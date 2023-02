Ellie, Joel, Tommy, Henry, Tess, Marlene… voici un article, mis à jour au fil de la série, pour vous y retrouver dans tous les personnages de The Last of Us, l’adaptation de HBO.

L’adaptation de The Last of Us suit le même fil que le jeu PlayStation, avec quelques variations. Les personnages connaissent des destins parfois légèrement différents, même s’ils gardent globalement la même identité. Que vous ayez joué ou non au jeu The Last of Us Part I, ce guide des personnages vous aidera à vous y retrouver parmi tous ces protagonistes de l’Amérique post-apocalyptique de la série. Nous le mettons à jour au fil des épisodes, le guide contient donc des spoilers sur les épisodes précédents (mais pas sur les événements à venir).

Ellie (Bella Ramsey) et Tess (Anna Torv). // Source : HBO

Ellie & Joel

Ellie Williams a 13 ans lorsqu’elle est mordue par un infecté. Semaine après semaine, elle réalise qu’elle ne se transforme pas : l’adolescente est immunisée. Comme elle est la seule personne connue à présenter cette immunité, les Lucioles cherchent à l’emmener vers leur centre de recherche. Elle est orpheline ; on connaît simplement le prénom de sa mère, Anna.

Ancien charpentier, Joel Miller a perdu sa fille, Sarah, qu’il élevait seul, le soir de l’apocalypse où les infectés ont envahi les rues en moins de 24h. Avec son frère Tommy, ils survivent comme ils peuvent pendant quelques mois, quitte à utiliser des stratégies violentes et à tuer. Puis Tommy décide de rejoindre la faction des Lucioles. Alors seul, Joel rencontre Tess, avec qui il réalise des missions de contrebande. Puis Marlene, cheffe des Lucioles, leur confie la tâche de mener Ellie vers l’hôpital de la faction. À la mort de Tess, il devient le seul protecteur d’Ellie.

Pedro Pascal et Bella Ramsey reprennent les deux rôles cultes du jeu PlayStation. // Source : HBO

Sarah

Sarah est la fille de Joel. Elle a 12 ans lorsqu’elle meurt, d’une balle tirée par un soldat, le soir de l’apocalypse. Dans le jeu comme dans la série, elle lui offre une montre, brisée le soir du triste événement et que Joel garde précieusement.

Sarah et Joel dans la série The Last of Us. // Source : HBO

Tommy

Frère de Joel, Tommy a rejoint les Lucioles puisqu’il voulait trouver un sens à sa vie, plutôt que de survivre. Les deux hommes se sont quittés en mauvais termes. Mais c’est lui que Joel cherche à retrouver, en même temps qu’il escorte Ellie vers l’hôpital des Lucioles.

Gabriel Luna en Tommy. // Source : HBO

Marlene

Il y a deux points clés à retenir sur Marlene :

Elle est la cheffe des Lucioles. Ce groupe armé s’est constitué en rébellion contre les zones de quarantaine constituées par des militaires. Ils forment un réseau clandestin dans toute la région. Ils ont aussi un réseau de recherche visant à trouver des médicaments ou un vaccin contre le Cordyceps.

Elle est une amie d’Anna, la mère d’Ellie (décédée).

Elle connaît par ailleurs très bien Tommy, le frère de Joel, celui-ci ayant rejoint les Lucioles. Dans la série, elle est interprétée par Merle Dandridge, qui doublait aussi le personnage dans le jeu.

Merle Dandridge en Marlene pour la seconde fois. // Source : HBO

Tess

On ne sait pas grand-chose de Tess, mis à part qu’elle est l’associée de Joel. Les sentiments amoureux qu’ils ont l’un pour l’autre ne sont jamais pleinement abordés.

Tess meurt différemment dans le jeu et dans la série, mais dans les deux cas elle est d’abord mordue par un infecté puis se sacrifie. Dans le jeu, elle est exécutée par des « feds », les militaires à l’origine des zones de quarantaine, alors qu’elle cherche à faire gagner du temps à Ellie et Joel. Dans la série, elle fait exploser le hall alors que les infectés y pénètrent en nombre.

Tess dans la série The Last of Us // Source : HBO

Bill & Frank

Bill est un survivaliste qui barricade l’intégralité du quartier dans lequel il habitait auparavant (barbelés, pièges, mines, vidéosurveillance), afin d’y vivre en autonomie après l’apocalypse. Quelques années plus tard, Frank se retrouve piégé dans une crevasse : Bill le secourt et l’accueille chez lui.

C’est lors d’une séquence au piano que les deux hommes se font comprendre qu’ils se plaisent. C’est alors la première fois que Bill est avec un homme. Le couple vit reclus, mais fait la rencontre de Joel et Tess, avec qui ils procèdent à des échanges, notamment via un code radiophonique basé sur l’année de la chanson qu’ils diffusent. Le double duo se prend d’amitié. Bill et Frank meurent en se suicidant mutuellement, Frank étant atteint d’une maladie incurable.

Dans le jeu, Frank est déjà mort — il s’est pendu après avoir été infecté — lorsque Joel et Ellie arrivent dans la zone de Bill, qui est vivant. Leur relation n’y est jamais développée, bien que Bill appelle Frank son « partenaire » .

Frank et Bill dans l’épisode 3 de The Last of Us. // Source : HBO

Kathleen & Perry

Kathleen a été entièrement écrite pour la série de HBO, elle n’existe pas dans le jeu. Elle est la cheffe d’une communauté qui s’est rebellée contre une zone de quarantaine. Son frère en était le précédent chef, mais, dénoncé, il a été exécuté. Elle mène une vendetta pour retrouver Henry, qui aurait fourni des informations ayant conduit à cette exécution. Ils cachent tous deux un lourd secret sur ce qu’il se passe sous la ville.

Melanie Lynskey (Yellowjackets) interprète Kathleen dans l’adaptation de The Last of Us. // Source : HBO

Perry est son bras droit, lui aussi inventé de toutes pièces pour la série, mais interprété par Jeffrey Pierce, qui doublait Tommy dans le jeu.

Jeffrey Pierce, qui donnait sa voix à Tommy dans le jeu, incarne Perry. // Source : HBO

Henry & Sam

Henry est pourchassé par Kathleen et le groupe qu’elle mène, mais il est également accompagné par son petit frère. Tous deux sont introduits à la fin de l’épisode 4, et joueront un rôle majeur dans l’épisode 5 puisqu’il s’agit d’une partie marquante du jeu.

Kevonn Woodard et Lamar Johnson dans les rôles de Sam et Henry. // Source : HBO

Article à jour de l’épisode 4, diffusé le lundi 6 février 2023 sur Prime Video en France.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.