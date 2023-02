L’épisode 7, Left Behind, de The Last of Us est rempli de références aux jeux. On en a listé huit.

Bien que l’adaptation de The Last of Us s’émancipe du jeu en bien des aspects, elle en est constellée de références. Ce septième épisode, adapté du DLC Left Behind de 2014, n’échappe pas à la règle. Avez-vous bien remarqué tous les clins d’œil ? En voici huit.

Spoilers sur l’épisode 7 et sur les jeux vidéo.

Attention SPOILERS

« Un pistolet à eau ? »

Quand Ellie et Riley sortent de la section d’arcade, il reste encore quelques cadeaux. L’héroïne cherche alors à deviner duquel il s’agit : « Une araignée ? Un nouveau t-shirt ? Un pistolet à eau ? Un dinosaure ? ». Dans le DLC Left Behind, le pistolet à eau fait bel et bien partie des moments que partagent les deux adolescentes dans le centre commercial, lors d’une bataille à laquelle on prend part.

La référence au dinosaure n’est pas anodine non plus, Ellie est sacrément fan de dinosaures. « Si c’est un dinosaure, je fais la paix », proclame d’ailleurs Ellie à ce même instant dans le jeu comme dans la série.

Ellie lors de la bataille aux pistolets à eau dans le jeu. // Source : Naughty Dog

Les dinosaures et l’espace

D’ailleurs, puisqu’on parle de dinosaures, la chambre d’Ellie, au début de l’épisode, est bien entendu remplie de clins d’œil à ce dont le personnage raffole : les dinos et l’espace. La Part II emmène d’ailleurs Joel et Ellie dans un musée, durant toute une session de jeu, où l’on croise abondamment ces deux thématiques.

La chambre d’Ellie comprend de nombreux easter eggs sur la personnalité d’Ellie mais aussi une future séquence dans la Part II, avec Joel. // Source : HBO

Le jeu d’arcade

Dans Left Behind, Ellie et Riley se retrouvent face à une borne d’arcade qui, malheureusement, ne fonctionne plus. Riley lui propose alors une partie imaginaire, ce qui permet au joueur ou à la joueuse de prendre la manette pour contrôler l’arcade. Dans l’adaptation, la borne est en revanche fonctionnelle. Mais cela fait une étape miroir.

Le moment du jeu d’arcade dans le jeu vs. dans la série. // Source : NaughtyDog/HBO

À noter que, tout au long de l’épisode 2, Ellie faisait déjà référence à Mortal Kombat II, le jeu d’arcade présent dans cet épisode 7.

Le photomaton

Comme dans le jeu, Ellie et Riley font un petit détour par le photomaton. Parmi les poses qu’elles prennent, plusieurs sont les mêmes que celles que l’on peut choisir dans le jeu. Parmi elles :

Photomaton du jeu vs. dans la série : la « pose qui fait peur ». // Source : NaughtyDog/HBO

Photomaton du jeu vs. dans la série : les oreilles de lapin. // Source : NaughtyDog/HBO

Sans compter que le design du photomaton est directement tiré du jeu en reprenant le même concept art du lapin :

Jeu vs. série. Ce lapin a été conçu par Alexandria Neonakis dans le jeu. // Source : Naughty Dog / HBO

Les musiques

Les musiques ne sont clairement pas choisies au hasard dans cet épisode :

Take on me de a-ha durant la scène de l’escalator : en référence à la reprise acoustique par Ellie (Ashley Johnson) dans la Part II

I Got You Babe d’Etta James : c’est sur cette même musique des années 1960 qu’Ellie et Riley s’embrassent dans le jeu vidéo

L’affiche Dawn of the Wolf

Tout au long des jeux The Last of Us Part I et Part II, l’affiche d’un film appelé Dawn of the Wolf Part II apparaît sans cesse, dans la maison de Joel et Sarah puis dans les rues. C’est un symbole d’un monde s’étant soudain arrêté. Ellie et Joel ont d’ailleurs un dialogue entier à son sujet, lui demandant à quoi ressemblait-il, ce à quoi à Joel répond que c’était un film idiot pour ados.

On retrouve cette même affiche dans l’épisode 7 :

À gauche, l’affiche qui apparaît dans l’adaptation, référence au jeu (à droite). // Source : HBO/Naughty Dog

Le début et la fin de Riley

Le moment où Riley arrive dans Left Behind et sa dernière ligne de dialogue sont exactement semblables au jeu :

Dans les deux introductions, Riley débarque soudainement dans la chambre d’Ellie, pendant qu’elle dort, ce qui pousse Ellie à la pousser brutalement au sol en la menaçant avec un couteau ;

À la fin de l’épisode comme du jeu, après la morsure, Riley déclare qu’elles n’ont qu’à « se la jouer poétique et perdre la tête ensemble » (« be all poetic and just lose our minds together »).

Riley et Ellie à la fin de l’épisode 7, Left Behind, de The Last of Us. // Source : HBO

La lampe torche

Un dernier clin d’œil relève plutôt du léger easter egg. Lorsqu’Ellie secoue sa lampe torche pour qu’elle remarche, il s’agit d’une petite référence à un élément récurrent du gameplay de The Last of Us, où il faut agiter la manette pour réactiver la lampe quand elle fatigue.

Ellie dans l’épisode 7 de The Last of Us. // Source : HBO

