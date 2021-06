Nintendo a dédié quelques minutes au très attendu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 à l'occasion de sa conférence E3 2021.

Sur Twitter, en ce mardi 15 janvier, des joueuses et des joueurs ont demandé à Nintendo de sauver l’E3 2021 — édition forcément décevante en raison de la pandémie de coronavirus qui a tout bouleversé. Il fallait au moins The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 pour que ce soit le cas. Et, comme on pouvait l’espérer, la future aventure de Link est ENFIN revenue sur le devant de la scène, à l’occasion d’une énième conférence. On rappelle que cette suite a été officialisée il y a deux ans, avant de tomber dans un silence absolu (et douloureux pour les fans).

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 avait passé son tour lors d’un précédent Nintendo Direct. Il était donc plus que temps de voir la multinationale communiquer à nouveau sur l’un des titres les plus attendus de ces derniers mois. Le premier The Legend of Zelda : Breath of the Wild avait mis tout le monde d’accord par son appropriation du genre monde ouvert, avec une liberté totale dans la manière de dérouler son aventure. Naturellement, cette suite s’annonce plus ambitieuse encore.

Revoilà The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

Ce n’était que quelques minutes, mais Dieu qu’elles furent intenses. On a bien cru que Nintendo allait encore nous faire le coup du rendez-vous manqué, après avoir annoncé d’autres projets aux couleurs de Zelda (dont une Game & Watch similaire à celle qu’avait commercialisée Nintendo pour Mario).

Il a fallu attendre le bout du bout de la conférence, pour avoir cette courte bande-annonce de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 — qu’on prendra plaisir à regarder en boucle tant le jeu a l’air incroyable.

Hélas, la prochaine épopée de Link ne sera pas disponible avant, au mieux, 2022. Il faudra s’armer de patience et l’attente risque d’être longue au regard des quelques promesses distillées dans la vidéo (un pouvoir pour remonter le temps, vraiment ? !). Le jeu devrait être encore plus beau, avec des environnements toujours plus peaufinés et riches en détails. On se demande d’ailleurs si la Nintendo Switch sera suffisamment puissante pour le faire tourner sans problème. D’où l’intérêt d’une version Pro ?

Au final, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 pourrait être disponible à l’occasion des cinq ans de la Nintendo Switch. La console que tout le monde s’arrache ne pouvait pas rêver meilleur anniversaire.

La suite en vidéo