144 Hz 120 Hz 60 Hz

Le reste de la fiche technique se compose de :

Jusqu’à 16 Go de RAM ;

Jusqu’à 1 To de stockage interne (SSD) ;

Extension jusqu’à 2 To (via carte SD) ;

Système de refroidissement propriétaire, avec un bruit maîtrisé (25 décibels en mode silencieux) ;

Deux ports USB-C ;

Connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Certains penseront sans doute que Lenovo prend un risque avec des manettes détachables, au regard du passif des Joy-Con de la Switch en matière de fiabilité (le fameux Drift). Sur ce point, la marque rassure en invoquant la technologie « à effet Hall », qui garantit une « absence totale de dérive ». Sinon, ces manettes, baptisées TrueStrike, offriront plusieurs options d’utilisation, notamment un mode FPS bien pensé. En posant celle de droite sur une base magnétique, on pourra s’en servir comme d’une souris (à confirmer en pratique). Le Legion Go est bien évidemment équipé d’une béquille à l’arrière pour bénéficier d’un mode table.

Lenovo Legion Glasses // Source : Lenovo

Enfin, le Legion Go pourra être associé à une paire de lunettes Legion Glasses, dont le but est d’offrir un grand écran mobile (en Full HD 60 Hz, grâce au microOLED). Le prix : 499 €.

