Vous n’arrivez pas à vous y retrouver dans The Walking Dead, qui a connu de nombreux spin-offs ? À l’occasion de la sortie de la saison 2 de la série consacrée à Daryl Dixon, le 30 septembre 2024 sur Paramount+, voici donc le guide ultime de cet univers étendu.

Si vous avez délaissé The Walking Dead depuis longtemps, sachez que le retour à la réalité zombiesque va être difficile : depuis ses débuts, en 2010, la série a connu pas moins de six spin-offs, dans lesquels il peut être complexe de s’y retrouver.

La saga horrifique, adaptée des comics de Robert Kirkman, a donc désormais trouvé son rythme de croisière sur le petit écran, et n’en finit plus de pondre des petits nouveaux, pour succéder à la série mère. Pour vous aider à naviguer dans cet océan de morts-vivants, voici donc un guide des sept œuvres actuellement disponibles en streaming.

Les 7 séries de l’univers de The Walking Dead, par ordre de sortie, à voir en streaming

Voici donc la liste des 7 séries disponibles, pour le moment. Nous les avons classées par ordre de sortie, qui est clairement le plus facile, pour commencer à s’immerger dans la saga.

The Walking Dead sur Netflix

Au commencement, en 2010, il y avait le shérif Rick Grimes et sa bande, tentant par tous les moyens de survivre, face à des armées de zombies toujours plus coriaces. Pendant 11 saisons, ce monument de la télévision, créé par Frank Darabont (Les Évadés), a ainsi oscillé entre coups de génie et retournements de situation improbables, introduisant tout de même au passage des personnages incontournables, comme l’impitoyable Negan. Terminée en 2022, The Walking Dead reste une excellente série horrifique, brutale et sanglante. Bon courage cependant pour rattraper les 177 épisodes qui la composent.

Statut : Terminée en 2022

Terminée en 2022 Nombre de saisons : 11 saisons

Fear The Walking Dead sur Prime Video et Canal+

Comment l’épidémie a-t-elle frappé le monde entier ? C’est ce qu’ambitionne de raconter Fear The Walking Dead, située au tout début du fléau. L’intrigue se délocalise alors à Los Angeles, au lieu d’Atlanta, puis finit par rejoindre plus ou moins les événements de la série originale, au fil de ses 8 saisons. Fear The Walking Dead s’est donc terminée en 2023, après 113 épisodes au compteur, d’une qualité franchement variable. À noter que ce spin-off s’éloigne largement des comics, puisqu’aucun des personnages de la série n’apparaît dans l’œuvre originelle.

Statut : Terminée en 2023

Terminée en 2023 Nombre de saisons : 8 saisons

The Walking Dead : World Beyond sur Prime Video

Une version adolescente de The Walking Dead, ça vous dit ? C’est ce que tente de nous proposer World Beyond, diffusée entre 2020 et 2021, qui suit les premiers survivants ayant grandi après l’apocalypse. Ce groupe de jeunes adultes, jusque-là protégés de tous les dangers, va alors entamer un long voyage à travers les États-Unis. Si vous n’avez pas peur de l’ambiance Disney Channel et que vous souhaitez changer un peu du domaine de l’épouvante, ce spin-off en deux saisons sera idéal.

Statut : Terminée en 2021

Terminée en 2021 Nombre de saisons : 2 saisons

Tales of the Walking Dead sur Canal+

Après le préquel et le teen drama, voici donc venu le temps de l’anthologie avec Tales of the Walking Dead, diffusée en 2022. On y suit à la fois des personnages bien connus de l’univers, mais aussi de nouveaux venus, dans des épisodes indépendants les uns des autres. La série permet donc de faire une petite pause au milieu des longs spins-off déjà diffusés, avec seulement 6 petits épisodes au compteur.

