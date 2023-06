Dans une note interne adressée aux employés de la plateforme communautaire le 12 juin dernier, Steve Huffman s’est exprimé sur le boycott de Reddit par des milliers de communautés. Et il ne semble pas près de céder aux revendications.

La guerre est-elle déclarée entre la direction et les membres de Reddit ? Il est possible que les récents propos du patron, Steve Huffman, le 14 juin 2023, mettent de l’huile sur le feu.

Deux jours plus tôt, lundi 12 juin, de nombreux subreddits sont passés en mode privé, empêchant les internautes de voir leurs publications et de les commenter, pour 24 à 48h. Les plus gros groupes comme r/gaming ou r/sports se sont joints à la mobilisation. Motif de leur colère : le récent plan annoncé par la compagnie visant à faire payer les applications tierces pour l’utilisation de son API.

Mais pour la plupart des développeurs derrière ces apps, impossible de débourser de telles sommes. Le concepteur de Apollo, application tierce disponible sur IOS, a par exemple évoqué le chiffre de 20 millions de dollars par an. Alors certains logiciels tiers ont déjà informé de leur mort imminente. D’autres ont prévu de tester un modèle commercial basé sur les abonnements payants, pour tenter de survivre.

Un PDG de Reddit très confiant

Si le cofondateur et actuel propriétaire de Reddit ne s’était pas exprimé sur ce boycott jusqu’alors, il a brisé le silence le 12 juin dernier, dans un mémo envoyé à ses salariés. Mia Sato, journaliste pour The Verge, a pu y avoir accès. Au début du document, l’entrepreneur a d’abord précisé que la grève n’a pas eu « un impact significatif sur les revenus » du groupe. Et a ajouté : « Il y a beaucoup de bruit avec [ce mouvement]. Parmi les plus bruyants que nous ayons vus. Sachez que nos équipes sont sur le coup et que, comme toutes les explosions sur Reddit, celle-ci passera aussi. »

Full memo here makes clear that Reddit isn’t backing down from its API changes. Language from Huffman implies there is tremendous pressure to boost revenue (company recently did layoffs) pic.twitter.com/bf5t2eiSJK — Alex Heath (@alexeheath) June 13, 2023 Mémo envoyé par Steve Huffman à ses équipes, partagé sur Twitter par Alex Heath, éditeur pour The Verge. Source : Twitter.

Le PDG a aussi demandé à ses employés d’être attentifs à ne pas afficher le fait qu’ils travaillent pour Reddit. « Je suis désolé de vous le dire, mais faites attention à ne pas porter le matériel de Reddit en public. Certaines personnes sont très contrariées et nous ne voulons pas que vous soyez l’objet de leurs frustrations », a averti Steve Huffman. Ce dernier a appelé ses équipes à « rester concentré, s’adapter aux défis et continuer à aller de l’avant ». Comprenez : ne pas s’attarder trop longtemps sur les protestations des apps tierces et des internautes.

Des propos qui agacent

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur le réseau social Twitter, de la part de journalistes tech, développeurs ou simples utilisatrices et utilisateurs. « Le PDG de Reddit vient de mettre leur introduction en bourse et son emploi sur la sellette », a commenté Ryan Jones, concepteur d’applications. Selon lui, la fuite des propos de Steve Huffman, ainsi qu’une prolongation de la grève par une partie des subreddits, pourraient entrainer une baisse des revenus de la firme et, sur le long terme, avoir un impact sur l’entrée en bourse de Reddit, prévue courant 2023.

Reddit CEO Spez just put their IPO and his job on deathwatch.



1. email company “no revenue impact, this will pass”🤦‍♂️

2. email leaks, duh

3. 25-50% of Mods extend blackout indefinitely, duh

4. revenue drops 25-50%

5. investors lose CEO faith

6. no IPO



He has ~48h to save it. https://t.co/P1PqGSo0kT — Ryan Jones (@rjonesy) June 13, 2023 Tweet de Ryan Jones, le 13 juin 2023. Source : Twitter.

Reddit CEO is one of the worst CEO I have ever seen — wellington (@itswellingtonTW) June 14, 2023 Traduction : « Le PDG de Reddit est un des pires PDG que je n’ai jamais vus ». Source : Twitter

Alors la grève va-t-elle durer ? Si certaines communautés comme r/france sont de retour sur la plateforme depuis le 14 juin à minuit, d’autres sont toujours en mode privé le 14 juin à midi, à l’image de r/apple et de r/mma. Et ce, jusqu’à une date indéfinie, en réaction à la position de la direction de Reddit. Pas sûr que les propos de Steve Huffman aient aidé à éteindre l’incendie…

