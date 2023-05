Le jeu vidéo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sorti le 12 mai 2023, est un tsunami commercial. Les records tombent.

Les larmes du royaume se sont avérées être un raz de marée. Depuis sa sortie dans le commerce le 12 mai, le nouveau jeu vidéo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, suite de Breath of the Wild, connaît l’un des meilleurs lancements de l’histoire vidéoludique. Non seulement de la franchise Zelda, mais aussi de France, et du monde.

Sur Twitter, le compte officiel de Nintendo France annonce ce mercredi 17 mai que la toute nouvelle aventure de Link « s’est vendue à plus de 10 millions d’exemplaires à travers le monde », et cela en l’espace de trois jours. Selon le studio japonais, Tears of the Kingdom enregistre « le meilleur démarrage dans l’histoire de la série. »

Jusqu’à présent, le top trois de la licence était composée de Breath of the Wild (jeu qui a été vendu à une trentaine de millions d’exemplaires, sorti sur Wii U et Switch), Twilight Princess (jeu écoulé à plus de 8,5 millions d’unités, sur GameCube, Wii, Wii U) et Ocarina of Time (jeu qui s’est arraché à 7,6 millions de copies, sur Nintendo 64, GameCube, Wii et 3DS).

Link va pouvoir prendre de haut la concurrence, et pas uniquement parce qu’il est perché dans des îles flottantes dans le ciel. // Source : Nintendo

De fait, Tears of the Kingdom a dépassé en trois jours Twilight Princess et Ocarina of Time et déjà accompli un tiers de la performance commerciale de Breath of the Wild. Il reste à savoir si le nouveau jeu dépassera le record de son prédécesseur. Ce n’est pas couru d’avance : toutes les personnes qui voulaient le jeu l’ont. Maintenant, il va falloir aller chercher les indécis.

La concurrence balayée

Il faut s’apercevoir de la performance en la comparant avec l’un des plus gros ténors du jeu vidéo : Call of Duty. C’est ce que note notre confrère chez Frandroid Cassim Ketfi, en rappelant les débuts tonitruants de Modern Warfare 2. Ce titre avait enregistré le meilleur lancement de l’histoire de la franchise, avec près de 8 millions de ventes estimées en trois jours.

Call of Duty: Modern Warfare 2 avait bénéficié d’un lancement simultané sur plusieurs consoles (PlayStation 3 et Xbox 360), et même sur PC (Windows). Une ouverture que n’a pas Tears of the Kingdom, mais le jeu n’en a pas vraiment besoin : il sort sur une console qui s’est écoulée à 125 millions d’exemplaires depuis son lancement, en 2017. C’est l’une des plus populaires de tous les temps.

La journaliste Chloé Woitier du Figaro donne aussi d’autres perspectives pour saisir l’impact de Tears of the Kingdom : Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a mis deux semaines pour passer le cap des 12 millions d’exemplaires vendus. Elden Ring a mis 17 jours pour atteindre le cap des 10 millions, en 2022. C’était déjà de très gros blockbusters vidéoludiques.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture YouTube

On se doutait évidemment de l’énorme succès qu’allait connaître ce jeu : des files d’attente étaient visibles en France et des mises en vente nocturnes ont eu lieu, un phénomène que l’on voyait de moins en moins ces dernières années, signalait Le Figaro ce week-end. En France, le jeu s’est écoulé au moins à un demi-million d’unités dans les deux jours qui ont suivi sa sortie.

Il n’est guère étonnant de voir Tears of the Kingdom marcher sur l’eau aujourd’hui : le précédent opus avait été encensé par le public et la critique. Il est de plus en plus considéré comme l’un des meilleurs jeux et peut-être même le meilleur jeu de tous les temps. On le considère en tout cas comme le jeu vidéo de la décennie 2010, qui a transformé l’approche du monde ouvert.

Le temps passé par Nintendo pour peaufiner sa suite, les promesses du studio de faire encore mieux, la communication aguichante de l’entreprise, l’aperçu d’un tout nouveau gameplay avec des pouvoirs inédits, l’absence d’un portage sur Wii U qui évite certaines limites techniques, les premiers ressentis dithyrambiques… tout cela a participé à ce tsunami.

Il est sans doute bien parti pour être le jeu de l’année, malgré une forte concurrence. Et le jeu de la décennie, à l’image de son prédécesseur ?

