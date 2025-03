Lecture Zen Résumer l'article

Pierre Chartier, c’est le Galansire de la finance : un personnage qui apparaît dans de courts sketchs sur TikTok et Instagram pour raconter le recrutement dans la finance. Derrière cette série, un ex-trader qui forme les jeunes candidats qui s’apprêtent à se lancer.

« Pierre Chartier, X2007, Head of Trading Vol et Hybride » : voilà comment Pierre Chartier se présente devant les candidats qui veulent rejoindre son équipe de traders. Après ces entretiens satyriques, ce financier se moque des candidats, de leur écol et de leur origine en moins de 20 épisodes sur Instagram, TikTok et YouTube. Cette série de sketchscompte déjà plusieurs millions de vues. Mais qui se trouve derrière ce Pierre Chartier satirique ?

Pierre Chartier, X2007 : le Patrick Bateman du CAC40

Chemise rose pâle, cheveux presque gominés, montre de luxe au poignet, mâchoire carrée : Pierre Chartier est un cliché en lui-même, celui du mâle sigma, celui de Patrick Bateman, le personnage principal du film American Psycho, incarné par Christian Bale. Grâce au filtre TikTok qu’il revêt, on pourrait aussi le comparer à Mark Hanna, le mentor du Loup de Wall Street, qui a le même style. Le bon trader a toujours les mains posées sur la souris et sur les chiffres du clavier, un casque avec microphone sur les oreilles, le tout dans un open-space rempli de chaises, de bureaux et d’écrans. L’imaginaire est posé.

@zarch_finance 📍Titouan élève de co brillant, se qualifie, après 7 interview, pour le final round chez Crédit Générale et rencontre Pierre Chartier, X2007, Head of Trading Vol & Hybrides 🤣 ♬ original sound – zarch_finance

Passer un entretien pour devenir trader, c’est dur : c’est ce que la série Pierre Chartier, X2007 raconte. Si vous ne venez pas de la bonne école, c’est fini pour vous : il faut venir de l’École Polytechnique (X, d’où le X2007, qui signifie que Pierre Chartier a été diplômé de l’X en 2007) ou de l’ENS Ulm. Si vous venez de Centrale (Paris, Méditerranée, Supelec), d’une école de commerce (comme l’EDHEC) ou bien d’une université publique, vous n’aurez presque pas vos chances. Ce que Pierre Chartier assume parfaitement comme dans un des épisodes : « je regarde pas l’école, comme ça y’a pas de biais ».

Les entretiens pour devenir trader, c’est violent (et drôle)

Autre forme de violence durant ces entretiens : l’évaluation : une question de mathématiques, trois secondes pour y répondre. Pierre Chartier veut des candidats « solides en maths ». Si vous ne savez pas ce qu’est le cosinus d’un mouvement brownien ou que vous ne savez pas démontrer la corrélation equity-equity sur un panier worst-of, vous ne serez pas pris. Après tout, le but de Pierre Chartier, c’est de « faire du PNL positif » (pour « profit and loss » positif, soit des profits), pour décrocher une prime à la fin de l’année.

@zarch_finance 👉🏼 Pierre Chartier n'a toujours pas trouvé sa nouvelle recrue et fait passer un entretien à Julien, un talentueux candidat venu tout droit de l'une des meilleures écoles de mathématiques au monde : l'ENS Ulm ! #finance #interview #PierreChartier #trading ♬ original sound – zarch_finance

Ce Pierre Chartier est aussi cassant avec les candidats, souvent passif-agressif : il arrête les entretiens très vite (pour gagner du temps et surtout éviter que les épisodes soient trop longs), en disant « Guillaume va prendre le relais » lorsqu’il n’est pas convaincu. Il peut même couper son micro pour se moquer du candidat, alors qu’il le voit derrière son écran.

@zarch_finance 📍Après avoir fait un gros PnL, Pierre Chartier, X2007 et Head of Trading Vol & Hybrides, découvre l'existence de Centrale Méditerranée… 😅 #PierreChartier #Trading #Interview #finance ♬ original sound – zarch_finance

La série de Zarch Finance raconte aussi le racisme qu’il peut y avoir dans le monde de la finance. Pierre Chartier raille systématiquement les candidats marocains, qui seraient forcément « pistonnés » ou des cousins de son collègue Momo. Des candidats marocains qui seraient forcément issus de la « jeunesse dorée de Casablanca », mais dont les écoles ne vaudraient rien. Même chose pour le sexisme : les femmes sont reléguées à des postes de stagiaires ou de jeunes recrues. Si elles passent des entretiens « sur site » et pas en visioconférence, c’est seulement si elles plaisent aux recruteurs. D’ailleurs, le trader n’hésite pas à railler la politique de diversité imposée par Sophie, la DRH de son entreprise : pour lui, les quotas de diversité sont une contrainte.

Ziyad El Yaagoubi, le vrai ex-trader derrière Pierre Chartier

Toutes ces vidéos sont publiées sur Instagram, TikTok et YouTube et cumulent déjà plusieurs millions de vues. C’est particulièrement sur Instagram que ces sketchs fonctionnent, avec plusieurs centaines de milliers de vues par vidéos. Derrière Pierre Chartier, X2007, se cache Ziyad El Yaagoubi, qui l’incarne, surnommé Zarch.

Interrogé par Challenges, Ziyad El Yaagoubi nuance évidemment ses sketchs : dans la réalité, les questions ne sont pas aussi poussées en mathématiques et on peut avoir ses chances sans être passé par Polytechnique. Pour l’ex-trader, « c’est un moyen de dénoncer le côté élitiste que peuvent avoir certaines banques ». En plus de faire rire, l’objectif du comédien en herbe est de démystifier cet univers.

Cette série de vidéos lui permet de faire la promotion de Derivatives, un organisme de formation pour les candidats à des postes dans la finance. Selon lui, les étudiants ne sont pas formés aux entretiens de recrutement dans leurs écoles.

