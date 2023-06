Face au mouvement de protestation qui dure depuis deux semaines, Reddit pousse les équipes de modération à rester dans leur rôle. Si non, ils peuvent être suspendus. Quant aux subreddits (les sous catégories) passés en privé, le site prévient que cela ne peut pas durer.

Le divorce s’aggrave entre Reddit et une partie de sa communauté. Alors qu’un important mouvement de protestation traverse le site depuis la mi-juin, en raison de changements techniques à venir sur la plateforme, la direction tente de reprendre la main. Par la force, si nécessaire : ces jours-ci, Reddit a durci sa position et pris des contre-mesures.

Déjà le 21 juin, Reddit avait pris des mesures contre des équipes de modération. Des internautes, choisis autrefois pour encadrer des subreddits (des sous-sections du site communautaire, organisées autour de centres d’intérêt) ont été relevés de leurs fonctions. Désormais, les administrateurs entendent rouvrir les subreddits qui sont passés en privé pour protester.

Réouverture des subreddits privés exigée

Le site d’info The Verge, le 29 juin, signale des échanges entre un administrateur de Reddit et un groupe de modérateurs gérant l’un des plus grands subreddits. La teneur des propos est claire : la sous-rubrique est passée en privé depuis un certain temps déjà, tenant à l’écart ses millions de membres. C’est une situation qui ne peut plus continuer.

Les administrateurs sont des employés de Reddit et agissent donc sous les ordres de la direction. Ils disposent de prérogatives particulières et ont à disposition des outils techniques leur donnant un large contrôle sur ce qui se passe sur le site. Les modérateurs sont des internautes bénévoles. Leur champ d’action se limite aux subreddits qu’ils encadrent.

De fait, les administrateurs peuvent enjamber les actions des modérateurs si cela s’avère nécessaire. Cela peut être la rétrogradation des internautes au rang de simples membres, si leur comportement n’est pas celui qui attendu d’un modérateur. Cela peut aussi être la réouverture unilatérale des subreddits. Ils peuvent aussi agir sur le fonctionnement courant des subreddits.

Un subreddit privé n’est pas accessible par un internaute ou un inscrit s’il n’en est pas déjà membre. Il existe aussi un statut restreint : le contenu est visible, mais il est impossible de participer si l’on n’a pas été préalablement approuvé par l’équipe de modération. Il y a aussi la possibilité d’archiver le subreddit : le contenu est figé, sans possibilité d’ajouter de nouveaux contenus.

Le rappel à l’ordre de l’administration de Reddit sonne comme une mise en garde : les équipes de modération sont invitées à cesser de détourner certains outils de gestion des subreddits de leur fonction première. C’est aussi, manifestement, une invitation à prendre leurs responsabilités. Si la situation reste figée, la réouverture pourrait être forcée.

