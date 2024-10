Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau casque de réalité mixte de Meta impressionne par son rapport qualité-prix. À 330 euros, le Meta Quest 3S a tout pour rencontrer le succès chez les personnes qui souhaitent découvrir la VR et les contenus spatiaux pour la première fois.

Face à Apple et son Vision Pro à 4 000 euros, Meta a décidé de jouer la carte du prix.

La maison mère de Facebook, convaincue que la réalité virtuelle va devenir un produit grand public depuis plusieurs années, lance le 15 octobre 2024 le Quest 3S, le casque de réalité mixte le plus abordable du marché. Pour 329,99 euros (128 Go) ou 439,99 euros (256 Go), Meta propose une expérience complète, digne de son casque haut de gamme vendu 550 euros, pour les personnes qui souhaitent expérimenter la VR sans investir une fortune. Une sorte de premier essai de l’informatique spatiale, pour pouvoir regarder un film ou ses photos/vidéos 3D de temps en temps, ou pourquoi pas jouer à un jeu.

À Londres le 10 octobre, Meta a proposé à Numerama d’essayer son casque en avant-première, à quelques jours de sa sortie. Voici notre avis sur le Meta Quest 3S, à qui l’on prédit déjà un beau succès à Noël.

Les pixels sont encore très visibles, mais ce n’est pas vraiment un problème

Première impression : le port du Meta Quest 3S est confortable, y compris avec les sangles d’origine (des élastiques sur le tour et le haut du crâne). Un bon point pour un produit destiné aux débutants de la VR, qui auraient pu être gênés par les 515 grammes du Quest 3S.

En revanche, comme on pouvait le craindre au moment de l’annonce du produit, la qualité des écrans n’est vraiment pas folle. Meta utilise toujours du LCD, avec du noir qui tend au bleu, mais les dalles sont moins bonnes que sur le Quest 3.

Le casque Meta Quest 3S avec ses caméras qui rappellent le module de l’iPhone. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Dans certains contenus dits immersifs, comme un concert de Sabrina Carpenter filmé à 180 degrés, il nous a été difficile de nous concentrer sur autre chose que les pixels, qui rendaient les visages très flous. C’est moins gênant lorsqu’on joue ou que l’on regarde un film en 2D, mais c’est tout de même le point faible du produit, qui ne donne pas vraiment l’impression de se téléporter dans un monde virtuel.

Meta Quest 3S Meta Quest 3 Champ de vision 96 degrés 110 degrés Pixels par pouce 773 ppp 1 218 ppp Définition d’un écran 1 832 x 1 920 2064 x 2208 Lentilles Fresnel Pancake Alignement des yeux 3 réglages Variable Batterie 4 324 mAh 5 060 mAh

Autre point faible : les lentilles du Quest 3S, de technologie « Fresnel », sont moins bonnes que les lentilles « Pancake » du Quest 3. Quand on regarde sur les bords d’une image, on aperçoit immédiatement du flou. En revanche, en face, le champ de vision est très bon. Il est même supérieur à celui du Vision Pro, même si le casque d’Apple, avec ses écrans Micro OLED d’une définition de 3660 x 3200 pixels par œil, met une raclée au casque de Meta (1 832 x 1 920). En même temps, il coûte 12 fois plus cher.

En mode cinéma, un écran géant en 2D apparaît devant le vrai monde, reproduit grâce à la réalité mixte. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Parmi nos autres observations, le casque Meta Quest 3S se contente de trois positions différentes pour l’alignement des yeux, quand le Quest 3 et le Vision Pro offrent plus d’options. Ce n’est franchement pas dérangeant, mais c’est un point à considérer si vos yeux ne tombent pas pile en face des écrans. Il vaut mieux l’essayer en magasin.

Ces concessions sur l’écran sont-elless vraiment un problème ? Certainement pas, dans le sens où le public visé par le Quest 3S n’a, normalement, pas l’habitude de meilleurs écrans. Pour regarder des films ou des photos/vidéos spatiales prises sur un iPhone (Meta supporte le format d’Apple, ce qui est très ingénieux), les pixels sur l’écran ne seront probablement pas un grand frein.

Les performances sont très bonnes, notamment pour jouer

Si les écrans ont été volontairement sacrifiés par Meta (ce sont les composants les plus chers dans un casque), le reste est vraiment au rendez-vous.

Le Quest 3S utilise la même puce que le Quest 3 (Snapdragon XR2 Gen 2), 8 Go de RAM, les mêmes manettes Bluetooth et les mêmes capteurs pour la réalité mixte, qui permet de voir le monde. La qualité du rendu est moyenne, mais les couleurs sont bonnes et lumineuses. On peut sans problème discuter avec quelqu’un ou attraper un objet en portant le casque.

Les manettes sont les mêmes entre le Quest 3 et le Quest 3S. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Malgré une batterie de plus petite capacité, le Quest 3S dispose d’une meilleure autonomie que le Quest 3 (2,5 heures). C’est faible, mais suffisant pour un film, d’autant plus qu’on peut utiliser le casque branché. Meta assume de positionner son produit en premier lieu sur son rapport qualité-prix, pour toucher les curieux de la VR.

Plusieurs nouveautés logicielles du Quest sont directement inspirées du Vision Pro, pour toucher le public Apple. On pense notamment au suivi des mains, à la possibilité de déplacer des fenêtres avec les mêmes raccourcis de navigation, au mode cinéma, au support des photos spatiales ou au contrôle d’un PC Windows sans application supplémentaire.

Se battre avec le Quest 3S fait oublier les problèmes de pixels. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Enfin, Meta mise aussi sur le jeu vidéo pour attirer les gens vers le Quest 3S. Des jeux comme Beat Saber ont déjà fait leurs preuves, l’entreprise espère désormais que le nouveau Batman Arkham, qui permet d’incarner Bruce Wayne et de tabasser des méchants, séduira un nouveau type de public. C’est pour cette raison que le jeu est offert, au même titre que l’abonnement Meta Quest+ pendant trois mois qui inclut plein d’applications et de jeux. Nous avons beaucoup aimé le jeu Batman qui, même s’il peut donner envie de vomir au premier démarrage, est extrêmement satisfaisant lors des scènes de combat au corps-à-corps.

À 329,99 euros, les défauts du Meta Quest 3S n’en sont pas réellement. En attendant qu’Apple ou Samsung réussissent à rendre leur réalité virtuelle plus abordable, Meta a de loin le meilleur produit pour essayer et faire essayer la VR au plus grand nombre. Tant pis pour la qualité des écrans.

