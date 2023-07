Plusieurs messages à destination de « spez » figurent sur r/Place. Clairement hostiles, ils visent à dénoncer la politique du patron de Reddit.

C’est ce 20 juillet 2023 que r/Place a rouvert, un peu plus d’un an après sa dernière édition. D’emblée, la France a décidé de frapper fort en occupant une très large zone de l’aire de jeu. Le drapeau tricolore occupe tout le bord gauche et personne, pour l’heure, ne semble en mesure de contester cette hégémonie. Les quelques pixels rebelles sont rapidement effacés.

Mais ce n’est pas la seule particularité du canevas. En parcourant tout le tableau, on note plusieurs messages hostiles. « Fuck spez » peut-on lire par exemple au centre de l’image, dans une immense tache noire. L’injure est aussi répétée ailleurs, dans différentes tailles. Si une partie des insultes a depuis été recouverte, on pouvait en voir toujours en fin d’après-midi.

Ambiance pour spez. // Source : Capture d’écran

Spez passe un sale quart d’heure sur r/Place

Mais la mention la plus spectaculaire est peut-être celle trônant au beau milieu du drapeau allemand : « u/spez ist ein hurensohn ». Impossible de le rater. Si vous ne parlez pas allemand, un petit tour sur un outil de traduction vous permettra de voir qu’il s’agit assurément de l’une des attaques verbales les plus désobligeantes — et les plus courantes — que l’on peut lancer à quelqu’un.

spez est en fait le pseudonyme d’internaute, Steve Huffman. Ce n’est, à dire vrai, pas n’importe quel internaute : il s’agit du patron de Reddit, le site web communautaire qui accueille justement r/Place. Pourquoi, alors, un tel ressentiment contre lui ? C’est parce que l’orientation qu’il a donné ces dernières semaines à la plateforme est extrêmement contestée.

Tout est parti d’une révision des conditions d’accès à l’API de Reddit, adossées à une refonte tarifaire jugée excessive. L’affaire a entraîné la chute d’applications tierces très appréciées et provoqué une rupture entre la direction et une partie du public — il y a notamment eu un mouvement de grève mi-juin. Une protestation qui, selon Steve Huffman justement, va finir par passer.

Depuis, les tensions ne sont pas retombées. Certains subreddits (des sous-sections de Reddit organisés par thème) ont voulu rester en privé pour manifester leur opposition. Il y a aussi eu des opérations ponctuelles, comme l’emploi de mèmes. En vain, jusqu’à présent : la direction reste sur sa ligne, au besoin en suspendant les modérateurs rebelles et en rouvrant les subreddits.

Voilà pourquoi on voit fleurir ces messages offensants sur r/Place — on s’étonne d’ailleurs de la décision de Reddit de lancer son jeu communautaire justement à cette date, alors que la crise n’est pas passée. Il était évident que les internautes n’allaient pas laisser passer une occasion de s’attaquer à la politique de Reddit — en témoigne, par exemple, le subreddit r/PlaceAPI.

L’évènement r/Place n’étant qu’à ses débuts, il est encore trop tôt pour savoir si ces messages figureront sur la fresque finale. En tout cas, les internautes apparaissent bien décidés à poursuivre cette séquence aussi longtemps que possible. C’est ce que montre cette pétition qui invite à traduire le message allemand dans chaque langue et pour chaque drapeau de r/Place.

