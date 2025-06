Lecture Zen Résumer l'article

Mort, vivant, éligible à une résurrection : depuis vingt ans, le sort de Mace Windu fait l’objet de bien des discussions chez les fans. Même Bryce Dallas Howard, une réalisatrice de plusieurs épisodes pour les séries Star Wars, a porté le sujet aux plus hauts pontes de Lucasfilm.

La Revanche des Sith a fêté ses vingt ans en 2025 et le sort de Mace Windu est censé avoir été scellé. Après un combat épique contre Palpatine, dont les manigances ont finalement été comprises, Mace Windu réussit à dominer son adversaire. Mais le maître Jedi se fait trahir au tout dernier moment par Anakin Skywalker. Le Sith saisit alors sa chance et tue Mace Windu.

C’est du moins ce que l’on comprend : Mace est grièvement électrocuté par des éclairs de Force puis est projeté dans le vide, du haut du palais où réside Palpatine. On devine que si la foudre n’a pas suffi, alors c’est la chute qui lui a été fatale. D’ailleurs, quand il s’agit d’aider à Rey à la fin de L’Ascension de Skywalker, Mace le fait sous forme spectrale. Donc, mort.

Durant le combat contre Mace. // Source : Star Wars

Pourtant, voilà bien deux décennies qu’est entretenue l’idée d’une possible survie du maître Jedi, défiguré par les éclairs de Force et amputé d’une de ses mains, mais toujours à agir dans l’ombre contre l’Empire galactique. Une idée soutenue aussi par Samuel L. Jackson, l’acteur qui l’incarne tout au long de la prélogie Star Wars.

Est-il bien vivant ? Si non, a-t-il été ressuscité alors ? Ou bien peut-il l’être ? Ou alors, reverra-t-on Mace Windu dans une mini-série qui ne mettra pas le bazar dans le canon actuel ? Cela pourrait être semblable aux séries Ahsoka et Obi-Wan Kenobi, qui ont fait revenir Anakin Skywalker lors de flashbacks ou de fantôme de Force.

« Parlons de Mace Windu »

Il s’avère que le sujet est discuté, y compris jusqu’aux plus hautes instances de Lucasfilm. C’est ce qu’a montré l’actrice Bryce Dallas Howard, qui est par ailleurs réalisatrice. D’ailleurs, elle connait bien l’univers de Star Wars ; on lui doit trois épisodes dans la série The Mandalorian. Elle a aussi contribué à Skeleton Crew et Le Livre de Boba Fett.

Comme le rapportent The Direct et Inverse, Bryce Dallas Howard a poussé le sujet jusqu’à Dave Filoni, le directeur de la création pour Star Wars depuis 2020. On le retrouve au pilotage de nombreux projets : la série animée The Clone Wars, The Mandalorian, Rebels, Le Livre de Boba Fett, mais aussi Ahsoka ou encore le futur film The Mandalorian et Grogu.

Ainsi, a-t-elle raconté, « je suis allée directement voir Dave Filoni et je lui ai dit : ‘Parlons de Mace Windu et de l’endroit où il se trouve. Pouvons-nous en parler ? Parce qu’il est mort ? Est-ce qu’il l’est ?’ ». Autant de questions qui montrent que, même pour une réalisatrice aussi impliquée dans les projets de Star Wars, un certain doute demeure.

Ces questions ne sont pas forcément anodines. Selon Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson lui a déjà dit qu’il serait partant pour jouer dans un film qu’elle dirigerait — et, donc, pourquoi pas un Star Wars, avec Mace Windu ? Les deux personnalités se sont en outre déjà croisées sur les plateaux dans le film de comédie et d’espionnage Argylle, sorti en 2024.

Les multiples questions posées à Dave Filoni semblent toutefois avoir fini dans une relative impasse. « Je harcèle Dave Filoni à propos de beaucoup de choses », a reconnu la réalisatrice, et le retour de Samuel L. Jackson « est l’une d’entre elles » ; cependant, ces conversations n’ont pas « abouti à quoi que ce soit. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama