Lecture Zen Résumer l'article

Les publicités « politiques, électorales et sur les enjeux sociaux » ne seront bientôt plus autorisées, dans l’Union européenne, sur les réseaux sociaux du groupe américain, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp.

Cachez cette politique que je ne saurais voir. Telle est la nouvelle direction prise par Meta, qui vient de prendre une décision majeure : les publicités à portée politique ne seront plus autorisées sur ses réseaux sociaux, dont Facebook et Instagram, à partir du mois d’octobre. Un choix forcé, selon le groupe américain, qui dénonce les « règle impraticables » de Bruxelles et de l’Union européenne, comme c’était aussi le cas de Google, en novembre 2024.

Une décision uniquement effective au sein de l’Union européenne

Dans un communiqué mis en ligne le 25 juillet 2025, Meta a ainsi annoncé mettre fin aux publicités liées à un enjeu « politique, électoral ou social » au sein de l’Union européenne. Cette résolution officielle sera effective à partir du début du mois d’octobre, sur Facebook et Instagram. Il s’agit d’une réponse à la nouvelle réglementation européenne sur la Transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique (TTPA).

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Celle-ci devrait davantage encadrer la diffusion de ces publicités, afin de mieux prévenir les ingérences étrangères dans les futures élections et éviter de nouveaux scandales comme celui de Cambridge Analytica, en 2018, dans lequel Facebook était justement impliqué.

Mais selon Meta, ce règlement comporte des « exigences irréalisables » ainsi que des « incertitudes juridiques », qui le forcent à prendre « une décision difficile ». À noter que cette interdiction sera effective uniquement dans les pays de l’Union européenne.

Pour autant, le groupe américain se dit « déterminé à garantir la liberté d’expression politique et le bon déroulement des élections ». Il affirme que les utilisateurs européens de ses plateformes pourront tout de même continuer à poster des contenus politiques et à en débattre.

Le logo de Meta // Source : Montage Numerama

Concrètement, seules les publicités seront donc visées. Depuis 2018, celles-ci étaient encadrées par Meta et devaient faire l’objet d’une procédure d’autorisation afin d’être mises en ligne. Elles devaient aussi inclure une mention « payé par », pour garantir la transparence.

Ce qui dérange vraiment le groupe américain, c’est la manière dont les nouvelles lois sur la TTPA vont empêcher les réseaux sociaux de personnaliser et de cibler ces publicités : les utilisateurs verront alors « des publicités moins pertinentes » sur Facebook ou Instagram, d’après Meta.

Mais est-ce réellement une mauvaise chose ? Pour rappel, le règlement européen, qui entrera pleinement en vigueur en octobre, empêchera ainsi le profilage à partir de nos données personnelles, relatives à l’origine ethnique, la religion ou l’orientation sexuelle, tout en protégeant davantage les mineurs. Il interdira également aux personnes extérieures à l’Union européenne de diffuser des publicités politiques dans les trois mois précédant toute élection ou référendum.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama