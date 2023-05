Le prénom de Link n’a pas été choisi par hasard par Nintendo. La sortie de Zelda: Tears of the Kingdom est une bonne occasion d’expliquer l’origine de ce prénom.

C’est le héros de la licence, et pourtant, c’est Zelda qui a l’honneur de voir son nom mis en avant dans le titre. On ne parle pas de The Legend of Link, mais bien de The Legend of Zelda. C’est toujours vrai en 2023 : le tout dernier opus, Tears of the Kingdom, qui suit Breath of the Wild, célèbre encore la jeune princesse du royaume d’Hyrule.

Le prénom Link a un sens en anglais : il veut dire « lien ». C’est d’ailleurs justement pour cette signification que Shigeru Miyamoto — le créateur de la franchise Zelda — a choisi de baptiser le brave aventurier. La confirmation vient de l’ouvrage Hyrule Historia, une encyclopédie sortie en 2011 à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans de la saga.

Link, dans The Legend of Zelda: Link’s Awakening. // Source : Nintendo

Dans les premières pages du livre, Shigeru Miyamoto explique que son héros — qui appartient au peuple des Hyliens — a pour but de servir de lien. « Concernant le prénom du héros, j’ai choisi Link parce que j’attendais de lui qu’il serve de lien. Son rôle était en effet de relier les énergies éparpillées à travers le monde et de créer des liens par-delà les époques. »

Pourquoi Link ne parle-t-il pas ?

Quant à la question brûlante et toujours d’actualité : pourquoi Link ne parle jamais dans les jeux vidéo ? Tous les autres personnages de la saga ont déjà eu des lignes de dialogue, mais le jeune homme est silencieux. Tout ce que l’on entend de lui, ce sont des interjections pour exprimer sa surprise, sa douleur ou son courage.

À ce sujet, Eiji Aonuma, qui a notamment produit Breath of the Wild, a expliqué en 2016 que cette particularité est une manière de caractériser le personnage. « Une partie de moi pense que cet air d’indépendance fière qu’il a, parce qu’il ne parle pas, est une partie précieuse de l’individualité de son personnage », a-t-il dit. Il était alors interrogé sur l’éventualité d’un doublage.

Link est un héros qui s’exprime par de petits cris et c’est à peu près tout. // Source : Nintendo

Il existe des interprétations sur les raisons du silence de Link. Mais, l’idée centrale est de favoriser l’impression que le joueur ou la joueuse est Link pendant la partie, en ne lui donnant pas réellement de voix ou de texte suggérant qu’il a prononcé telle ou telle phrase. Il y a certes eu quelques contre-exemples dans le passé, mais pour des jeux qui ne sont pas considérés comme canoniques.

« Que le joueur ait l’impression d’être le personnage principal est un élément très important dans ce jeu, et si le joueur regarde l’intrigue d’un point de vue extérieur, alors il pourrait ne pas ressentir ce lien réel avec ces personnages », a redit à ce sujet Eiji Aonuma, en 2017. C’est toujours vrai en 2023. Aucune parole de Link n’a été décelée dans Tears of the Kingdom jusqu’à présent.