Statut : Terminée en 2022

Terminée en 2022 Nombre de saisons : 1 saison

The Walking Dead : Dead City sur Canal+

The Walking Dead ne serait pas grand-chose sans l’un des plus grands antagonistes du petit écran : le terrifiant Negan. Dead City est consacrée à son parcours, en compagnie de Maggie. On y découvre un Manhattan post-apocalyptique, dans cette série régulièrement plongée dans un noir incompréhensible, qui ne renouvelle pas vraiment la franchise, mais qui permet simplement de passer davantage de temps auprès de personnages cultes.

Statut : En cours

En cours Nombre de saisons : une seule saison, mais une seconde en préparation

The Walking Dead : Daryl Dixon sur Paramount+ et Canal+

Daryl Dixon et Carol Peletier sont des personnages phares de l’univers de The Walking Dead, qui ont su s’imposer au fil des 11 saisons de la série originale. Ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’un spin-off ne leur soit consacré. Et il y a même un twist : Daryl Dixon a été tournée en France, grâce à un petit retournement de situation habile. On le suit donc dans son périple improbable entre Paris et le Mont-Saint-Michel, avant de laisser la main à Carol, pour une saison 2 dédiée, qui sera diffusée dès le 30 septembre 2024 sur Paramount+ et Canal+, en France.

Statut : En cours

En cours Nombre de saisons : 2 saisons

The Walking Dead : The Ones who Live sur Paramount+ et Canal+

Tout l’univers de The Walking Dead s’est construit sur un casting choral, mais si l’on devait souligner le destin d’un héros en particulier, ce serait probablement celui de Rick Grimes, shérif à l’évolution vertigineuse dans la série originale. Après le départ de l’acteur Andrew Lincoln au début de la saison 9 de The Walking Dead, The Ones who Live a offert à son personnage une conclusion narrative satisfaisante, alors qu’il tente de rejoindre Michonne, autre protagoniste iconique de la saga.

Statut : Terminée en 2024

Terminée en 2024 Nombre de saisons : 1 saison

Dans quel ordre chronologique regarder les spins-off de The Walking Dead ?

Depuis la sortie du premier spin-off, les intrigues de The Walking Dead et de ses séries dérivées n’ont cessé de s’entremêler. Il peut donc être difficile de savoir par où commencer, pour bien suivre l’histoire dans l’ordre chronologique.

Voici ce que nous vous conseillons de visionner, pour les plus téméraires d’entre vous. À noter que nous avons fait le choix d’inclure uniquement les séries officielles, en écartant les web-séries qui complètent l’univers, beaucoup plus difficiles à trouver en streaming.

Les saisons 1 à 3 de Fear the Walking Dead, pour mieux comprendre les débuts de l’épidémie et l’apparition des zombies ;

Les saisons 1 à 8 de The Walking Dead, qui permettent l’apparition de Rick Grimes, alors qu’il vient de se réveiller d’un coma, découvrant avec horreur que le monde a été envahi par les zombies ;

Les saisons 4 et 5 de Fear The Walking Dead, qui commencent à rejoindre l’intrigue de la série originale ;

Les saisons 9 et 10 de The Walking Dead, dans lesquelles les fans ont dû dire adieu à Rick Grimes ;

Tales of the Walking Dead, pour s’intéresser aux premiers jours de l’épidémie, à travers plusieurs personnages indépendants dont Alpha / Dee, introduite dans la saison 9 de The Walking Dead ;

Les saisons 1 et 2 de The Walking Dead : World Beyond, située dix ans après le début de l’épidémie ;

La saison 11 de The Walking Dead, qui permet de clôturer en beauté la série, avec notamment un flash forward ;

The Walking Dead : The Ones who Live, dont l’intrigue se déroule plus ou moins en parallèle de la saison 11 de la série originale ;

Les saisons 6 à 8 de Fear The Walking Dead, pour terminer le premier spin-off de la saga ;

Les saisons 1 et 2 de The Walking Dead : Daryl Dixon, pour voyager en France ;

The Walking Dead : Dead City, dont les événements sont situés juste après ceux de Daryl Dixon, et quelques années après le final dans le futur de The Walking Dead.

