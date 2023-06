À partir du 1er juillet, utiliser l’API de Reddit sera payant pour les applications tierces. Si certaines s’apprêtent à disparaitre, d’autres comptent mettre la main au porte-monnaie pour continuer à exister.

Le 18 avril dernier, le fondateur de Reddit, Steve Hoffman, a dévoilé de nouvelles conditions d’utilisation de la plateforme communautaire. Une mesure en particulier a fait grincer des dents : l’accès à son interface de programmation sera désormais monétisé. Des tarifs exorbitants selon plusieurs apps tierces, menacées de disparition. En réaction, des milliers de subreddits sont passés en privé durant 24 à 48h, le 12 juin dernier. Ce qui a même conduit à un crash du site dans la matinée.

Jusqu’alors, une partie des utilisatrices et utilisateurs de Reddit accédaient à l’aide d’applications tierces, souvent considérées comme plus pratiques et intuitives pour naviguer au sein des milliards de commentaires du site sur smartphone. Il y a :

Apollo . Ce logiciel tiers pour IOS a été créé par le Canadien Christan Sellig, ancien d’Apple, et commercialisé en octobre 2017.

. Ce logiciel tiers pour IOS a été créé par le Canadien Christan Sellig, ancien d’Apple, et commercialisé en octobre 2017. Relay . Plateforme crée par David Brady et commercialisée à partir d’août 2011. Disponible sur Google Play, elle a été téléchargée plus d’un million de fois.

. Plateforme crée par David Brady et commercialisée à partir d’août 2011. Disponible sur Google Play, elle a été téléchargée plus d’un million de fois. Rif is fun. Application pour Android anciennement connue sous le nom Reddit is fun. Elle a été téléchargée plus de 5 millions de fois.

Les applications tierces en danger

Pour beaucoup d’entre elles, l’annonce de la monétisation passe mal. L’application Rif is fun n’a par exemple pas tardé à réagir en annonçant sa fermeture : « RIF fermera le 30 juin 2023, en réponse aux changements de conditions d’utilisation de l’API Reddit et de leur traitement hostile des développeurs s’appuyant sur leur plateforme. ». Rif a précisé qu’elle ne sera pas en mesure de payer pour l’accès à l’API, et a déploré la volonté de Reddit de supprimer les publicités sur les apps tierces, « alors que dans le même temps, l’application officielle de Reddit continue de tirer la majorité de ses revenus de la publicité ».

Même déception du côté d’Apollo. 20 millions de dollars par an, c’est ce qu’a demandé Reddit à son créateur. Impossible de rassembler cette somme, selon lui. « Passer d’une API gratuite durant 8 ans a des coûts massifs de façon soudaine n’est pas quelque chose que je peux raisonnablement faire fonctionner en seulement 30 jours », a expliqué Christian Sellig. Dans ce même poste sur Reddit, il a, lui aussi, annoncé la mort de sa plateforme le 30 juin prochain.

D’après le créateur de Boost for Reddit, une autre application tierce concernée, le prix à payer pour accéder à l’API serait de 0,24 dollar pour 1 000 requêtes. Une requête correspondant à n’importe quelle action sur l’application, comme commenter une publication, faire une recherche ou simplement accéder à un subreddit (une sous rubrique du site). Difficile, donc, d’évaluer le coût exact par utilisatrice ou utilisateur.

Selon Ruben Mamayo, pour des personnes très actives sur l’application, et faisant plusieurs milliers de requêtes par jours, les frais d’utilisation reviendraient à « 7 ou 8 dollars par mois, qui iraient directement dans les poches de Reddit ». Pour que Boost for Reddit reste viable, il faudrait donc que le prix de l’abonnement soit supérieur à 8 dollars par mois. Si de nombreux internautes se disent prêts à soutenir leur plateforme préférée, le concepteur n’a toujours pas communiqué sur sa décision de fermer l’app ou non.

Relay et Infinity : les exceptions qui pourraient rester (en version payante)

Capture d’écran de l’application Infinity for Reddit

D’autres applications tierces comptent bien tenter de survivre. Mais en raison des tarifs prohibitifs, elles vont devoir changer de stratégie commerciale. Pour David Brady, le développeur de la plateforme Relay, impossible de continuer à offrir un service gratuit aux internautes. Mais « un abonnement mensuel au prix de 3$ ou moins semblerait atteignable ». Dans un message Reddit posté le 11 juin, il a expliqué qu’« un des plus gros défis pour Relay est que le calendrier pour cette restructuration complète et cette remonétisation est très serré ». Le créateur a tout de même dit espérer que Reddit se montrera flexible concernant les délais de payement.

La plateforme Infinity espère, elle aussi, rester à flot. Rendre l’abonnement payant obligatoire et évaluer si l’application tierce reste pérenne, c’est le choix que son développeur a fait, pour le moment. Celui-ci a cependant précisé que la nouvelle version payante d’Infinity pourrait ne pas être prête pour le 1er juillet. « Cela prend du temps à tester » s’est-il justifié. Les tarifs n’ont pour le moment pas été communiqués.

Bonne nouvelle tout de même pour une catégorie précise d’applications tierces : celles dont le niveau d’accessibilité important permet aux usagers atteints de déficience visuelle d’accéder à Reddit. Le 9 juin, Reddit a accordé une exception à Dystopia et RedReader, en raison de leur utilité pour la communauté des personnes malvoyantes. « Reddit m’a proposé un accord qui donne à Dystopia un accès gratuit à l’API tant que Dystopia n’est pas monétisé et à condition qu’il se concentre principalement sur le service aux utilisateurs handicapés, aveugles et malvoyants », a révélé le concepteur de Dystopia dans une publication Reddit.

« Mise à jour 4 : RedReader bénéficie d’une exemption d’accessibilité non commerciale. Source : r/RedReader

Ce dernier a mis en avant les efforts du plus grand réseau communautaire, « d’autant plus que Reddit aurait pu facilement ignorer le problème et balayer l’accessibilité sous le tapis, comme l’ont fait tant d’autres entreprises technologiques ». RedReader ne semble pas être du même avis : « Je pense qu’il est tout à fait raisonnable de s’inquiéter de la trajectoire actuelle de Reddit, et personne ne peut savoir avec certitude combien de temps durera l’exemption », a publié l’application sur son Subreddit.

