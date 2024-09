Lecture Zen Résumer l'article

Dernière ligne droite pour le raid « Palais des Nérub’ar » en mode mythique. Le dernier boss est actuellement engagé par trois guildes, qui sont considérées comme les meilleures du monde. Mais une seule pourra remporter le titre tant convoité. Cela, jusqu’au prochain raid.

D’ici quelques heures, peut-être une poignée de jours, on connaîtra enfin le nom de la meilleure guilde du monde sur World of Warcraft. En tout cas, celle qui pourra se vanter d’avoir terminé avant tout le monde le premier raid de la nouvelle extension de WoW, The War Within, et cela dans le mode de difficulté maximal (mythique).

L’ultime boss du raid « Palais des Nérub’ar » est en effet combattu depuis le 24 septembre par trois guildes — on pourrait dire les usual suspects du très haut niveau, à savoir Liquid, Echo et Method. Et pour l’instant, c’est Liquid qui est la mieux placée, avec une tentative qui a réussi à abaisser les points de vie du boss (la reine Ansurek) à moins de 64 %.

Le 24 septembre, Liquid a réussi à se défaire de la cour soyeuse, qui est en fait un duo de deux boss partageant les mêmes points de vie. Quelques heures plus tard, Echo (une guilde jouant sur les serveurs européens) a suivi, et le lendemain, Method (idem) a aussi franchi l’obstacle. Pour l’heure, il n’y a pas d’autres guildes à ce degré de progression.

Liquid, une guilde qui joue sur un serveur américain, s’est particulièrement démarquée dans ce raid.

L’équipe a souvent fait la course en tête, en étant la première à tuer cinq des huit boss du Palais des Nérub’ar. Elle a manqué le « world first » sur les deux premiers, doublée par la guilde Melee Mechanics, qui joue sur le même serveur. Liquid a toutefois réussi à se placer en deuxième position à chaque fois, ce qui reste une excellente performance.

La reine Ansurek. // Source : Blizzard

Sur un MMORPG comme World of Warcraft, la métrique la plus courante pour classer le niveau d’une guilde est de regarder ses performances dans les instances. Il s’agit de zones spéciales dans lesquelles les joueurs et les joueuses doivent battre en équipe des adversaires contrôlés par le jeu, le long d’un parcours déterminé.

Ces zones de jeu sont des donjons (qui se jouent à cinq) ou des raids (qui se jouent généralement à vingt), qui ont trois principaux modes de difficulté (normal, héroïque et mythique). Chaque nouvelle sortie d’un raid donne lieu à une compétition mondiale où les meilleures guildes tentent le « world first », qui consiste à être la première à tuer le dernier boss.

La guilde Liquid en bonne position

Liquid est historiquement un très gros client de ce type de challenge. Sur de précédentes extensions, la guilde s’est classée régulièrement en tête ou en deuxième position. On pourrait dire la même chose d’Echo, qui tutoie aussi souvent les sommets. Method est également souvent en haut des tops, bien que plus en retrait par rapport aux deux autres.

Outre de savoir qui de Liquid, Method ou Echo parviendra à terrasser la reine Ansurek en premier, l’une des grandes questions sera de voir combien de tentatives cela prendra. Si les premiers boss du raid ont été vaincus très rapidement — parfois du premier coup –, d’autres ont nécessité des dizaines et des dizaines d’essais.

Il a par exemple fallu 117 essais à Liquid sur le cinquième boss, 288 (!) sur le suivant et 171 sur l’avant-dernier.

Blizzard, en tout cas, suit de près la compétition. Sur X (ex-Twitter), l’éditeur de World of Warcraft relate la progression des guildes. Elle a d’ailleurs bel et bien attribué le « kill » de Ky’Veza, le sixième boss du raid, à Liquid. Il y a quelques jours, Liquid avait fait l’objet d’une accusation de triche d’un membre d’une guilde adverse. Le dossier est clos.

