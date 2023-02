L’épisode 4 de The Last of Us intègre une scène étrange, dans une pièce sombre, où l’on distingue le sous-sol fracturé en train de trembler. Ce qu’il s’y cache fait froid dans le dos.

Mais, que Kathleen et Perry cachent-ils ? Ces deux personnages ont été créés de toutes pièces pour l’adaptation de The Last of Us. Kathleen, cheffe d’une communauté rebelle, accompagnée de Perry, se rendent dans les sous-sols de la ville. Là, ils y ouvrent une porte, où l’on aperçoit très nettement un renfoncement dans le sol, fracturé. Celui-ci se met alors à trembler et tous deux s’échappent.

Ils décident de ne rien à dire à personne. Quelque chose cloche dans cette ville. Ou plutôt sous cette ville. Mais, quoi ?

Attention, SPOILERS sur l’épisode 4 (et théorie sur l’épisode 5).

Le fameux sous-sol mystérieux de l’épisode 4. // Source : HBO

Un colosse dans l’épisode 5 de The Last of Us ?

Dans The Last of Us, il n’existe qu’une seule force capable de faire trembler le sol ainsi : les infectés, ces humains transformés en forme de zombies par le Cordyceps. Mais, on comprend qu’il n’est pas ici question d’un ou deux infectés. Une horde, peut-être ? La réponse est bien plus effrayante.

Il faut se rappeler la bande-annonce de la série. À la fin de celle-ci, on apercevait une immense créature monstrueuse sortant du sol, dans les flammes. Cet infecté est bien connu des joueurs et des joueuses : il s’agit d’un bloater, ou colosse en VF. Ils représentent un stade très avancé de l’infection au Cordyceps, après une à deux décennies. Le champignon s’est énormément développé chez eux et ils ont ainsi pris en masse. Émettant un son roque et guttural, ils sont également beaucoup plus puissants et agressifs, pire que les claqueurs. Dans le jeu, ce sont des « boss » difficiles à combattre. À noter qu’ils sont souvent accompagnés, aussi, d’une horde d’autres infectés.

Le colosse du trailer de The Last of Us. // Source : HBO

Étant donné le parallèle avec le trailer, il est assez probable que ce colosse apparaisse donc lors de l’épisode 5, diffusé samedi prochain sur Prime en France. Attendez-vous à un gros coup de pression dans la suite de ce périple post-apocalyptique, car jusqu’à présent, les infectés donnent des sueurs froides aussi dans l’adaptation.

