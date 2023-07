L’édition 2023 s’achèvera prochainement. Reddit a publié plusieurs vidéos en accéléré montrant l’évolution des dessins en pixel art sur l’aire de jeu.

Ouverte depuis le 20 juillet, l’édition 2023 de r/Place devrait s’achever dans les prochaines heures. Dans la soirée du 24, un administrateur de Reddit a déclaré que l’aire de jeu a été agrandie une dernière fois. Vraisemblablement, c’est aujourd’hui ou peut-être dans la nuit du 25 au 26 juillet que les ultimes pixels pourront être posés sur le canevas.

r/place 2023 en timelapse

Pour celles et ceux qui n’ont rien suivi, Reddit a publié ces quatre derniers jours des vidéos accélérées de r/Place, chacune résumant une journée. Le premier de ces timelpases avait permis de constater la grande efficacité des Françaises et des Français. Dans les toutes premières heures, un immense drapeau tricolore avait été déployé en pixel art.

Le deuxième timelapse montre en particulier le remplissage du drapeau, avec une tentative d’intégrer le streameur Kameto, qui avait tenu un rôle influent lors de la Pixel War 2022. On voit aussi le patchwork montrant six Françaises de renom, une photo de Jean Moulin et d’autres clins d’œil aux streameurs de la scène française — comme le GP Explorer.

C’est aussi au deuxième jour de l’évènement qu’un premier agrandissement de l’aire de jeu a eu lieu — et les Français en ont profité pour revendiquer un pan important de la zone.

Le troisième jour marque le remplissage de ce deuxième drapeau, avec quelques tentatives de dégradation. L’aire de jeu est élargie une deuxième fois (avec, là encore, un drapeau).

Le quatrième jour a été l’un des plus difficiles du point de vue des Français, car des tentatives remarquables d’effacement ont eu lieu — noircissement du drapeau, capture d’emplacements pour y mettre autre chose, dégradations ici ou là pour détourner certaines créations… C’est aussi l’une des dernière fois que l’aire de jeu a été étendue.

Si r/Place se termine aujourd’hui ou cette nuit, il ne restera donc plus qu’une seule vidéo en accéléré pour synthétiser la dernière journée et connaître l’image finale de la fresque. La manière dont se terminera r/Place est inconnue. L’an dernier, Reddit avait décidé de transformer chaque nouveau pixel coloré à poser en pixel blanc. Cela avait eu pour effet d’effacer progressivement r/Place.

