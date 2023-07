Une nouvelle édition de Place est organisée par Reddit, un an après la précédente. Elle pourrait être le match retour de la Pixel War qui avait opposé des milliers d’internautes français à une coalition américano-hispanique.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui avaient adoré participer à « Place » sur Reddit et suivre les développements fascinants de la « guerre des pixels » qui a opposé les internautes français aux communautés américaine et espagnole : il ne sera pas nécessaire d’attendre encore quatre ans pour assister à la troisième session de l’évènement. La nouvelle édition aura lieu le 20 juillet 2023.

En effet, la plateforme a décidé de relancer son jeu social en 2023, un peu plus d’un an après la précédente édition. Précédemment, c’était en 2017 que la toute première organisation de Place (ou r/Place dans le jargon) a eu lieu. C’est ce premier intervalle de cinq ans entre les deux premières sessions (2017 et 2022) qui avait laissé penser que la prochaine aurait lieu en 2027.

La fresque, très complexe, tout en pixel art. // Source : Reddit

Place est une sorte d’expérience sociale et de jeu communautaire que Reddit pilote et héberge pendant plusieurs jours. Sur le papier, le concept est enfantin à saisir : un espace vierge est laissé à disposition des internautes et n’importe qui peut s’amuser à colorier un pixel (ou tuile). Au début, la pose est chaotique et puis très vite émerge une certaine organisation — une coopération.

La pose de ces pixels, qui est soumise à un certain délai (il faut attendre quelques minutes avant qu’un même internaute colorie un autre pixel), a ainsi fait apparaître des dessins en pagaille. Des drapeaux bien sûr, puisque l’évènement se veut planétaire, mais aussi des mèmes, des personnalités, des monuments ou bien des références culturelles ou historiques.

Déjà en 2017, des batailles rangées entre communautés avaient émergé lors de la toute première édition de Place. Les internautes français qui étaient là à l’époque ont sans doute encore en mémoire l’invasion du drapeau français par celui représentant l’Allemagne. La bataille fut homérique, et la résolution du conflit somme toute assez évidente — avec un drapeau européen.

Mais c’est surtout la session de 2022 qui a marqué les esprits, car l’évènement a très largement dépassé les frontières de Reddit. L’évènement a mobilisé entre autres des figures du streaming français et international, ce qui a permis pour les uns et pour les autres de mobiliser de vastes communautés de spectateurs et spectatrices.

Numerama avait suivi in extenso cet étonnant conflit virtuel, qui a mobilisé pendant des heures streameurs, internautes et figures du net. Rebondissements, trahisons, mobilisations, sur Discord ou Twitter, retransmissions en direct sur Twitch : bien que cela ressemblait parfois à la foire d’empoigne, c’était une parenthèse amusante d’un certain web social.

La Pixel War, qui a été le surnom donné à l’édition 2022, a malgré tout abouti à une fresque finale plaisante à regarder. Mais il serait sans doute réducteur de résumer ce jeu à juste une bataille de pixels. Après tout, la bataille rangée qui a opposé la France à d’autres nations n’a occupé qu’un petit morceau de l’ensemble du canevas : ailleurs, sur le grand carré blanc interactif, le partage de l’espace s’est fait en relative bonne intelligence.

Une nouvelle Pixel War… ou une Reddit War ?

La relance de Reddit Place signifiera-t-elle aussi le retour de la Pixel War, avec une sorte de match retour entre les streameurs espagnols Ibai et Rubius d’un côté, avec leurs soutiens, contre les stars du Twitch Game français (tels Zerator, Kameto, et Squeezie) de l’autre ? Cela reste à voir : Reddit s’est montré tout à fait discret sur cette édition, sans l’annoncer publiquement en avance.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle session communautaire va peut-être apporter une petite bouffée d’oxygène à Reddit, qui traverse une grave controverse depuis juin, en raison de modifications tarifaires — et jugées excessives — pour l’accès à l’API. Celui-ci permet à des services extérieurs de s’interfacer aux serveurs de Reddit, favorisant par exemple l’émergence d’applications tierces.

La crise avec les communautés (les subreddits, des forums thématiques) a initié une grève, avec des zones entières du site passant en privé, des mèmes de protestation variés et à diverses actions pour marquer le rejet vis-à-vis de la politique de Reddit. La direction n’a pas cédé : elle reste sur sa ligne, relevant modérateurs rebelles et communautés en rupture.

Selon nos informations, la relance de Place était souhaitée pour le mois de juin, mais elle a été décalée justement à cause de la rupture inédite entre le site web et ses subreddits. Peut-être n’a-t-elle pas été décalée suffisamment : on peut se demander si la fresque finale ne reflétera pas justement, non pas une Pixel War, mais une Reddit War, avec un divorce irréconciliable.

