Henry et Sam sont deux personnages majeurs de The Last of Us. Dans l’adaptation, la fin est la même que dans le jeu, mais il y a quelques variations.

L’épisode 5 de The Last of Us, diffusé ce samedi 11 février 2023 sur Prime Video, intègre un duo de personnages majeur : Henry (Lamar Johnson) et Sam (Kevonn Woodard). Là encore, l’adaptation de HBO suit le même fil narratif que le jeu PlayStation culte, tout en y intégrant d’importantes variations dans le cours des événements.

Résultat, l’histoire de Sam et Henry est pareille… à quelques détails près.

Kevonn Woodard et Lamar Johnson dans les rôles de Sam et Henry. // Source : HBO

Henry et Sam ont la même fin

La fin du chapitre dédié à Henry et Sam est peut-être l’un des moments les plus marquants de The Last of Us dans le jeu. Après que les personnages ont noué une forme d’amitié, et parcouru un bout de chemin ensemble, la nuit tombe. Sam et Ellie discutent et se confient. Mais, de bon matin, Ellie comprend que quelque chose ne va pas : Sam se retourne et s’attaque à elle. Il est infecté. Sam hésite d’abord, menaçant Joel, mais pour sauver Ellie, il tue finalement son frère. Avant de se suicider.

La violence de cette scène est marquante. Tout se déroule de la même façon dans la série. À un petit détail près : l’épisode du jeu se terminait ainsi avant que l’on change de lieu, mais la série prend le temps de montrer Joel et Ellie en train d’enterrer leurs amis — un moment touchant qui achève différemment ce chapitre.

Extrait de la séquence, dans le jeu vidéo originel. // Source : Naughty Dog

Sam est muet dans la série

L’adaptation change le profil de Sam, le petit frère de Henry : dans la série, celui-ci est sourd-muet. Ce n’est pas le cas dans le jeu.

Ce choix de mise en scène permet de créer des séquences visuellement impactantes : par exemple, lors du dernier dialogue entre Sam et Ellie, quand celle-ci se confie, tout se déroule à l’écrit à l’aide de la tablette papier. Cela ancre également davantage les personnages dans des réalités humaines particulières, décuplant l’approche intimiste de l’adaptation.

Ce changement était à prévoir côté casting, car l’acteur, Kevonn Wodard, est lui-même sourd.

