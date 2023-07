Ainsi se termine l’édition 2023 de r/Place. Des pixels désormais en noir et blanc, et une immense injure finale adressée au patron de Reddit, Steve Huffman, alias Spez.

Le message a été publié il y a quelques minutes, dans la soirée du 25 juillet. « r/Place devient vieux et gris. Placez un pixel, il se termine aujourd’hui ». Voilà le message partagé par le compte administrateur reddit_irl, pour mettre en garde les internautes de la fin imminente de r/Place édition 2023, après environ cinq jours de batailles et de créations pixelisées.

Conséquence immédiate de cette annonce pour celles et ceux qui participaient au jeu depuis le 20 juillet : il n’y a plus aucun pixel de couleur disponible. Désormais, les membres de Reddit ont une palette de nuances de gris : noir, gris foncé, gris, gris clair et blanc. Finies les créations en pixel art. Terminées les batailles entre les communautés.

L’édition 2023 laissera sans doute un souvenir mitigé à nombre d’internautes. //Source : Capture d’écran

C’était toutefois sans compter les internautes eux-mêmes, qui, manifestement, se rebiffent. Comme on peut le constater en se rendant sur le canevas, bon nombre de participants et de participantes ont décidé de recouvrir la fresque d’un message à l’attention de la direction de Reddit, et plus particulièrement de son patron, Steve Huffman, alias Spez.

Un immense message « Fuck Spez », écrit en blanc au centre de l’image, était en train d’être rédigé conjointement par les internautes. À l’heure où ces lignes étaient tapées, l’injure était formée : la première partie était nettement visible, comme la seconde, juste en dessous sur le tableau.

Ailleurs sur r/Place, des messages semblables ont surgi, la plupart du temps de plus petite taille, parfois les uns à la suite des autres. C’est une constance depuis le début de r/Place : l’aire de jeu ne cesse de recevoir des contributions visant à s’en prendre au patron de Reddit. On l’avait déjà relevé le 20 juillet, quelques heures après le top départ de l’édition 2023.

Une fin de r/Place évidente dès le début

L’hostilité à laquelle fait face Steve « Spez » Huffman a déjà été expliquée dans nos colonnes. Le conflit entre la direction de Reddit et sa communauté vient d’une révision des conditions d’accès à l’API du site, qui impliquent une révision tarifaire de son utilisation. Une refonte jugée excessive, qui a entraîné la fermeture de certaines applications tierces pourtant très appréciées.

Le fossé entre les deux parties n’a, depuis, cessé de se creuser. À la mi-juin, des communautés de Reddit — les subreddits — se sont mises en grève. Au sein de certains sous-forums, les modérateurs ont cessé d’assumer leurs fonctions. Des opérations ponctuelles de flood ont eu lieu, comme ces nombreuses images de l’animateur John Oliver.

Des actions remarquées, mais vaines : Steve Huffman a jusqu’à présent campé sur ses positions, estimant que les protestations passeraient. La direction a d’ailleurs eu une position d’intransigeance depuis le début de ce conflit, avec la suspension des modérateurs rebelles et la réouverture des subreddits. Une fermeture qui a continué durant r/Place.

On se demandait, aux premiers jours de r/Place, si les messages hostiles à l’égard de Spez perdureraient tout au long de l’évènement, au point de figurer sur la fresque finale. On a désormais notre réponse. Reste toutefois une énigme : pourquoi Reddit a-t-il lancé l’édition de r/Place maintenant, en pleine crise ? C’est encore un mystère. Pourtant, cette issue était si évidente.

