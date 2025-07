Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez déjà vu des anglophones utiliser « rn » sans comprendre ce que ça voulait dire ? On vous explique la signification de « rn » sur Internet.

Sur les réseaux sociaux, « rn » ne fait pas référence à un ancien parti politique qui a changé de nom. Il s’agit en fait d’une expression appartenant au slang, l’argot anglophone utilisé sur Internet.

Que veut dire « rn » ?

« Rn » est l’abréviation de « right now », qui signifie en anglais « en ce moment », « tout de suite », « maintenant ». L’expression est utilisée pour indiquer qu’une action se passe à l’instant présent, ou pour insister sur l’immédiateté d’une situation. C’est une façon rapide et informelle de préciser le temps dans une conversation. Comme il s’agit d’une abréviation, on l’utilise surtout à l’écrit et en ligne.

D’où vient l’expression « right now » ?

Comme souvent avec les abréviations utilisées en ligne, « rn » est née du langage SMS. Une époque où les messages devaient être les plus courts et les plus optimisés.

Ainsi, « right now » est rapidement devenu « rn ». Les réseaux sociaux et plus largement Internet ont gardé l’usage de cette abréviation et elle est toujours utilisée aujourd’hui. Quant à l’expression « right now », elle est simplement très ancienne dans la langue anglaise, puisque assez basique.

Comment « rn » est-elle utilisée sur Internet ?

Bien qu’aujourd’hui les SMS ou les tweets sont beaucoup moins limités qu’il y a quelques années, « rn » est toujours utilisée en ligne. Elle permet d’aller plus vite et de faire plus concis. On peut ainsi la trouver dans les commentaires d’une publication ou dans des conversations entre proches, dans un contexte informel. De quoi donner un effet d’immédiateté dans les échanges : c’est presque devenu une marque de ponctuation. En bref, « rn » reflète aussi la culture de l’instantanéité et de la viralité sur les réseaux sociaux.

Voici quelques exemples de l’utilisation de cette expression :

« Je veux juste dormir rn » ;

« Je suis en cours rn et j’en peux plus » ;

« Il pleut tellement fort rn c’est abusé » :

« Besoin de vacances rn » ;

« Je pense à lui rn ».

