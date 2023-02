L’épisode 4 de The Last of Us introduit un nouveau personnage : Kathleen. Celle-ci a été inventée pour la série de HBO.

Si l’épisode 3 de The Last of Us réécrivait le destin de personnages clés, à savoir Bill et Frank, la série de HBO en invente aussi de nouveaux. C’est ainsi que l’épisode 4, diffusé lundi 6 février sur Prime Video en France, introduit Kathleen. Elle n’était pas dans le jeu, tout comme Perry, que l’on voit un peu moins, mais qui a, lui aussi, été créé pour la série.

La suite de cet article contient des SPOILERS sur l’épisode 4.

Kathleen, cheffe des rebelles

L’épisode 4 démarre comme dans le jeu : à l’issue d’un long trajet en voiture, Joel et Ellie se retrouvent pris en embuscade à l’orée d’une ville. Joel tente de fuir, mais le véhicule se crashe. Le duo est alors livré à lui-même dans cet endroit infesté par des mercenaires qui tirent à vue. Ces survivants hostiles sont, dans le jeu, désignés sous le nom de « chasseurs » (hunters) et représentent des ennemis à combattre.

La série, cependant, développe leur point de vue, pour rendre la confrontation plus humaine — et place cette histoire à Kansas City au lieu de Pittsburgh. On découvre leur mode de vie, mais aussi leur cheffe, au nom de Kathleen. Sa communauté a mené une rébellion contre la FEDRA (régime autoritaire militaire ayant pris le contrôle de plusieurs endroits dans la région) au sein d’une zone de quarantaine.

Kathleen dans The Last of Us // Source : HBO

Cette rébellion semble assez récente. Tôt dans l’épisode, Kathleen interroge le médecin de la communauté, emprisonné, qu’elle exécute à la fin : celui-ci a donné des informations à la FEDRA, avant la rébellion, sur d’autres personnes, ce qui lui a garanti des avantages. Mais on comprend assez rapidement que l’affaire est assez personnelle. Son propre frère a été dénoncé à la FEDRA, puis tué. Le responsable de cette dénonciation ne serait autre qu’un certain Henry — personnage déterminant du prochain épisode.

Mais cette vendetta concerne l’intégralité du groupe dirigé par Kathleen : son frère était important pour tout le monde, puisqu’il était une figure majeure de la rébellion, une sorte de Che Guevarra. L’actrice interprétant Kathleen, Melanie Lynskey, avait d’ailleurs confié à Entertainment Weekly que ce protagoniste, que l’on ne verra jamais, était une sorte de « de Jésus » pour ces gens.

Kathleen est une figure froide et autoritaire, « sans cœur » selon l’actrice. Elle tue elle-même le médecin et elle ordonne l’exécution d’une dizaine de personnes accusées de délation. Elle est par ailleurs une ennemie de notre duo, qu’elle pourchasse, eux aussi, pour avoir tué l’un des leurs. Mais la série rend la situation moralement complexe : elle a perdu son frère en se confrontant à un régime autoritaire, et, quelques minutes auparavant, on a vu Joel abattre ce jeune homme de sang-froid, alors que cette exécution n’était pas fondamentalement nécessaire.

Pour aller plus loin Où voir The Last of Us (HBO) en streaming en France ?

Qui est Perry ?

Kathleen est accompagnée par un fidèle bras droit, Perry, que l’on sent lui aussi très touché par la perte du frère de Kathleen. Si en tant que joueurs ou joueuses sa voix vous parle, c’est normal. L’acteur n’est autre que l’interprète de Tommy, le frère de Joel, dans le jeu vidéo originel.

Jeffrey Pierce, qui donnait sa voix à Tommy dans le jeu, incarne Perry. // Source : HBO

Ces deux personnages seront à nouveau présents dans l’épisode 5, qui sera dans la continuité de celui-ci, mais diffusé vendredi au lieu de dimanche.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.