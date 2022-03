Nintendo annonce que la suite de Breath of the Wild est repoussée d’un an pour peaufiner le jeu.

« J’ai une mise à jour à annoncer sur la période de lancement de la suite de Zelda : Breath of Wild », annonce Eiji Aonuma, producteur de la série, dans une vidéo postée par Nintendo ce 29 mars 2022. Si cette suite très attendue devait sortir sur Switch au cours de l’année 2022, cette fenêtre de lancement est définitivement refermée.

Dans la vidéo, Eiji Aonuma annonce que le lancement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 aura lieu en 2023, plus précisément au printemps.

« Nous nous excusons »

« Nous avons décidé d’étendre quelque peu le temps de développement », détaille Eiji Aonuma, ce qui signifie que l’équipe a besoin de plus de temps pour affiner les détails du jeu.

Ce n’est donc pas une mauvaise nouvelle, mais plutôt une décision visant à peaufiner le résultat. C’est ce que précise Eiji Aonuma en indiquant vouloir développer une expérience de jeu de qualité. « À celles et ceux qui attendaient le lancement cette année, nous nous excusons », ajoute Eiji Aonuma.

En montrant les images de cette suite (déjà vues à l’E3 2021), le producteur décrit le jeu comme une « aventure qui se déroulera non seulement au sol, comme dans le jeu précédent, mais aussi dans les cieux. Cependant, le monde élargi va plus loin, et vous pourrez profiter d’une variété encore plus grande de fonctionnalités. »