Les membres de deux des plus grosses communautés Reddit ont décidé de ne plus poster que des images du comédien John Oliver, ce week-end des 17 et 18 juin 2023. Une manière pour le moins originale de continuer à protester contre le plan payant de l’API prévu par la plateforme.

Sur r/gifs et r/pics, impossible d’échapper au comédien britannique John Oliver. Des montages de son visage sur un corps de sirène ou de super héros, des photos de lui issues de grands magazines, ou bien des images générées à l’aide de Midjourney… Tout y passe.

Le 17 juin 2023, les deux subreddits, comptant respectivement 22 et 30 millions de membres, ont voté pour que soient publiés uniquement des gifs et des images de l’animateur de Last Week Tonight, talk-show politique diffusé sur la chaîne HBO depuis 2014. Le groupe r/pics a même changé sa description : « A place for images of John Oliver looking sexy », peut-on y lire. Le 18 juin, c’est la communauté r/aww avec ses 34 millions d’abonnés qui s’est joint à eux, et se présente désormais comme « Un subreddit pour les photos mignonnes et câlines de John Oliver ».

Photo de John Oliver publiée sur r/pics. // Source : Reddit

Montage généré par IA de John Oliver en otarie, publié sur r/aww. // Source : Reddit

John Oliver adore

Les trois communautés étaient depuis le 12 juin en grève, pour protester contre le développement par Reddit d’un plan payant pour accéder à son API, menaçant les applications tierces de disparition. Alors après plusieurs jours de boycott, les modérateurs, déçus par la réaction du PDG de Reddit, Steve Huffman, qui ne semble pas vouloir faire de concessions, ont décidé de poursuivre le mouvement — avec beaucoup d’ironie.

La réaction de John Oliver ne s’est pas fait attendre : dans une série de tweets publiés le 17 juin, celui-ci a félicité les communautés et posté de nouvelles photos de lui pour que les internautes puissent les publier sur Reddit. Son tweet a été vu par près de deux millions de personnes. De quoi donner de la visibilité aux subreddits en grève et à leurs revendications.

Dear Reddit, excellent work. Attn: r/pics — have at it… — John Oliver (@iamjohnoliver) June 17, 2023 « Cher Reddit, excellent travail. Allez-y… »

Un nouveau moyen de protester sur Reddit

Si ces nouvelles règles peuvent faire sourire, elles sont en fait un pied de nez au cocréateur de Reddit, qui a tenté de minimiser l’ampleur du mouvement de protestation. Selon l’entrepreneur, les modérateurs empêcheraient un retour à la normale sur la plateforme communautaire, alors que c’est ce que souhaiterait la majorité des internautes.

Dans une interview exclusive accordée au journaliste de NBC News David Ingram, Steve Huffman a déclaré qu’il voulait mettre fin à la grève en autorisant les utilisatrices et utilisateurs à voter contre les modérateurs à la tête des protestations. Il est important « de s’assurer que les manifestations actuelles ou futures sont réellement représentatives de leurs communautés. Je pense que c’était peut-être le cas pour beaucoup au début de cette semaine, mais c’est de moins en moins le cas au fur et à mesure que le temps passe », a insisté le PDG de Reddit.

Des modérateurs en colère

Alors que le travail de modérateur est bénévole, et prend plusieurs heures par semaines, souvent depuis des années, Steve Huffman a comparé ces volontaires à une « noblesse terrienne », remettant en question le fonctionnement démocratique des communautés. Une intervention qui n’a pas manqué d’irriter les modérateurs en question.

« Quoi qu’il en soit, nous — la soi-disant ‘noblesse terrienne’ — voulons absolument nous conformer aux souhaits de la ‘cour royale’, et elle nous a dit que nous devions gérer le subreddit de la manière dont ses membres le souhaitent », ont écrit les modérateurs de r/gifs, ironisant sur les propos de Steve Huffman. Raison pour laquelle le vote pour décider du retour à la normale du subreddit, ou bien de la publication exclusive de contenus liés à John Oliver, a été lancé. La seconde option a gagné. Les partisans de la grève ne semblent toujours pas à court d’idées pour faire perdurer le mouvement.

