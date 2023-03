Nintendo a dévoilé une dizaine de minutes de gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. On n’en sait pas beaucoup plus sur l’intrigue, mais on a pu découvrir quatre nouveaux pouvoirs de Link.

Nintendo a enfin montré une longue vidéo de gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La firme nippone continue d’être mystérieuse sur l’intrigue et le ton à donner à la future aventure de Link. En revanche, pendant une dizaine de minutes, on a pu découvrir quatre nouveaux pouvoirs que pourra utiliser le héros : Rétrospective, Amalgame, Emprise et Infiltration.

Certaines de ses compétences sont pensées pour les combats, d’autres pour aider à l’exploration, qui s’annonce bien meilleure encore que dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Deux d’entre elles sont axées sur l’artisanat, ce qui va permettre à Link de créer des objets pour se faciliter la tâche dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, attendu pour le 12 mai sur Nintendo Switch.

De nouveaux pouvoirs pour Link dans le prochain Zelda

Rétrospective

Comme son nom l’indique, Rétrospective agit sur le temps. Il va permettre à Link de revenir en arrière pour, par exemple, faire remonter un rocher à l’endroit où il était initialement placé (pour devenir une sorte d’ascenseur). Ce pouvoir va énormément servir à l’exploration. Il permettra ainsi de se hisser plus facilement sur les îlots célestes, qui jonchent le royaume d’Hyrule. D’une manière générale, Rétrospective servira à « inverser le mouvement d’un objet ». On est curieux de voir les autres possibilités qu’il autorisera.

Se servir d’un rocher tombé comme d’un ascenseur // Source : Capture YouTube

Amalgame

Amalgame est une nouvelle mécanique qui permet de combiner des objets pour créer une arme de fortune. Ajoutez une pierre à une branche et vous obtiendrez un marteau occasionnant de lourds dégâts. Associez une branche à une fourche et vous pourrez vous battre avec une lance disposant d’une longue portée. Amalgame servira aussi en défense. On pourra par exemple fixer un champignon sur son bouclier pour qu’il crée une épaisse fumée quand l’ennemi portera un coup dessus. Les possibilités s’annoncent nombreuses et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom récompensera la créativité. Attention, les adversaires, aussi, auront accès à des armes amalgamées.

Link et son gros marteau // Source : Capture YouTube

Emprise

Si vous avez regardé les dernières vidéos du jeu, il ne vous aura pas échappé que Link pourra conduire des véhicules étranges. Véhicules qu’il aura lui-même créés grâce à Emprise. Vous faites face à une vaste étendue d’eau ? Collez trois rondins de bois, partez en quête d’une ou plusieurs turbines et vous voilà en possession d’un bateau artisanal. Emprise se rapproche énormément d’Amalgame sauf que, cette fois, l’idée sera de concevoir des engins de transport pour naviguer sur terre, sur la mer ou dans les airs.

Trois rondins suffisent pour faire un bateau // Source : Capture YouTube

Infiltration

Nous sommes nombreux à avoir passé des heures et des heures à crapahuter dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, surveillant la jauge d’endurance qui se vidait à chaque mouvement. Bonne nouvelle : Link disposera d’un pouvoir qui lui permettra de se hisser plus facilement en hauteur à condition qu’il y ait un plafond au-dessus de sa tête, pour être en mesure de le traverser. A priori, on pourra l’utiliser partout, sans restriction de hauteur. Notre jauge d’endurance lui dit déjà merci.

Comment grimper d’un étage sans prendre les escaliers ! // Source : Capture YouTube

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !