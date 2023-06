En avril dernier, Reddit l’a annoncé : pour pouvoir utiliser son API, il faudra dorénavant payer. Mais ce plan est jugé trop coûteux par les créateurs d’applications tierces, menacées de disparition. De nombreux membres de la plateforme prévoient de la boycotter 24 à 48h, à partir du 12 juin.

C’est l’endroit préféré des communautés sur le web : chaque jour, des millions de personnes se connectent sur Reddit. Mais, le lundi 12 juin 2023, elles ne pourront pas toutes accéder aux groupes qu’elles suivent habituellement. En raison d’un mouvement de grève, certains subreddits ont décidé d’un black out d’au minimum 24h : impossible alors d’accéder aux conversations et d’y ajouter des commentaires.

Des groupes accueillant parfois plusieurs dizaines de millions d’utilisatrices et d’utilisateurs ont exprimé leur volonté de prendre part au mouvement de grève, comme r/gaming, r/sports ou encore r/explainlikeimfive. Tous espèrent que le site fera marche arrière en abandonnant son dernier projet : monétiser l’accès à son interface de programmation dès le 1er juillet. Ou au moins baisser la facture prévue.

Les applications tierces devront bientôt mettre la main au porte-monnaie. // Source : Montage Numerama / logo Reddit

Des applications tierces en danger

Capture d’écran d’Apollo pour Reddit. Source : NUMERAMA

Jusqu’à aujourd’hui, de nombreuses applications utilisent l’API de Reddit gratuitement. Elles ont donc accès aux données de la plateforme. Ce sont les « third party apps », ou applications tierces en français. Et, particularité sur ce réseau communautaire, une part importante des internautes utilise ces applications tierces pour accéder au contenu de Reddit, plutôt que la version officielle, notamment sur mobile. Les plus connues sont Relay, Apollo et Rif is Fun. Les interfaces seraient plus intuitives et personnalisables. Elles auraient en outre un meilleur design, selon leurs adeptes.

Problème : les tarifs communiqués par Reddit pour que ces applications puissent continuer leur activité seraient exorbitants. Plusieurs créateurs ont d’ailleurs annoncé leur mort certaine si ce plan venait effectivement à être adopté. Christian Selling, derrière Apollo, a dévoilé le 31 mai dans une publication Reddit, avoir discuté au téléphone avec l’entreprise. Elle lui demande 20 millions de dollars par an pour obtenir l’accès à ses données. « Je ne vois pas en quoi ce prix est basé sur la réalité ou un tant soit peu raisonnable. J’espère qu’il va sans dire que je n’ai pas autant d’argent », a déclaré le développeur. Le jeudi 8 juin, Christian Selling a d’ailleurs informé les utilisatrices et utilisateurs d’Apollo que l’application cessera de fonctionner le 30 juin prochain.

Une annonce qui passe mal

Face au danger qui plane sur les logiciels tiers, la communauté Reddit France se mobilise. Elle aussi fera partie des subreddits en grève ce lundi 12 juin. « Beaucoup de nos utilisateurs font appel à des applications tierces et il nous semble que cela réduirait l’accès à r/france que de supprimer ces applications », écrit l’équipe de modération, qui craint aussi d’avoir plus de mal à faire son travail sans ces outils. De nombreux membres de r/france sont favorables à ce mouvement de protestation et l’expriment ans les commentaires du sub.

Capture d’écran d’un commentaire du sub r/france.

Source : r/france

Capture d’écran d’un commentaire du sub r/france.

Source : r/france

Parmi eux, ce Français qui se présente sous le pseudonyme de SowetoNecklace. Sur Reddit depuis 2013, il a utilisé pendant un temps l’application tierce Infinity puis old.reddit.com sur mobile. « Si le plan venait à être mis en place, alors je pense que je commencerais à m’intéresser à des alternatives […], en voyant quelle communauté commence à se cristalliser », affirme cet internaute, qui n’utilise pas l’application officielle. L’homme déplore de la part de Reddit « une volonté généralisée de contrôler tout l’accès à leur contenu. »

Les détractrices et détracteurs de la monétisation de l’API Reddit évoquent également l’enjeu de l’accessibilité. Certaines personnes atteintes de déficience visuelle utilisent les applications tierces pour traduire les publications des communautés du texte à la parole. Si celles-ci venaient à disparaitre, il serait plus compliqué, voire impossible, pour elles de profiter des contenus.

Le subreddit r/Blind s’est d’ailleurs joint au mouvement de protestation, d’autant que la version officielle de Reddit sur mobile serait loin d’être au point en matière d’accessibilité. « Beaucoup d’entre nous sommes aussi non-voyants et nous dépendons de ces applications tierces pour nous assurer que cette communauté reste un espace sûr, drôle et productif », ont expliqué les modérateurs de R/BLind. Certains membres ont même fait part de leur désespoir dans les commentaires. Le subreddit participera lui aussi au blackout durant 48 heures.

Capture d’écran d’un commentaire Reddit. Source : r/blind Traduction : « J’espère que ça ira. Je ne sais pas ce que je vais faire lorsque je ne pourrai plus accéder à Reddit. Ça m’a permis de traverser certains des moments les plus durs de ma vie. Je me suis fait des nouveaux amis, me suis réengagé dans des loisirs que je ne pensais plus possibles après avoir perdu ma vue. […] Il n’y a vraiment aucun autre endroit où je peux m’engager aussi facilement auprès d’une grande variété de communautés. Ça craint. »

Capture d’écran d’un commentaire Reddit. Source : r/blind Traduction : « Je ne peux pas croire que les administrateurs de Reddit ont vraiment été au téléphone avec des modérateurs de r/blind, ils savent que nous allons perdre l’accès à cette plateforme et ils s’en fichent. Nous sommes des dommages collatéraux. »

Mais pourquoi mettre en place un plan si impopulaire ? D’après le CEO de Reddit, Steve Huffman, plusieurs grosses applications profiteraient de l’accès gratuit à l’API de la plateforme communautaire pour améliorer les modèles de langage de leurs IA. Le tout sans débourser un sou. Les conversations au sein des différentes communautés Reddit sont effectivement une mine d’or de données à exploiter. Dans une interview accordée au New York Times, Steve Huffman tente de rassurer. Il précise que tout le monde n’aura pas à payer : les développeurs qui travaillent sur la modération et les universitaires seront épargnés.

Il ne faut pas occulter non plus le fait que l’entrée en bourse de l’entreprise, prévue courant 2023, pourrait être à l’origine de ces changements. Au départ considéré comme un repère plutôt underground pour les geeks, Reddit semble de plus en plus se voir comme un réseau social mainstream. Et pour cela, il faut générer plus de revenus.

