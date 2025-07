Lecture Zen Résumer l'article

Félix Baumgartner est décédé le 17 juillet 2025 alors qu’il faisait du parapente motorisé. La piste d’un malaise a été évoquée par les médias italiens, mais il semblerait qu’il s’agisse bien plutôt d’un accident matériel, lié à une caméra GoPro.

Un géant des sports extrêmes s’en est allé le 17 juillet 2025. Félix Baumgartner, à qui on doit l’une des cascades les plus impressionnantes de l’histoire avec un saut à 36,5 km de haut s’est écrasé à Porto Sant’Elpidio en Italie, alors qu’il était à bord d’un parapente équipé d’un moteur. L’engin, que le sportif maîtrisait à la perfection, s’est écrasé sur un hôtel avant de finir sa course dans une piscine.

Les premiers éléments de l’enquête concluaient à un malaise en vol, qui aurait pu faire perdre les contrôles de l’engin à Baumgartner. Mais cette thèse est reléguée au second plan, à la lumière de nouveaux éléments. Le drame pourrait en effet bien avoir une cause purement technique. D’après le quotidien suisse Blick, les enquêteurs pointent du doigt une caméra GoPro qui serait tombée en plein vol et aurait percuté l’hélice du parapente.

Félix Baumgartner lors de son saut mythique depuis la stratosphère // Source : Redbull

Réaction en chaîne funeste

On sait que le sportif en avait accroché une pour filmer son vol, comme il a coutume de le faire, mais on ignore si elle s’est détachée à cause d’un défaut lié à l’attache ou d’une casse. Si GoPro est réputé pour ses fixations adaptées à tous les sports, elles ne sont jamais présentées comme infaillibles et personne ne devrait croire qu’elles le sont : nous avons déjà perdu une caméra attachée sur un véhicule en plein tournage, sans conséquence heureusement.

La panne moteur aurait pu être un inconvénient mineur si Baumgartner avait été suffisamment haut, car le sportif a essayé de déployer son parachute de secours, sans succès. Il n’a pas réussi à prendre le vent et ne s’est pas ouvert suffisamment pour le porter. L’autopsie du sportif pourrait révéler des éléments liés à un éventuel malaise en vol, mais ce sont bien plutôt les analyses des conditions techniques du vol qui sont désormais attendues.

