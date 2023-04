Alors que la saison 2 de Sweet Tooth est enfin disponible, nous vous proposons de prolonger le voyage dans des univers post-apocalyptiques avec 3 séries à voir sur Netflix : The Rain, Snowpiercer et The 100.

Températures déréglées, espèces menacées, pollution lumineuse… Notre futur s’approche de plus en plus d’un scénario catastrophe, notamment causé par la crise climatique. Les fictions qui ont imaginé notre avenir et notre survie après un grand bouleversement sont heureusement là pour tenter de nous éclairer, de la littérature aux séries.

En ce jeudi 27 avril 2023, alors que Sweet Tooth pointe à nouveau le bout de son nez sur Netflix, voici l’occasion parfaite pour (re)découvrir des séries post-apocalyptiques, à voir en SVOD. Nous vous recommandons ainsi de survivre à une pandémie avec Sweet Tooth, de démêler les mystères d’une averse avec The Rain, de vous lancer dans un train à pleine vitesse avec Snowpiercer ou de reprendre possession de la Terre avec The 100.

The 100 // Source : Shane Harvey/The CW

Sweet Tooth sur Netflix, une aventure dans la nature à hauteur d’ado

Bon, les virus qui menacent la planète, en 2023, on connaît un peu. La saison 2 de Sweet Tooth, qui sort sur Netflix en ce jeudi 27 avril 2023, est donc brûlante d’actualité. Cette série aux accents young adult nous plonge dans une dystopie, dans laquelle notre monde a été ravagé par une pandémie. Seuls quelques enfants hybrides, mi-humains, mi-animaux, sont immunisés à ces dégâts dévastateurs. Gus, jeune garçon aux bois de cervidé, est l’un d’entre eux. À la mort de son père, qui l’avait élevé loin du tumulte du monde, Gus se lie d’amitié avec Tommy, un solitaire renfrogné. Ensemble, ils vont tenter de survivre, coûte que coûte.

Adapté du comics très pessimiste de Jeff Lemire, Sweet Tooth prend une tournure plus lumineuse et familiale sur Netflix. Ce récit initiatique plutôt classique nous prend finalement aux tripes avec son ambiance fantastique et ses allures de conte poétique à hauteur d’ado. On a hâte de découvrir ce que nous réserve ces nouveaux épisodes, dont les premières images promettent enfin l’émancipation explosive de Gus.

The Rain sur Netflix, l’averse triste mais pleine d’espoir

Il y a 6 ans, une pluie interminable ravageait l’humanité. Une poignée de survivants, dont les frère et sœur Rasmus et Simone, cherchent à se reconstruire dans ce monde devenu sinistre. Mais une question les obsède : d’où vient le virus contenu dans cette immense averse toxique ? Succès surprise sur Netflix, la création danoise The Rain s’est achevée après 3 saisons de haute volée.

Comme bon nombre de récits post-apocalyptiques, la série n’est évidemment pas un concentré de bonne humeur. Attendez-vous plutôt à une ambiance orageuse un brin austère et à une vision plutôt sombre de l’avenir de la planète. Heureusement, l’équipe constituée autour de Rasmus et Simone s’est finalement dévoilée à travers des amitiés fortes et des relations amoureuses touchantes. On pleure devant The Rain, mais on finit aussi par garder, au fond de nous, un lumineux espoir au fil des épisodes. Sans verser dans la surenchère inutile, cette dystopie gagne tout de même en intensité et en violence jusqu’à atteindre un final dévastateur, mais satisfaisant.

Snowpiercer, le train-train de la lutte des classes

Au commencement, il y avait une bande-dessinée française, Transperceneige, devenue culte depuis sa sortie au début des années 1980. Puis, le cinéaste coréen Bong Joon-ho (Parasite, Okja) l’a transposée au cinéma dans une adaptation devenue marquante pour tous les amateurs du genre. Et finalement, en 2020, Netflix s’est emparé de cette œuvre post-apocalyptique pour la transformer en série. Située 7 ans après la fin du monde, Snowpiercer suit le voyage des 1001 wagons qui contiennent les derniers survivants de l’humanité. Le train, régi par un ordre militaire strict, est divisé en plusieurs classes : à l’avant, se trouve ainsi le luxe de la bourgeoisie, tandis que les derniers wagons laissent place à la pauvreté.

La série ne développe malheureusement pas un univers aussi riche que ses prédécesseurs, mais les 3 saisons de cette série constituent tout de même une épopée de science-fiction plutôt pertinente. Plus proche d’un polar à bord d’un train que d’une véritable critique du capitalisme comme l’était le film, Snowpiercer a de nombreux défauts mais parvient à nous embarquer au fil de nouvelles intrigues, plus ou moins captivantes. On ne peut qu’espérer que la quatrième et dernière saison, prévue pour l’année prochaine au plus tard, nous offre un final digne des enjeux politiques de cette œuvre majeure.

The 100, les ados délinquants au pouvoir

Une troisième Guerre Mondiale et une apocalypse nucléaire, rien que ça. Voilà ce qui décime l’humanité dans The 100. Heureusement, quelques centaines de survivants ont pu se réfugier dans des stations spatiales. Mais 97 ans plus tard, le vaisseau mère, l’Arche, peine à fonctionner. 100 jeunes délinquants sont alors choisis par les autorités pour redescendre sur Terre et déterminer si la planète est à nouveau vivable, ou non. Mais ce voyage s’annonce plus dangereux qu’il n’y paraît…

Véritable phénomène auprès des ados, mais pas que, The 100 a captivé les foules pendant 7 saisons, jusqu’en 2020. Trahisons, coups bas, romances (et même un couple lesbien !), manœuvres politiques… Tout était réuni dans cette série de SF qui s’est souvent prise les pieds dans le tapis de ses propres incohérences, mais qui a réussi à rattraper le coup. Souvent violente, rarement subtile, The 100 a au moins le mérite d’avoir développé des personnages féminins badass et un univers finalement d’une grande complexité. Alors si vous cherchez une série longue, mais sans prise de tête, à binger en attendant la fin du monde, The 100 reste la candidate parfaite.

