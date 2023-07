Reddit relance son jeu social r/Place à un moment très étonnant : le site communautaire traverse une crise inédite avec sa communauté. Le jeu social, d’ordinaire bon enfant, pourrait mal tourner.

C’est le grand retour de r/Place, un peu plus d’un an après sa dernière édition, marquée notamment par la fameuse Pixel War qui a tant agité les communautés françaises, espagnoles et américaines. Ce sera peut-être l’occasion d’un match retour entre les streameurs. Mais ça sera peut-être aussi le théâtre d’une autre bataille. Celle entre les internautes et la direction de Reddit.

Le timing de cette nouvelle édition de r/Place, justement, interroge, car elle survient à un moment extrêmement sensible pour le site web communautaire. En effet, celui-ci traverse une crise inédite avec les membres de la plateforme, en raison d’une polémique qui dure depuis juin. Une partie des internautes pourraient le faire payer à Reddit durant r/Place.

Reddit n’a peut-être pas choisi le meilleur timing

La Pixel War pourrait ainsi devenir une Reddit War, où une partie des membres de la plateforme profite de l’occasion pour transmettre un message politique à Reddit. Et d’un jeu bon enfant, r/Place pourrait se transformer en haut lieu de la contestation contre les modifications tarifaires, jugées prohibitives, pour l’accès à l’API de Reddit. C’est sur cet API qu’ont pu se construire des applications tierces appréciées, comme RIF, Apollo ou Relay.

Dans les commentaires sous le message d’annonce, les réactions sont peut-être un indice de ce qui risque de se passer. On croise ainsi beaucoup de publications avec un simple « API » marqué dedans. « Imaginons que nous remplissions r/Place avec seulement un gigantesque API », suggère par exemple CanYouChangeName, dont l’avis a été fortement soutenu.

On peut avoir un doute sur le choix de la date. // Source : Capture d’écran

D’autres sont plus directs. On croise également beaucoup de « Fuck u/spez », qui est le pseudonyme du patron de la société, Steve Huffman. Aucune traduction n’est requise ici pour saisir tout le sens de ce qui est promis à spez. Depuis le début de la crise, Steve Huffman n’a pas dévié de sa ligne, au contraire. Les modérateurs et les subreddits sont rappelés à l’ordre.

Considérant l’ambiance explosive sur Reddit depuis quelques semaines, le retour de r/Place survient peut-être au pire moment pour Reddit. On peut imaginer sans peine que la fresque finale dépeigne Steve Huffman avec un visuel désobligeant, ou bien qu’un immense API barre toute l’aire de jeu. À moins que les internautes préfèrent représenter un gros doigt d’honneur à Reddit.

Dans les règles encadrant r/Place, il est demandé entre autres de la courtoisie et de respecter les règles générales de la plateforme. « Commentez, publiez et ajoutez des tuiles pour enrichir l’expérience de la communauté, et non pour lui nuire », lit-on encore dans les consignes invitant les internautes à participer de bonne foi, sans injure, troll ou harcèlement.

Un évènement communautaire alors que la communauté est en pleine éruption. L’audace de Reddit. // Source : Nihil

Il est trop tôt pour savoir à quel point la crise de Reddit débordera sur r/Place et de quelle façon la modération pourra intervenir sur le canevas et dans les multiples fils de discussion qui découleront de l’évènement. Certains se demandent également si la sortie de r/Place maintenant n’est pas une manœuvre de la direction pour que l’on parle de Reddit autrement que par le prisme de la polémique.

À en croire l’annonce publiée ce 19 juillet, plusieurs échéances ont été envisagées avant d’être systématiquement repoussées : le 1er avril, le 20 avril, le 4 mai, le 15 juin, le 23 juin et le 20 juillet. Lors des deux précédentes éditions, r/Place avait lieu au printemps, au 1er avril à chaque fois. On ignore les raisons pour lesquelles ce créneau n’a pas été repris en 2023.

Reste une inconnue : en cas de frondre, r/Place sera-t-il reporté ? Si dans les commentaires de l’annonce sur Reddit, le ton général n’est clairement pas à la fête, les réactions au message sur Reddit sont bien plus enthousiastes ailleurs, comme sur Twitter. Tout le monde, manifestement, n’est pas au courant de la polémique. Ou, du moins, tout le monde ne lui accorde pas la même importance.

Selon nos informations, la durée de r/Place en 2023 devrait durer jusqu’au week-end du 22 et 23 juillet.

