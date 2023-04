Le site officiel de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a donné quelques précisions sur le début de la future aventure de Link. On espère que vous n’avez pas le vertige.

C’est peu dire que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est l’un des jeux les plus attendus de l’année 2023. Il s’agit de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l’un des titres les plus marquants de ces dernières années. Nintendo a longtemps entretenu le mystère autour de la future aventure de Link. Toutefois, à moins d’un mois du lancement prévu sur Switch, de plus en plus d’éléments sont dévoilés. Par exemple, dans un article publié le 13 avril 2023, IGN indique avoir repéré des détails sur le début du jeu.

C’est directement sur le site officiel que Nintendo précise certains points sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui a récemment eu droit à une ultime bande-annonce incroyable. La firme nippone révèle où Link entamera sa prochaine épopée, qui lui permettra de découvrir de nouveaux pouvoirs afin d’en découdre avec Ganondorf (qui veut mettre Hyrule à feu et à sang).

Attention, la suite de cet article contient des spoilers — mineurs — sur le début de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Où débutera The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Le premier point exposé par Nintendo s’intitule « Le Ciel », et c’est loin d’être un petit détail. « Link commence son voyage sur l’une des nombreuses îles mystérieuses qui sont soudainement apparues dans les cieux, au-dessus d’Hyrule. C’est ici que notre héros va devoir obtenir des nouvelles compétences avant de revenir sur terre pour commencer son aventure épique », peut-on lire. Pour rappel, Link a déjà eu la tête dans les nuages à l’occasion de l’épisode intitulé The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Tout porte à croire que l’introduction de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se déroulera exclusivement dans les airs, avant que l’on puisse avoir accès à toute la carte. C’était déjà le cas dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui nous enfermait d’abord dans une petite zone — terrestre –, avant de nous permettre d’arpenter tous les territoires d’Hyrule. C’est plutôt malin pour permettre aux joueuses et aux joueurs d’apprendre les nouvelles mécaniques. Ici, elles feront la part belle à la créativité, avec l’opportunité d’assembler des armes et des véhicules.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. // Source : Nintendo

Le site officiel dédié à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom évoque aussi « La Surface » avec une description qui donne envie d’explorer : « Le ciel n’est pas la seule chose qui a changé à Hyrule. Les lieux familiers ont été transformés, avec des nouveaux villages, des cavernes humides et de mystérieux gouffres béants qui apparaissent à travers le monde. » Nintendo pouvait difficilement reproduire Hyrule à l’identique sans se faire accuser de recyclage. A priori, le Royaume a connu un immense cataclysme (la mort de Zelda ?) qui a eu des répercussions profondes sur les environnements. Pour les fans, ce sera une excuse pour repartir en balade pendant des heures et des heures. Vivement les vidéos comparatives.

