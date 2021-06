Nouveau pouvoir, nouvelle arme et nouveaux cheveux... Même si le trailer du nouveau volet de Zelda BOTW était court, il regorge d'indices et de nouveautés.

Une nouvelle arme, un nouveau pouvoir et des nouveaux cheveux : le trailer du deuxième opus de The Legend of Zelda : Breath of the Wild que Nintendo a diffusé le 15 juin 2021 au cours de sa présentation de l’E3 regorge de nouvelles informations.

Zelda BOTW, lancé il y a déjà 4 ans, est tout simplement le meilleur jeu que Nintendo ait sorti sur sa console Switch (et notre jeu de la décennie). Aussi beau qu’intelligent, ce Zelda permet de se plonger dans un monde ouvert fantastique, que chacun et chacune peut explorer à son rythme, selon ses envies et ses préférences.

Depuis, les fans attendent la suite avec une impatience non contenue — d’autant plus que son existence est teasée depuis déjà deux ans. C’est pour cette raison que cette vidéo diffusée mi-juin, bien que courte (1min38), a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. D’une part, on y découvre de magnifiques images exclusives du jeu, de l’autre, on y apprend que Nintendo vise une sortie en 2022 — une date que la firme n’avait jusqu’ici jamais donnée.

Mais surtout, si l’on prend le temps de décortiquer cette bande-annonce, on y trouve plusieurs indices sur quelques nouveautés présentes dans ce nouveau volet.

Une nouvelle arme : un bras bionique

On ne l’entrevoit que quelques secondes, mais c’est bien assez pour imaginer tout le potentiel de cette nouvelle « arme » : Link pourra disposer, à un moment du jeu, d’un bras « robotique », ou du moins amélioré, qui prend la fameuse couleur vert d’eau spécifique aux armes que manie le héros.

D’où vient ce bras ? Au début du trailer, on voit que le bras droit de Link est « corrompu » par une substance rouge qui le fait souffrir. Devra-t-il être amputé ? Son bras sera-t-il remplacé par cette nouvelle technologie ?

Un lance-flamme ?

Les plus attentifs auront également repéré la présence d’une sorte de lance-flamme à tête de dragon que Link utilise pour combattre une créature coriace.

Un nouveau pouvoir : remonter le temps

Celles et ceux qui ont joué à Breath of the Wild le savent : en plus des armes que Link ramasse, le héros dispose de plusieurs pouvoirs magiques — notamment manipuler des objets à distance, grâce à la tablette Sheikah. Dans cette bande-annonce, on en découvre un nouveau : permettre à des objets de remonter le temps.

Ici, Link semble pouvoir arrêter, d’un geste de la main droite, une boule qui dévale une falaise et fonce droit sur lui, puis lui faire remonter la colline, et écraser les ennemis qui se trouvent sur son chemin.

Cette thématique de la modification temporelle est confirmée par une goutte d’eau que l’on voit remonter vers le haut à partir d’une flaque, comme si on avait rembobiné une séquence.

Traverser les surfaces ?

Sera-t-il également possible de traverser les surfaces dures dans le nouveau Zelda ? Une séquence montre en tout cas Link s’élever tout droit dans les airs, puis s’insérer dans le sol en granit d’une tour, et en ressortir la tête la première, comme s’il venait simplement de sortir la tête de l’eau.

Une coupe de cheveux différente

Plusieurs sites spécialisés ont insisté sur cette nouveauté, car elle n’est pas si anodine : les cheveux de Link sont différents ! Dans le premier volet de Zelda BOTW, ils étaient déjà assez longs, mais attachés en queue-de-cheval, ce qui lui donnait un air un peu plus soigné.

Dans ce trailer, on découvre le fait que Link aura des cheveux lâchés, moins domptés, plus naturels. À plusieurs reprises, on les voit se soulever dans le vent — que ce soit au début de la bande-annonce lorsqu’il semble tomber du ciel, ou au milieu lorsqu’il se tient debout sur une tour, très haut dans les nuages.

Comme l’a relevé le média Polygon, ce changement est d’autant plus notable que Zelda, que l’on a vue dans le trailer précédent, aura quant à elle probablement les cheveux courts.

loose hair link loose hair link loose hair link loose hair link loose hair link loose hair link loose hair link loose hair link loose hair link pic.twitter.com/GeoTqK0U7J — Gehe (@geheichou) June 15, 2021

