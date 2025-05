Lecture Zen Résumer l'article

Sans grande surprise, le GP Explorer revient en 2025 pour une troisième édition. Toujours organisé par le YouTubeur Squeezie, cette course de Formule 4 mêlant influenceurs du web et sport automobile est annoncée comme la dernière de la série (The Last Race). On vous explique tout : dates précises, tarifs de la billetterie, noms des pilotes confirmés, diffusion du direct sur Twitch et programme complet de ce week-end de course.

La seconde édition du GP Explorer en 2023 avait confirmé ce que tout le monde soupçonnait déjà : l’événement imaginé par Squeezie n’était pas qu’un one shot. Créé en 2022, le GP Explorer n’a plus rien d’un évènement inédit. Après deux éditions, ce format mêlant course automobile et créateurs de contenu revient en octobre 2025 avec un nouveau casting. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau GP Explorer 3, qui est aussi le dernier.

Qu’est-ce que le Grand Prix Explorer (GP Explorer) ?

Le GP Explorer, c’est avant tout une idée un peu folle devenue réalité : faire courir des créateurs de contenu dans une vraie course de Formule 4, sur un circuit mythique, avec un encadrement professionnel et des milliers de spectateurs. Le principe est simple : réunir 12 duos de pilotes, composés de personnalités publiques (YouTubeurs, streamers, artistes ou sportifs), les faire s’affronter sur piste dans des conditions dignes de la compétition officielle, et retransmettre tout ça en direct sur Twitch. Le tout avec une réalisation soignée, des caméras embarquées, des interviews, des analyses, et une ambiance électrique entre passion automobile et hype communautaire.

Mais le GP Explorer, ce n’est pas seulement une course. C’est un événement à part entière, avec des concerts, des stands, des animations, une ambiance de festival… et une immense communauté qui suit tout ça en ligne.

Imaginé et produit par Squeezie, le projet a vu le jour en octobre 2022 et a très vite été un succès. Plus de 40 000 spectateurs étaient présents sur place, et le live sur Twitch a rassemblé jusqu’à 1 million de téléspectateurs simultanés, faisant de l’événement l’un des plus suivis de l’histoire de la plateforme en France. Forte de ce succès, la deuxième édition, tenue le 9 septembre 2023, a vu les choses en (encore) plus grand. 60 000 personnes ont fait le déplacement au Mans, tandis que le direct Twitch atteignait un pic historique de 1,3 million de viewers, établissant un nouveau record d’audience pour un live francophone. Il était donc assez prévisible qu’une nouvelle édition voit le jour.

Quand aura lieu la troisième édition du GP Explorer ?

La nouvelle est tombée le 10 mai 2025 lors d’un live très attendu sur la chaîne Twitch de Squeezie : le GP Explorer 3 aura bien lieu… et ce sera le dernier. Baptisée The Last Race, cette troisième édition viendra clôturer cette série.

Pour cette grande finale, Squeezie a vu les choses en grand : l’événement ne se déroulera plus sur une seule journée, mais sur trois jours complets, du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2025, toujours sur le mythique circuit Bugatti du Mans.

Où regarder le GP Explorer en direct et en streaming ?

Si vous ne pouvez pas faire le déplacement au Mans : le GP Explorer 3 sera diffusé en direct sur Twitch… mais pas dans son intégralité. Cette année, seul le dimanche 5 octobre 2025, jour de la course principale, sera retransmis en live. Les journées de vendredi (présentation et concert) et samedi (essais, qualifications sprint et première course) ne seront pas diffusées en direct, mais des rediffusions ou best-of seront proposés par la suite.

Pour suivre la dernière ligne droite en direct, il faudra vous connecter à la chaîne Twitch de Squeezie, qui assurera la diffusion principale.

Quand ouvrira la billetterie du GP Explorer 3 ?

Si vous voulez vivre la dernière édition du GP Explorer depuis les tribunes du Mans, il va falloir être vif : la billetterie ouvrira le mercredi 4 juin 2025 à 21h, exclusivement sur le site officiel de l’événement. Et cette fois, il y aura (beaucoup) plus de places à saisir. Après les 60 000 billets écoulés en moins de 30 minutes en 2023, l’organisation a prévu large : près de 200 000 billets (soit la capacité maximale du circuit) seront proposés pour les trois jours. De quoi accueillir un public bien plus nombreux pour The Last Race (avec 80 000 personnes attendues par jour).

