Lecture Zen Résumer l'article

Les fuites sur la Nintendo Switch 2 sont de plus en plus affolantes, engendrant une situation grotesque. Le silence de la firme nippone au sujet de sa future console de jeu parait étrange, mais son intérêt médiatique est sans doute ailleurs.

Qu’est-ce qui peut inciter Nintendo à ne rien dire sur la Switch 2, alors que les fuites sont toujours plus nombreuses et, surtout, de plus en plus difficiles à démentir ? La dernière en date, repérée par Numerama au CES 2025, montre carrément des maquettes manipulables. Première hypothèse : Nintendo enferme ses salariés dans un bunker qui n’a pas accès à Internet et personne n’est donc conscient de ces leaks. Seconde piste, plus plausible : Nintendo se fiche de tout ce bruit médiatique, car l’intérêt de la Switch 2 est ailleurs.

Si l’on se fie à toutes ces rumeurs qui, mises bout à bout, finissent par virer en informations, en particulier lorsqu’elles se recoupent, la Switch 2 n’a pas grand-chose d’excitant sur un plan matériel. Elle n’est qu’une évolution de la première Switch, sans la particularité sur laquelle elle pouvait miser pour jouer sur la nouveauté (l’hybridité de la machine, mi-portable, mi-fixe, avec les manettes détachables). Nintendo doit le savoir : il n’y a aucune magie derrière la Switch 2 comme machine, comme c’est le cas entre un iPhone 15 et un iPhone 16 (Apple ne dit rien non plus sur les fuites routinières). Ces fuites sont déplaisantes, bien sûr, car elles coupent l’herbe sous le pied de la firme japonais. Mais elle ne gâchent pas les meilleures et plus belles surprises.

La Nintendo Switch 2, selon Genki. // Source : Numerama

On sait à la fois tout et rien de la Switch 2

Le meilleur de la pop-culture à moins de 2 €/mois Des classiques intemporels aux dernières séries à succès, le catalogue de Disney+ est unique. Ne manquez pas la saison 4 de The Bear ou la cérémonie des Oscars 2025 !

Pour autant, attention : il ne s’agit pas de minimiser ici les nombreuses améliorations de la Switch 2. Un plus grand écran ? C’est un vrai argument pour le confort (peut-être un peu moins pour un public plus jeune et/ou avec de petites mains). Les Joy-Con magnétiques ? La console aura des finitions plus abouties et de petites manettes plus solides. Plus de puissance ? C’est une évolution attendue, même s’il ne faudra pas attendre des graphismes comparables à la PS5. Le mystérieux capteur optique ? Il servira sans doute à transformer le Joy-Con en souris, mais ce n’est pas une révolution (le Lenovo Legion Go le fait déjà). Il reste ce bouton C inédit dont on ignore encore l’usage.

En fait, on n’attend pas la Switch 2 sur son hardware, alors qu’on ne jure que par le nombre de Tflops sur la PS5 Pro — pour être sûr qu’on jouera enfin en 60 images par seconde. Savoir que la future console de Nintendo est une évolution simple, mais nécessaire, de la précédente renseigne davantage sur la stratégie plus prudente de l’entreprise. Elle a connu des échecs (moins de 14 millions de ventes pour la Wii U), et une rupture totale avec la Switch — un véritable carton commercial — aurait représenté un risque certain. Faire un tout nouveau pari ne semble pas ce que Nintendo désire accomplir en ce moment, dans cette période où les coûts des produits électroniques s’envolent.

@numerama La Nintendo Switch 2 se dévoile en avant-première au CES de Las Vegas : voici son design ! #CES2025 #Switch2 #NintendoSwitch2 #Nintendo ♬ original sound – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

On attend donc la Switch 2 sur ce qui fait l’ADN de Nintendo depuis ses débuts : les jeux, la longévité et le pédigrée de ses licences, ainsi que sa capacité à trouver systématiquement ce petit « truc » capable de faire la différence — la plupart du temps, dans la jouabilité, en explorant d’autres approches. On pensait avoir atteint les sommets avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild, appropriation inouïe du monde ouvert, genre qui a le vent en poupe. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arrive encore à réinventer l’expérience pour provoquer cet effet waouh, sans trop compter sur un procédé hardware nouveau, sans puissance en plus, juste avec des idées vidéoludiques que les autres n’ont pas.

Si Nintendo était taquin, il pourrait s’amuser de toutes ces indiscrétions qui parasitent sa campagne de communication. « Vous savez déjà tout des caractéristiques de la Switch 2, mais vous n’avez encore rien vu », une phrase enchaînée avec une bande-annonce montrant un nouveau jeu Mario prometteur, une course endiablée de Mario Kart avec une carapace qui fera le buzz, un Pokémon qui s’éveille comme les animaux dans Le Roi lion…

Les fuites ne ruineront pas entièrement la fête, tant que Nintendo garde secrète la plus grande force de sa future console : son catalogue de jeux exclusifs. Malgré tout, à présent, il faut arrêter de faire éternellement l’autruche, car la patience du public a ses limites, sa propension à être perdu face à la confusion également.

Pour aller plus loin La Nintendo Switch 2 doit cocher ces 8 cases pour nous plaire

Nintendo Switch 2 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+