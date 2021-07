Nintendo est en train de développer une suite pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'un des meilleurs jeux de ces dernières années. Elle est prévue pour 2022. En attendant, on fait le point sur cette exclusivité Switch.

En mars 2017, les fans de Nintendo découvraient la Switch, curieuse console hybride qui deviendra un immense succès (près de 90 millions d’exemplaires vendus, à date). À son lancement, elle pouvait compter sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild, considéré par beaucoup comme le jeu de la dernière décennie (nous y compris). L’engouement autour de la dernière aventure de Link est tel que Nintendo est en train de préparer une suite.

Pour le moment, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 n’a pas de nom officiel — un choix assumé. Sur son site, Nintendo l’appelle sobrement ‘La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild‘. Annoncé en 2019, ce nouvel opus ne sera pas disponible avant 2022, en exclusivité sur la Switch. En attendant, on fait le point sur les rares détails déjà partagés par Nintendo.

À lire : Notre test de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 se passera aussi dans les cieux

Le scénario de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 risque de rester mystérieux jusqu’à la sortie du jeu. À l’heure actuelle, tout juste sait-on qu’on repartira en direction d’Hyrule — le célèbre monde de la saga –, toujours dans le costume de Link. La première bande-annonce préfigurait un ton plus sombre, qui s’est adouci dans la deuxième vidéo aux couleurs du titre. Sauf immense surprise, il s’agira toujours de protéger le royaume contre une menace.

Le site officiel dévoile quand même un petit élément auquel se raccrocher : la future épopée de Link se passera aussi dans les cieux. Cette nouveauté rappelle un jeu précédent sorti sur Wii — The Legend of Zelda : Skyward Sword (qui bénéficie d’une version HD sur Switch). La séquence d’ouverture de la deuxième bande-annonce de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 fait d’ailleurs référence aux nombreux plongeons du héros dans The Legend of Zelda : Skyward Sword. Aura-t-il une nouvelle monture ?

Les nouveaux pouvoirs de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

The Legend of Zelda : Breath of the Wild a mis tout le monde d’accord grâce à sa structure très, très ouverte. Elle est articulée autour d’un objectif clair, donné dès le début du jeu, et d’une liberté totale accordée aux joueuses et aux joueurs pour y parvenir. Ce choix de design a des conséquences positives sur la manière dont chacun peut vivre cette immense épopée (par exemple, certains préféreront se balader pendant une éternité avant de faire une quête).

On n’imagine pas The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 revenir à un découpage scolaire, qui serait composé d’une succession de donjons à terminer jusqu’au générique de fin. Un retour en arrière ne serait pas forcément très bien accueilli par les fans qui adorent se perdre dans Hyrule.

Bien évidemment, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 va permettre à Link de gagner en puissance. Là encore, un flou entoure les nouveautés qui seront intégrées à l’arsenal, que ce soit des armes ou des aptitudes spéciales. Toutefois, la deuxième bande-annonce en montre quelques unes. Ainsi, on peut entrapercevoir une sorte de bras « bionique », un lance-flamme, la possibilité de remonter le temps (et de l’accélérer ?) ou encore l’opportunité de traverser des surfaces solides.

Toutes les vidéos de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

Bande-annonce 1 (2019) :

La première bande-annonce date de l’E3 2019. Très intrigante, elle associe plusieurs images sombres qui préfigurent un ton moins joyeux.

Bande-annonce 2 (2021) :

La deuxième bande-annonce a été partagée à l’occasion du Nintendo Direct de l’E3 2021. Très courte (et plus colorée), elle montre plusieurs nouveautés qui seront intégrées à l’aventure de Link.

Quand sort The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

Cette suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 ne sera pas disponible avant 2022, au plus tôt. On notera un point important : il ne sera pas nécessaire de faire l’acquisition d’une Switch plus puissante pour en profiter. Le fameux modèle Pro OLED récemment officialisé par Nintendo n’est qu’une déclinaison de la Switch actuelle avec un meilleur écran et d’autres options de confort.

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo