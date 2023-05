Avec The Legend Of Zelda : Tears Of The Kingdom, les développeurs du jeu ont pu y intégrer des éléments absents dans Breath Of The Wild. La raison ? La Wii U n’est pas la Switch.

Pour les fans de Zelda, le 12 mai 2023 va avoir des allures de fête nationale. C’est à cette date que le nouveau jeu de la série, The Legend Of Zelda : Tears Of The Kingdom, sera disponible dans les rayons des magasins de jeux vidéos et en achat numérique. Le jeu, déjà loué par les critiques, promet d’être une suite digne de Breath Of The Wild, vu par beaucoup comme le jeu de la décennie 2010.

Pour tenter de faire mieux, Tears Of The Kingdom mise beaucoup sur ses nouveautés. Des pouvoirs de Link aux possibilités d’exploration, les ajouts faits par les développeurs sont nombreux et s’expliquent, assez logiquement, par les progrès technologiques de Nintendo entre les développements de BOTW et TOTK.

La Switch, support parfait pour les ambitions des développeurs

Avec la Nintendo Switch, les développeurs disposent d’une console capable de répondre à leurs ambitions. C’était moins le cas avec la Wii U, qui était le support originel pour le développement de Breath Of The Wild. Et oui, à l’origine, le jeu a été développé pour la Wii U. Dès 2010, des idées émergent autour d’un nouveau Zelda, avant le début réel du développement en 2013. La Switch, qui arrive en 2017, ne reçoit en réalité qu’un simple portage du jeu initialement développé pour la Wii U. De ce fait, Breath Of The Wild reste un jeu développé dans les limites du successeur de la Wii.

Breath of the Wild est magnifique, mais son développement pour la Wii l’a limité. // Source : Nintendo

C’est ce qu’ont expliqué plusieurs développeurs du jeu, dans une interview publiée sur le site officiel de Nintendo le 10 mai 2023. Le directeur technique Takuhiro Dohta s’est notamment exprimé sur certains éléments de design qui n’ont pas pu être inclus dans le jeu à cause des limitations hardwares de la Wii U.

Il a particulièrement déclaré : « Il y avait beaucoup d’idées à mettre en œuvre pendant le développement, mais nous avons pris des décisions claires sur ce que nous ne ferions pas dans ce jeu. Par exemple, nous avions décidé qu’il n’y aurait pas de vol. » Même la possibilité de creuser des passages souterrains, volonté d’Eiji Aonuma, l’un des créateurs de la série, avait été retirée par les développeurs.

Avec la Switch et Tears Of The Kingdom, certains des souhaits d’Aonuma ont pu être réalisés. Link pourra emprunter des véhicules volants et une bonne partie de son aventure devrait avoir lieu dans les cieux. Il sera même possible pour le joueur d’explorer des caves.

Tears Of The Kingdom, plus qu’une expansion de Breath Of The Wild

Inclure des idées abandonnées de BOTW sur TOTK a été très important pour les développeurs, comme l’explique Takuhiro Dohta : « Pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, nous avons commencé par compiler et mettre en œuvre des idées que nous ne pouvions pas inclure dans le titre précédent. »

Cela a aussi permis aux développeurs de voir le monde d’Hyrule autrement, comme l’a fait Satoru Takizawa : « Même en tant que développeurs du jeu, nous avons commencé à voir le paysage d’une manière différente pendant que nous travaillions sur le jeu. Je pense que la façon dont les joueurs explorent Hyrule changera également. »

Les caves à explorer, une possibilité apportée par la Switch. // Source : Nintendo

L’équipe de développement a aussi profité de la puissance plus élevée de la Switch par rapport à la Wii U pour améliorer quelques éléments déjà présents sur BOTW. Les donjons de Tears Of The Kingdom seront, par exemple, plus étendus, plus variés et demanderont plus de réflexion au joueur, selon Satoru Takizawa, directeur artistique : « Les créatures divines étaient les donjons de Breath Of The Wild, et leur design était similaire. Cette fois, les donjons sont immenses et ont chacun leur propre aspect et leur propre ambiance, comme dans les jeux The Legend of Zelda traditionnels. Nous pensons qu’ils offriront un défi satisfaisant aux joueurs. »

Avec toutes ces nouveautés permises par la Switch, Tears Of The Kingdom promet d’être un jeu exceptionnel. Nintendo n’a pas encore révélé l’ensemble des idées du jeu, que les joueurs vont découvrir dès le 12 mai 2023.

