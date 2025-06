Lecture Zen Résumer l'article

Netflix et le groupe TF1 s’associent en ce 18 juin : les abonnés Netflix vont avoir accès aux chaînes du groupe et aux contenus disponibles sur TF1+. Une stratégie anti-Canal+ qui ne se concrétisera que l’année prochaine.

À l’été 2026, les chaînes du groupe TF1 et les contenus de la plateforme de SVOD TF1+ seront disponibles directement dans Netflix. Pile à temps pour la prochaine Coupe du monde de football ; néanmoins, c’est M6 qui possède les droits pour le moment. Pour Netflix et TF1, c’est une stratégie d’association pour faire face à M6+, mais aussi à Canal+, qui agrège beaucoup de chaînes et de plateformes.

Joséphine, ange gardien et Secret Story sur Netflix

Dans son communiqué de presse, le groupe TF1 explique que les abonnés à Netflix pourront accéder aux contenus de TF1+, sa plateforme qui contient les replays et des programmes exclusifs, ainsi qu’aux chaînes en direct — soit TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Les contenus seront directement intégrés dans Netflix, notamment dans la recherche de programmes. On peut supposer qu’il n’y aura des publicités que pour les abonnés Netflix qui en ont sur les autres films et séries.

La nouvelle page d’accueil de Netflix // Source : Netflix

Jusqu’à maintenant, les relations entre Netflix et le groupe TF1 se limitaient à quelques coproductions, à l’instar de Tout pour la lumière. Désormais, leurs liens sont directs. Le PDG de TF1 Rodolphe Belmer explique que « cette alliance sans précédent permettra à nos programmes de qualité et populaires d’atteindre des audiences inégalées et d’ouvrir de nouveaux horizons publicitaires ». Pour Netflix, c’est l’occasion d’offrir « aux spectateurs français encore plus de raisons de venir sur Netflix chaque jour », précise son co-PDG Greg Peters. Comme le fait remarquer Le Figaro, Rodolphe Belmer est un proche de Netflix : il siégeait à son conseil d’administration entre 2018 et 2022.

Une stratégie façon Canal+, pour contrer Canal+

Agréger les chaînes en direct et les contenus en replay d’une autre chaîne ressemble à la stratégie adoptée par Canal+ depuis longtemps (dont l’application se nommait jusqu’à récemment myCanal). On y compte des centaines de chaînes de télévision, et des plateformes comme Apple TV+, Max, Paramount+ et, jusqu’à décembre dernier, Disney+. Une stratégie qui fonctionne, puisque Canal+ propose des offres réunissant plusieurs chaînes et services pour un prix inférieur.

La page d’accueil de Canal+ // Source : Numerama

Netflix vient contrecarrer cette stratégie avec un premier pas grâce au groupe TF1. Peut-être que, d’ici à quelques années, Netflix agrègera d’autres chaînes, dont celles de la TNT. La plateforme pourrait aussi nouer de nouveaux partenariats avec les plateformes de SVOD des groupes audiovisuels français : M6+, France.tv, ou encore Arte.tv.