Les tarifs pour cette édition du GP Explorer 2025 :

Vendredi 3 octobre (cérémonie d’ouverture + concert) : 29 € (Ce billet ne peut être pris qu’en complément d’un billet samedi ou dimanche.)

Samedi 4 ou dimanche 5 octobre (journée course + animations) : 69 € pour l’enceinte générale 85 € pour une place en tribune

(journée course + animations) :

Où se déroule le GP Explorer ?

Depuis sa toute première édition en 2022, le GP Explorer se tient sur un circuit emblématique du sport automobile français : le circuit Bugatti, situé au Mans, dans la Sarthe. Ce tracé permanent, long de 4,2 kilomètres, partage une portion avec le légendaire circuit des 24 Heures du Mans.

C’est dans ce cadre que les éditions précédentes ont eu lieu, et c’est là encore que se déroulera le GP Explorer 3.

Qui participe au Grand Prix Explorer ?

Pour cette troisième et dernière édition du GP Explorer, 24 pilotes répartis en 12 duos s’affronteront sur le circuit Bugatti du Mans. Le casting mêle habitués des précédentes éditions et nouvelles têtes :

Squeezie et AmineMaTue

Djilsi et Maxime Biaggi

Théodort et Mastu

Maghla et Léa Elui

Mister V et PLK

Gotaga et Nikof

SCH et Billy (RebeuDeter)

Baghera Jones et Cocotte

Kaatsup et AnaOnAir

Karchez et Ander (équipe espagnole)

Ludwig et Michael Reeves (équipe américaine)

Un duo américain mystère (pas encore révélé)

Participants au GP Explorer 3 // Source : Capture d’écran

Comme pour les éditions précédentes, les pilotes suivent une véritable préparation en amont (stages, entraînements en F4, coaching professionnel), pour garantir la sécurité des participants, mais aussi apporter de l’enjeu — même si l’ambiance reste bon enfant. Autre nouveauté annoncée : l’ajout de radios embarquées permettant au public d’entendre les communications entre les pilotes et leur équipe pendant la course.

À leurs côtés, plusieurs créateurs commenteront l’événement : Doigby prendra le micro pour la version française, tandis que Ibai diffusera pour l’Espagne, et le duo Pokimane/HasanAbi proposera une couverture anglophone depuis les États-Unis.

Ce GP Explorer 3 marque aussi quelques absences notables. Sylvain Lévy, vainqueur de la première édition, ainsi que Depielo, sacré lors de la seconde, ne remettront pas leur titre en jeu.

Quel est le programme du GP Explorer ?

Pour cette ultime édition, le GP Explorer 3 s’étale pour la première fois sur trois jours, du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2025.

Programme GP Explorer 3 // Source : Capture d’écran

Vendredi 3 octobre – Présentation et ouverture

20h : présentation officielle des pilotes et des écuries

: présentation officielle des pilotes et des écuries 21h30 : concert d’ouverture (programmation musicale encore à venir)

Ce premier jour, non diffusé en direct, marquera le coup d’envoi du week-end, avec une mise en scène des participants.

Samedi 4 octobre – Essais, qualifications et course sprint

9h : essais libres

: essais libres 14h : qualifications pour la course sprint

: qualifications pour la course sprint 18h30 : course sprint (8 tours)

21h : concert en soirée

Le samedi introduit une nouveauté : une course sprint de 8 tours, qui vient s’ajouter à la course principale du dimanche. Ce format permet de redistribuer les cartes et de faire monter la tension dès la veille.

Dimanche 5 octobre – Le grand final

9h : essais libres

: essais libres 14h : qualifications finales

: qualifications finales 18h : course principale (15 tours)

19h : podium et clôture de l’événement

La journée du dimanche sera la seule retransmise en direct sur Twitch avec ce que l’on peut appeler le main event.

Et après le GP Explorer 3 ?

Le GP Explorer 3 est annoncé comme la dernière édition de l’événement sous sa forme actuelle. Squeezie l’a clairement indiqué : The Last Race porte bien son nom, et il n’y aura pas de quatrième édition. Pas de suite directe, pas de reformation de la même formule.

Mais cela ne signifie pas pour autant la fin de toute aventure autour du sport automobile. Lors de son live d’annonce, Squeezie a évoqué un nouveau projet en préparation : la Ligue Explorer. L’idée ? Faire évoluer le concept en un championnat plus classique, mais centré cette fois sur des pilotes amateurs ou semi-pros, loin du monde de l’influence, et souvent freinés par les coûts d’entrée dans la discipline. Ce projet viserait à organiser plusieurs courses étalées sur quelques mois.

