Dévoilé en 2020, le Escobar Fold 2 se présentait comme un concurrent du Samsung Galaxy Fold aux couleurs du trafiquant Pablo Escobar. Après plusieurs polémiques, une extraction et une enquête internationale, son créateur a finalement reconnu avoir conçu une vaste arnaque.

Un téléphone pliant en hommage à un trafiquant de drogue, le tout à prix cassé ? Le jugement publié dans la presse le 22 juillet révèle enfin la vérité.

En 2020, le Escobar Fold 2 avait énormément fait parler de lui. Présenté comme un concurrent du Samsung Galaxy Fold, un smartphone pliant à 2 200 euros, le Escobar Fold 2 coûtait seulement 399 dollars, malgré son revêtement en or et son interface aux couleurs de Pablo Escobar. La marque jurait qu’il s’agissait d’un produit conçu par ses équipes, alors qu’il s’agissait sans le moindre doute d’un Galaxy Fold avec des autocollants et un fond d’écran personnalisé. Son prix était aussi suspect : comment une marque inconnue pouvait-elle proposer une remise de 85 % sur le smartphone le plus cher du moment ? Avant le Fold 2, il y avait eu le Escobar Fold 1, un autre smartphone chinois déguisé : le Royole FlexPai. Mais son prix était aussi suspect (349 dollars).

Si le Escobar Fold était déjà suspecté d’être une arnaque par la presse spécialisée, c’est le youtubeur Marques Brownlee qui avait révélé la supercherie au grand jour dans une série de vidéos. La marque lui avait envoyé un téléphone gratuitement pour obtenir une mise en avant, mais le créateur avait immédiatement signalé que quelque chose clochait. Quelques mois après, le FBI est venu saisir son téléphone dans le cadre d’une enquête pour fraude.

MKBHD a sorti 3 vidéos sur le Escobar Fold et y a souvent fait référence. // Source : Capture Numerama

Des téléphones envoyés gratuitement aux youtubeurs, mais jamais aux clients

Derrière Escobar Phone, se cachait en réalité une gigantesque supercherie. À sa tête : Olof Gustafsson, alias ElSilencio. Une personnalité que nous avions pu interroger à l’époque et qui nous avait affirmé que le Escobar Fold 2 était authentique, et non pas un Galaxy Fold maquillé. Comme MKBHD l’avait révélé : un autocollant Escobar était collé par-dessus le logo Samsung. Tout était faux sur cet appareil.

Le logo Samsung sous le logo Escobar. // Source : MKBHD

Comment peut-on commercialiser un Galaxy Fold à 2 200 euros au tarif de 399 dollars ? Tout simplement en ne livrant jamais ses clients.

La ruse de l’entreprise était assez simple : envoyer à des créateurs de contenus le téléphone en guise de cadeau, en espérant qu’ils se contenteraient d’en faire la promotion. La « marque » a acheté des Galaxy Fold, les a maquillés et les a offerts. Mais elle n’a jamais fait de stock de produits : les personnes qui lui donnaient 399 dollars n’ont reçu qu’un certificat d’authenticité. Escobar Fold a toujours refusé les remboursements, sous prétexte que le certificat est la preuve que le produit avait été livré.

Le dos du Escobar Fold 2, avec un autocollant de piètre qualité. // Source : MKBHD

Malgré les avertissements de MKBHD, certains internautes sont tombés dans le piège. Un Galaxy Fold à 399 dollars, même avec un autocollant moche, semblait une trop bonne affaire. Escobar Phone a recommencé en commercialisant des iPhone reconditionnés avec des skins à des tarifs similaires, des lance-flammes concurrents de celui d’Elon Musk ou des crypto-monnaies, sans jamais livrer quoi que ce soit. Une arnaque qui lui a rapporté plus d’1 million de dollars, grâce à des internautes qui espéraient faire une bonne affaire.

Après une enquête du FBI, le créateur plaide coupable

Arrêté en Espagne puis extradé aux États-Unis en mars 2025, Olof Gustafsson a plaidé coupable de 6 chefs d’accusation :

Complot de fraude électronique et postale (18 U.S.C. § 1349)

(18 U.S.C. § 1349) Fraude électronique (Wire fraud) (18 U.S.C. § 1343)

(18 U.S.C. § 1343) Fraude postale (Mail fraud) (18 U.S.C. § 1341)

(18 U.S.C. § 1341) Complot de blanchiment d’argent (18 U.S.C. § 1956(h))

(18 U.S.C. § 1956(h)) Blanchiment par dissimulation (18 U.S.C. § 1956(a)(1)(B)(i))

(18 U.S.C. § 1956(a)(1)(B)(i)) Blanchiment international (18 U.S.C. § 1956(a)(2)(B)(i))

Il encourt jusqu’à 20 ans de prison pour fraude et jusqu’à 10 ans pour blanchiment d’argent, avec un total possible de 120 ans de prison. Il doit aussi restituer les 1,3 million de dollars dérobés aux « clients » de l’entreprise, qui avaient tenté d’acheter un Escobar Fold. Cet argent a été utilisé à des fins personnelles. Sa sentence sera communiquée le 5 décembre 2025. D’ici là, il risque aussi d’être extradé en France où il fait l’objet d’une autre enquête pour des faits distincts.

