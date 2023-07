La carte « Climate Shift Index », publiée par l’organisme Climate Central, permet de visualiser l’impact du changement climatique sur la température de tous les jours. Elle est disponible gratuitement en ligne, voici comment elle fonctionne.

C’est prouvé : les canicules de juillet 2023 en Europe n’auraient pas eu lieu sans le réchauffement planétaire. Les conclusions d’une étude scientifique du World Weather Attribution, publiée le 25 juillet 2023, ont étonné peu de monde après les températures records enregistrées dans la région. Il n’est cependant pas toujours facile de se rendre compte au quotidien de l’impact du réchauffement de la planète causé par le changement climatique.

Une carte, mise au point par l’organisme Climate Central, permet de se rendre compte en détail de l’influence du dérèglement climatique sur la température de tous les jours. Elle permet surtout de visualiser les dégâts causés par l’être humain sur le climat, et souligne toujours plus l’importance de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez retrouver la carte ici.

Comment les températures sont-elles perturbées par le réchauffement du climat ?

La carte fonctionne par aplat de couleur, et montre l’influence du changement climatique sur les températures. Pour aujourd’hui, le 28 juillet 2023, on peut ainsi voir qu’une très grande partie de l’Afrique et du Moyen-Orient est touchée par le réchauffement : la carte indique un indice de 5.

La carte montre l’impact du réchauffement climatique sur les températures du 28 juillet 2023 // Source : Climate Central

On peut voir que la même chose s’est produite en Europe un peu plus tôt. Le 24 juillet, le jour où la température record de 48,2 degrés a été enregistrée en Sardaigne, en Italie, le Climate Shift Index était de 5. Cela veut dire que l’impact du changement climatique sur la température était extrêmement important, et qu’elle ne se serait certainement pas produite sans.

On voit que l’indice est de 5 au niveau de la Sardaigne, où les records de températures ont été battus le 24 juillet // Source : Climate Central

Un indice de décalage climatique

La carte est publiée par Climate Central, un organisme de recherche américain sur le changement climatique. Elle fonctionne grâce au « Climate Shift index », soit un « indice de décalage climatique » qui « révèle dans quelle mesure le changement climatique influence la température d’un jour donné », explique Climate Central. Les niveaux d’impact vont de -5 à +5, et « les niveaux positifs indiquent des températures qui deviennent plus probables en raison du changement climatique (les scores négatifs indiquent des conditions qui deviennent moins probables) ». Plus l’indice est fort, plus le phénomène météorologique est lié au changement climatique.

« Pour les niveaux 2 ou plus, l’indice est un multiple de la fréquence à laquelle une température particulière se produira en raison du changement climatique. Par exemple, un indice de changement climatique de niveau 5 signifie qu’une température est 5 fois plus fréquente ». Pour reprendre l’exemple des 48,5 degrés enregistrés en Sardaigne, qui a un indice de 5 sur la carte, cela signifie que la possibilité d’enregistrer cette température est 5 fois plus forte qu’avant.

Pour calculer l’indice, Climate Central a utilisé deux méthodes différentes d’estimation. La première technique « utilise 22 modèles climatiques chacun fonctionnant avec et sans émissions historiques de gaz à effet de serre ». Ces modèles climatiques permettent de calculer la fréquence de certaines températures dans des environnements avec CO2, et sans CO2, et donc de pouvoir comprendre dans quel cadre les températures extrêmes sont le plus susceptibles d’advenir.

« La deuxième méthode consiste à calculer la fréquence des températures quotidiennes pour les 30 dernières années. Nous calculons ensuite dans quelle mesure le changement de température d’un endroit particulier est une réponse à une augmentation de la température moyenne mondiale », indique Climate Centrale. C’est cette relation qui permet à l’organisme d’éliminer la part de changement climatique causé par l’eau et qui permet de calculer la fréquence d’une température particulière dans un climat sans dérèglement climatique. L’indice de décalage climatique final est calculé à partir de ces deux méthodes.

Il est cependant important de noter que les températures terrestres ne sont pas les seules indicatrices du changement climatique. Les perturbations au niveau des pluies sont également d’importants facteurs à prendre en compte, tout comme l’état des nappes phréatiques, les températures des mers et océans, et leur impact sur la vie animale. Malheureusement, comme pour les températures terrestres, beaucoup d’autres signaux sont dans le rouge — un rappel qu’il est plus que jamais important d’agir pour la préservation de l’environnement.

