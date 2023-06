Le 21 juin, le réseau social a suspendu les équipes de modération de certains subreddits. Ce, alors que ces derniers ont entamé un nouveau mouvement de protestation contre les changements de conditions d’utilisation de l’API.

La bataille n’est pas finie entre la plateforme et une partie de ses membres, opposée au nouveau plan payant d’accès à l’API. Plusieurs communautés comme r/TIHI, r/interestingasfuck ou r/MildlyInteresting se sont soudainement retrouvées sans modérateurs le 21 juin dernier. Si l’équipe de modération de r/MildlyInteresting a depuis été réintégrée par les administrateurs de Reddit, les autres groupes sont toujours dans cette situation le 22 juin. Sur leurs pages respectives, à la rubrique équipe de modération, il est écrit : « Ce subreddit n’est pas modéré. Rends-toi sur r/redditrequest pour demander à le modérer. »

« L’ensemble de l’équipe de modération de r/MildlyInteresting vient d’être supprimée sans aucune communication, certains d’entre nous ont été bloqués de nos comptes ». Message d’un des modérateurs suspendus. Source : Reddit

Du contenu NSFW pour manifester son mécontentement

En cause : le nouveau moyen de protester contre les politiques de Reddit de certaines communautés, parmi les plus suivies, n’aurait pas plu à l’entreprise. Alors que le 17 juin dernier, plusieurs équipes de modération ont décidé de transformer leur communauté en pages à la gloire de John Oliver, d’autres ont préféré modifier l’appellation et les règles de leurs groupes respectifs en les associant à du contenu NSFW (Not Safe For Work). Autrement dit, du contenu pour adulte.

Si le contenu partagé n’est pas forcément violent ou pornographique, cette modification conduit néanmoins toutes les publications à être automatiquement floutées et à présenter des restrictions liées à l’âge pour les internautes qui utilisent un ordinateur de bureau. En essayant d’accéder aux subreddits en question à l’aide de son smartphone, un message nous demandant notre âge et nous avertissant du type de contenus proposé est tout de suite affiché.

Publication floutée sur r/TIHI avec l’appellation nsfw.

Source : Reddit

« Vous devez avoir plus de 18 ans pour accéder à cette communauté ». Message affiché sur la page web d’un subreddit classé nsfw en y accédant via son smartphone. Source : Reddit

Surtout, lorsque un subreddit est classé comme NSFW, les publicités ne s’affichent plus. Ces pages sont donc démonétisées. Cocasse lorsqu’on sait que la monétisation est le nerf de la guerre depuis le début de la crise autour de l’API, et que c’est une des raisons pour laquelle Reddit veut faire payer aux applications tierces l’accès à ses données. D’autant que le réseau social est toujours censé entrer en bourse courant 2023.

Des modérateurs visés par la direction ?

D’après la politique des contenus Reddit, les internautes doivent « veiller à ce que les utilisateurs aient une expérience prévisible sur Reddit en étiquetant correctement les contenus et les communautés, en particulier les contenus graphiques, sexuellement explicites ou offensants » (règle 6). Le même principe est inscrit dans le code de conduite du modérateur. Dans une interview accordée au média américain The Verge, le porte-parole de Reddit, Tim Rathschmidt, a dénoncé cette violation des règles de la plateforme, sans toutefois confirmer la suspension, par la direction, des modérateurs en question.

Ces suspensions interviennent alors que les modérateurs ont déjà exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de la gestion de la crise par Reddit. Après avoir envoyé une note interne à ses employés minimisant l’ampleur de la grève, la direction aurait également adressé des messages à des modérateurs faisant partie du mouvement de protestation, les enjoignant à un retour à la normale. Pas sûrs que ceux-ci passent à autre chose de sitôt alors qu’ils sont nombreux à modérer gratuitement les contenus de Reddit depuis des années…

